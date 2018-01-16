Переход Санчеса в "Юнайтед" зависит от Мхитаряна

Агент Мино Райола рассказал, что переход нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" зависит от того, согласится ли плеймейкер Генрих Мхитарян отправиться в противоположном направлении.

Как стало известно BBC, Санчес уже согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами". Однако состоится ли этот трансфер, теперь зависит от решения Мхитаряна, агентом которого как раз является Райола.



"Манчестер Юнайтед" не подпишет Санчеса, если Мхи не согласится присоединиться к "Арсеналу". Мхи собирается поступить так, как будет лучше всего для него. У него остается два с половиной года по контракту, так что решение за ним".



"Это Санчес является частью сделки по Мхи, а не наоборот", — цитирует Райолу The Telegraph.