Уолкотт прибыл на медобследование в "Эвертон"
Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт прибыл на базу "Эвертона", чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта с мерсисайдским клубом.
Как утверждает Evening Standard, два клуба почти договорились о стоимости 28-летнего игрока сборной Англии. "Канониры" получат за Уолкотта 20 миллионов фунтов, а еще 5 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.
В этом сезоне Премьер-Лиги Тео провел на поле только 63 минуты, и столь ограниченная игровая практика подталкивает его к уходу из клуба, где он провел последние 12 лет.
Sky Sports добавляет, что окончательно сделка еще не согласована, но его прогресс в переговорах сохранится, Уолкотт может приступить к рутинным медицинским тестам позже этим вечером.
16.01.2018 16:40
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Последние комментарии:
Арсенал готовят к затоплению.
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ОХо во дела
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ну пздц, а играть будут уеби и уелбеки ?
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Распродажа конониров открыта. Налетай, покупай.
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Тео был классным игроком! Помню его голы Ливерпулю. Жаль конечно!
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Наконец-то блеадь
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Яркий пример того, как вечно подающие надежду игроки , такими остаются на всю карьеру, если играют у Венгера
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Продано!
Спасибо, Тео, за голы в больших матчах!
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Заиграет факт.
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на самом деле обидно чуть
на замену самое то было бы
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12 лет рабства
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