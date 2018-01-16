"Арсенал" предложил Уилширу новый контракт

"Арсенал", наконец, предложил полузащитнику Джеку Уилширу новый контракт — но с понижением зарплаты.

Ранее в январе главный тренер "канониров" Арсен Венгер пообещал, что в самое ближайшее время пригласит воспитанника клуба к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.



После поражения от "Борнмута" в минувший уикенд Джек сообщил, что переговоры пока не стартовали, однако сейчас Daily Mail стало известно, что "Арсенал" официально предложил 26-летнему игроку сборной Англии новую сделку.



В данный момент базовый оклад Уилшира составляет чуть более 90 тысяч фунтов в неделю, однако за счет различных бонусов Джек может получать до 120 тыс. фунтов каждые семь дней.



Новый же контракт, если Уилшир на него согласится, понизит базовый оклад до 80 тыс. фунтов в неделю. При этом бонусная шкала останется прежней. Теперь Джеку нужно рассмотреть это предложение и дать ответ.