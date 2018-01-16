Переход Санчеса в "Юнайтед" зависит от Мхитаряна
Агент Мино Райола рассказал, что переход нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" зависит от того, согласится ли плеймейкер Генрих Мхитарян отправиться в противоположном направлении.
Как стало известно BBC, Санчес уже согласовал условия личного контракта с "красными дьяволами". Однако состоится ли этот трансфер, теперь зависит от решения Мхитаряна, агентом которого как раз является Райола.
"Манчестер Юнайтед" не подпишет Санчеса, если Мхи не согласится присоединиться к "Арсеналу". Мхи собирается поступить так, как будет лучше всего для него. У него остается два с половиной года по контракту, так что решение за ним".
"Это Санчес является частью сделки по Мхи, а не наоборот", — цитирует Райолу The Telegraph.
16.01.2018 17:15
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Последние комментарии:
ходор
(ответить)
мхитарян это аморфный игрок. т.е. не больше чем средний, а санчес тащер и лидер атаки именно такой мю и нужен, а то всякие лукаки и муртиали днищавят
(ответить)
Там Ван Дейку пи3да походу, кек.
(ответить)
Эффект Ван Дейка.
(ответить)
Ты че мудозвон колбасный попутался на великий Челси гнать. У меня уже дети выросли, а Ливерпуль хуй че выиграл.
(ответить)
Там Волкот на повышение к Сэму пошел.
(ответить)
хз, Мхитарян в хорошей форме норм выдавал,Я не фанат Санчеса,но отрецать , что он топ- не реально, пусть Маур решает, главное, что бы команде и болельщикам норм было) ГГМЮ!!!
(ответить)
Какой же убогий клуб щленще, что тренер там ничего не решает кроме выбора состав на матч. Какая-то проститутка Грановская имеет больший вес в этой синей помойке чем главный тренер. Пздц, бедный Конте. Надеюсь, летом возглавит Милан. Синяя мерзопакостная помойка chelsea не достойна такого тренера.
(ответить)
Эффект Ван Дейка. Трепещи щольси
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Будет ор, если эта посредственная тень вилиана всё испортит.
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>если Мхи не согласится присоединиться к "Арсеналу"
>Это Санчес является частью сделки по Мхи, а не наоборот",
В голосяндру)))
(ответить)
"слишком толсто" (с) гпенс
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лолис калиус
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https://pp.userapi.com/c840533/v840533806/43987/i09N3m0-pdA.jpg
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здорова, кариусы
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Лучший подходящий клуб для Санчеза это Ливерпуль. Он там будет как рыба в воде
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Не все гомосексуалисты - болельщики щольси.
Все болельщики щольси - гомосексуалисты.
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COME ON MARIA !
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если кэррол ин щолси, то мората летом свалит, ибо с кэроллом бората снова вернется на свою любимую позицию - лавка
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Вы тоже наблюдаете эффект Ван Дейка? Вы заметили, как трепещут клубишки типа щольси, катая ничейки с середняками? Ливерпуль же просто поссал на мой любимый Бранчестер Сити, не оставив не единого шанса на победу.
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