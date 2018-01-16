Миньоле обдумывает уход из "Ливерпуля"

Вновь очутившись на скамейке запасных, голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле намекнул, что готов покинуть клуб.

После воскресной победы над "Манчестер Сити" рулевой "красных" Юрген Клопп подтвердил, что Лорис Кариус стал первым номером "Ливерпуля", а Миньоле придется смириться с ролью запасного.



Миньоле уважает решение главного тренера, но после очередной ссылки на лавку готов задуматься о своем будущем. Симон не исключает, что покинет "Энфилд" следующим летом.



"Клопп поделился своим решением со мной лично. Конечно, я остался им недоволен, но должен уважать любое решение тренера. Если честно, предчувствия у меня уже были, и они меня подвели".



"Я всегда стараюсь вести себя спокойно и оставаться на позитиве. Раньше я уже возвращался в состав, но теперь мне нужно подумать о собственном будущем. Мне уже 30 лет, а на носу Чемпионат Мира. Я больше не могу терять время", - сообщил Миньоле Sporza.