Переход Санчеса в "Юнайтед" зависит от Мхитаряна

Генрих Мхитарян Агент Мино Райола рассказал, что переход нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" зависит от того, согласится ли плеймейкер Генрих Мхитарян отправиться в противоположном направлении.

Как стало известно BBC, Санчес уже согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами". Однако состоится ли этот трансфер, теперь зависит от решения Мхитаряна, агентом которого как раз является Райола.

"Манчестер Юнайтед" не подпишет Санчеса, если Мхи не согласится присоединиться к "Арсеналу". Мхи собирается поступить так, как будет лучше всего для него. У него остается два с половиной года по контракту, так что решение за ним".

"Это Санчес является частью сделки по Мхи, а не наоборот", — цитирует Райолу The Telegraph.



Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Мхитарян, Райола, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2018 17:15

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Последние комментарии:




  1. mancityman 16.01.2018 20:34 # mancityman
    ходор

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  2. quavo 16.01.2018 20:34 # quavo
    мхитарян это аморфный игрок. т.е. не больше чем средний, а санчес тащер и лидер атаки именно такой мю и нужен, а то всякие лукаки и муртиали днищавят

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  3. windranger 16.01.2018 20:30 # windranger
    Там Ван Дейку пи3да походу, кек.

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  4. toha-bludsikir 16.01.2018 20:24 # toha-bludsikir
    Эффект Ван Дейка.

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  5. golokante 16.01.2018 20:19 # golokante
    Ты че мудозвон колбасный попутался на великий Челси гнать. У меня уже дети выросли, а Ливерпуль хуй че выиграл.

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  6. bobbifirmino 16.01.2018 20:05 # bobbifirmino
    Там Волкот на повышение к Сэму пошел.

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  7. england 16.01.2018 20:04 # england
    хз, Мхитарян в хорошей форме норм выдавал,Я не фанат Санчеса,но отрецать , что он топ- не реально, пусть Маур решает, главное, что бы команде и болельщикам норм было) ГГМЮ!!!

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  8. windranger 16.01.2018 20:02 # windranger
    Какой же убогий клуб щленще, что тренер там ничего не решает кроме выбора состав на матч. Какая-то проститутка Грановская имеет больший вес в этой синей помойке чем главный тренер. Пздц, бедный Конте. Надеюсь, летом возглавит Милан. Синяя мерзопакостная помойка chelsea не достойна такого тренера.

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  9. toha-bludsikir 16.01.2018 19:59 # toha-bludsikir
    Эффект Ван Дейка. Трепещи щольси

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  10. budun 16.01.2018 19:57 # budun
    Будет ор, если эта посредственная тень вилиана всё испортит.

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  11. moneymaker 16.01.2018 19:52 # moneymaker
    >если Мхи не согласится присоединиться к "Арсеналу"

    >Это Санчес является частью сделки по Мхи, а не наоборот",

    В голосяндру)))

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  12. wengerrrro 16.01.2018 19:45 # wengerrrro
    "слишком толсто" (с) гпенс

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  13. hammersmith 16.01.2018 19:42 # hammersmith
    лолис калиус

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  14. awesome-arsenal 16.01.2018 19:39 # awesome-arsenal
    https://pp.userapi.com/c840533/v840533806/43987/i09N3m0-pdA.jpg

    (ответить)

  15. hammersmith 16.01.2018 19:39 # hammersmith
    здорова, кариусы

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  16. xiaomi 16.01.2018 19:23 # xiaomi
    Лучший подходящий клуб для Санчеза это Ливерпуль. Он там будет как рыба в воде

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  17. jesus33 16.01.2018 19:19 # jesus33
    Не все гомосексуалисты - болельщики щольси.
    Все болельщики щольси - гомосексуалисты.

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  18. ian 16.01.2018 19:18 # ian
    COME ON MARIA !

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  19. wengerrrro 16.01.2018 19:06 # wengerrrro
    если кэррол ин щолси, то мората летом свалит, ибо с кэроллом бората снова вернется на свою любимую позицию - лавка

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  20. toha-bludsikir 16.01.2018 19:01 # toha-bludsikir
    Вы тоже наблюдаете эффект Ван Дейка? Вы заметили, как трепещут клубишки типа щольси, катая ничейки с середняками? Ливерпуль же просто поссал на мой любимый Бранчестер Сити, не оставив не единого шанса на победу.

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