"Арсенал" предложил Уилширу новый контракт
"Арсенал", наконец, предложил полузащитнику Джеку Уилширу новый контракт — но с понижением зарплаты.
Ранее в январе главный тренер "канониров" Арсен Венгер пообещал, что в самое ближайшее время пригласит воспитанника клуба к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.
После поражения от "Борнмута" в минувший уикенд Джек сообщил, что переговоры пока не стартовали, однако сейчас Daily Mail стало известно, что "Арсенал" официально предложил 26-летнему игроку сборной Англии новую сделку.
В данный момент базовый оклад Уилшира составляет чуть более 90 тысяч фунтов в неделю, однако за счет различных бонусов Джек может получать до 120 тыс. фунтов каждые семь дней.
Новый же контракт, если Уилшир на него согласится, понизит базовый оклад до 80 тыс. фунтов в неделю. При этом бонусная шкала останется прежней. Теперь Джеку нужно рассмотреть это предложение и дать ответ.
16.01.2018 17:05
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Последние комментарии:
Подпишут-сломается. Классика.
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К слову, Юнайтед стоить обратить внимание на Джека. Кэррик и Феллаини скорее всего покинут клуб и на их место как раз можно пригласить Уилшира с окладом в 120кк. Перспективы у Юнайтед при любых раскладах лучше, чем у Арсенала.
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Может по-хорошему послать канониров на фоне нынешних расценок. Арсеналу Уилшер нужен больше, чем Джеку Арсенал. Видимо, руководители пушкарей хотят сыграть на лояльности игрока к клубу.
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Вот же днины конченые! Надо его в Ливерпуль забирать, 150к без проблем этому топарю.
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