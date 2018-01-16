Миньоле обдумывает уход из "Ливерпуля"
Вновь очутившись на скамейке запасных, голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле намекнул, что готов покинуть клуб.
После воскресной победы над "Манчестер Сити" рулевой "красных" Юрген Клопп подтвердил, что Лорис Кариус стал первым номером "Ливерпуля", а Миньоле придется смириться с ролью запасного.
Миньоле уважает решение главного тренера, но после очередной ссылки на лавку готов задуматься о своем будущем. Симон не исключает, что покинет "Энфилд" следующим летом.
"Клопп поделился своим решением со мной лично. Конечно, я остался им недоволен, но должен уважать любое решение тренера. Если честно, предчувствия у меня уже были, и они меня подвели".
"Я всегда стараюсь вести себя спокойно и оставаться на позитиве. Раньше я уже возвращался в состав, но теперь мне нужно подумать о собственном будущем. Мне уже 30 лет, а на носу Чемпионат Мира. Я больше не могу терять время", - сообщил Миньоле Sporza.
16.01.2018 16:00
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Последние комментарии:
расуждалки адекватных за обе дырки в своей калитке напомнили басню И.А.Крылова"..а вы друзья как не садитесь..."... шестую пятилетку ливер фуфло при любых вратарях, защах, напах, коучах - генетика, карма такая...
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скатертью, и Ловрена прихвати с собой.
(ответить)
Нет, только не это! Для ротации самое то. Ошибки у всех бывают.
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Учитывая, что ливерпуль и так по минимуму дает сопернику создавать моменты у своих ворот, то вратарь должен от силы сделать за игру 2-3 хороших сейва. Миньоле, конечно, совершал сейвы, это его работа, но и привозил голы. Клоппу всяко виднее, что он делает, ведь за косяки обороны и вратаря отчитывается он, а не бельгиец, пустивший бабочки от виллиана и джаки. Можно его защищать, но не будь у ливерпуля такой атаки, на миньоле бы уже не пиздел только ленивый
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для того чтобы выяснить кто лучше - надо дать Кариусу сыграть хотя бы пяток игр подряд, естественно, когда сидишь на лавке на постоянке - форма теряется.
Хотя на мой взгляд - обоих надо выгнать на мороз, потому что оба середняки
(ответить)
Видимо летом купят нового вратаря. А на банке более молодого Кариуса логичней держать.
(ответить)
Клопп некрасиво поступает в данном случае. Понятно, что он рано или поздно сделал бы своего протеже основным, не зря же его покупал. Но вот так, когда налицо разница в классе, вдруг загонять Миньоле на банку?! Непонятно. Он будто хочет одного Миньоле сделать ответственным за свои тактические просчёты в обороне.
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Чтобы Кариус заиграл - он должен играть, тут всё понятно, хотя по мне лучше обоих на банку и наигрывать Уорда. Бля или хотя бы в аренду его, но сидеть не за хуй энто маразм. Хотя и это (странные решения) отличительная особенность Клопа.
(ответить)
Клоп поставил Кариуса потому что захотел.А не потому что он лучше Мигноля.
А вот это уже хуевая логика.Прям как у блонды.Так блятьь дела не делаются.
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лучшая новость
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Че за неадекватные скаузеры сидят тут и посылают его?! Вы че пля забыли как он спасал нас, да, реально спасал клуб в некоторых матчах. Каким бы он не был дыркой, но на 2-3 головы выше, чем Кариус это точно
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Предчувствия уже были. (с)
))))))
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последний топ уйдет. Лучше не найдут. Всегда у скузи были дыркачи в раме.
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Хз вот ловрен и мурена 2 неисправимих 6лядских косячника, Мигнолька после покупки Кармеца фейланул максимум 2-3 раза, что в принципе приемлемо за почти 2 года. Ему явно достается больше чем он того заслуживает.
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Хоть он и днище полное, все равно лучше Куртуа.
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А хули, доказывать место в основе, когда номер один дно днищавое, ладно бы играл как Де хей.
Никакой логики, ту я понимаю его.
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Правильно, Симон, тебя здесь не ценят. И откуда столько хейта у скаузеров? Сколько он мертвяков вытащил в сложные моменты, сколько пенок нужных отразил! Дрочите, блять, на Кариуса теперь, Уорда в основе не будет всё равно. Облака им... хуй вам и пионера какого-нибудь на смену этому недоразумению немецкому.
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Минет думает, что тхибаут на ЧМ не поедет? Что он черт побери такое несет. Носатый будет в раме Бельгии весь чемп.
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в ливере любой топ кипер станет дыркой
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так говорит, будто нереальный топ и тащер, а его незаслуженно тренер на лавку усадил.
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