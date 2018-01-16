Уолкотт прибыл на медобследование в "Эвертон"

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт прибыл на базу "Эвертона", чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта с мерсисайдским клубом.

Как утверждает Evening Standard, два клуба почти договорились о стоимости 28-летнего игрока сборной Англии. "Канониры" получат за Уолкотта 20 миллионов фунтов, а еще 5 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.



В этом сезоне Премьер-Лиги Тео провел на поле только 63 минуты, и столь ограниченная игровая практика подталкивает его к уходу из клуба, где он провел последние 12 лет.



Sky Sports добавляет, что окончательно сделка еще не согласована, но его прогресс в переговорах сохранится, Уолкотт может приступить к рутинным медицинским тестам позже этим вечером.