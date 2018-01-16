"Арсенал" предложил Уилширу новый контракт

Джек Уилшир "Арсенал", наконец, предложил полузащитнику Джеку Уилширу новый контракт — но с понижением зарплаты.

Ранее в январе главный тренер "канониров" Арсен Венгер пообещал, что в самое ближайшее время пригласит воспитанника клуба к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.

После поражения от "Борнмута" в минувший уикенд Джек сообщил, что переговоры пока не стартовали, однако сейчас Daily Mail стало известно, что "Арсенал" официально предложил 26-летнему игроку сборной Англии новую сделку.

В данный момент базовый оклад Уилшира составляет чуть более 90 тысяч фунтов в неделю, однако за счет различных бонусов Джек может получать до 120 тыс. фунтов каждые семь дней.

Новый же контракт, если Уилшир на него согласится, понизит базовый оклад до 80 тыс. фунтов в неделю. При этом бонусная шкала останется прежней. Теперь Джеку нужно рассмотреть это предложение и дать ответ.



Метки Арсенал, контракты, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2018 17:05

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  1. kukuruzzo 16.01.2018 18:58 # kukuruzzo
    Подпишут-сломается. Классика.

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  2. trent 16.01.2018 17:15 # trent
    К слову, Юнайтед стоить обратить внимание на Джека. Кэррик и Феллаини скорее всего покинут клуб и на их место как раз можно пригласить Уилшира с окладом в 120кк. Перспективы у Юнайтед при любых раскладах лучше, чем у Арсенала.

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  3. trent 16.01.2018 17:10 # trent
    Может по-хорошему послать канониров на фоне нынешних расценок. Арсеналу Уилшер нужен больше, чем Джеку Арсенал. Видимо, руководители пушкарей хотят сыграть на лояльности игрока к клубу.

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  4. sausage 16.01.2018 17:09 # sausage
    Вот же днины конченые! Надо его в Ливерпуль забирать, 150к без проблем этому топарю.

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