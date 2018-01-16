Эриксен не променяет "Тоттенхэм" на "Ювентус"

Кристиан Эриксен Плеймейкер "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что не променяет лондонский клуб на "Ювентус".

В этом сезоне Эриксен продолжает прогрессировать в "Тоттенхэме", сделав 12 результативных действий в Премьер-Лиге. Кристиан счастлив в Лондоне и совершенно не помышляет о переходе в "Ювентус".

"Я рад, что представляю "Тоттенхэм", не могу сказать про этот клуб ни одного плохого слова. Нас всех порадовала игра с "Эвертоном", мы показали отличный футбол и теперь с хорошим настроением готовимся к следующему сопернику".

"Я получаю удовольствие от того, что играю в одной команде с Кейном и Соном. Харри обновил уже несколько рекордов, а Сонни просто великолепен в последних матчах", - приводит слова Эриксена Evening Standard.




Метки Тоттенхэм, Эриксен, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1286

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Последние комментарии:




  1. hot-chick 16.01.2018 17:48 # hot-chick
    Переоценен конечно. В Ювентусе даже запасные лучше чем Эриксен.

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  2. lfc-mad-fan13 16.01.2018 16:26 # lfc-mad-fan13
    Многое потеряет если уйдет

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  3. ma1efikus 16.01.2018 15:27 # ma1efikus
    Лол. А про Юве где хоть слово?

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  4. hilario 16.01.2018 15:19 # hilario
    да накуй ты нужен

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  5. electric 16.01.2018 15:07 # electric
    У юве игроки получше этого петуха есть. Как будто он нужен италосам...

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