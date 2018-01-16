Уолкотт прибыл на медобследование в "Эвертон"

Тео Уолкотт Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт прибыл на базу "Эвертона", чтобы пройти медицинское обследование и обсудить условия личного контракта с мерсисайдским клубом.

Как утверждает Evening Standard, два клуба почти договорились о стоимости 28-летнего игрока сборной Англии. "Канониры" получат за Уолкотта 20 миллионов фунтов, а еще 5 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.

В этом сезоне Премьер-Лиги Тео провел на поле только 63 минуты, и столь ограниченная игровая практика подталкивает его к уходу из клуба, где он провел последние 12 лет.

Sky Sports добавляет, что окончательно сделка еще не согласована, но его прогресс в переговорах сохранится, Уолкотт может приступить к рутинным медицинским тестам позже этим вечером.



Метки Арсенал, Уолкотт, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2018 16:40

Количество просмотров Просмотров: 2156

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Последние комментарии:




  1. emily-lfc-2005 16.01.2018 19:30 # emily-lfc-2005
    Арсенал готовят к затоплению.

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  2. theo-zm 16.01.2018 18:56 # theo-zm
    ОХо во дела

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  3. reams 16.01.2018 18:49 # reams
    ну пздц, а играть будут уеби и уелбеки ?

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  4. electric 16.01.2018 18:27 # electric
    Распродажа конониров открыта. Налетай, покупай.

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  5. hot-chick 16.01.2018 17:44 # hot-chick
    Тео был классным игроком! Помню его голы Ливерпулю. Жаль конечно!

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  6. arsenverim 16.01.2018 17:36 # arsenverim
    Наконец-то блеадь

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  7. yxaxaxaxaxa 16.01.2018 17:30 # yxaxaxaxaxa
    Яркий пример того, как вечно подающие надежду игроки , такими остаются на всю карьеру, если играют у Венгера

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  8. mixmaster 16.01.2018 17:20 # mixmaster
    Продано!
    Спасибо, Тео, за голы в больших матчах!

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  9. derek 16.01.2018 17:02 # derek
    Заиграет факт.

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  10. invincible141ars 16.01.2018 16:56 # invincible141ars
    на самом деле обидно чуть
    на замену самое то было бы

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  11. recyjoed 16.01.2018 16:42 # recyjoed
    12 лет рабства

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