Эриксен не променяет "Тоттенхэм" на "Ювентус"
Плеймейкер "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что не променяет лондонский клуб на "Ювентус".
В этом сезоне Эриксен продолжает прогрессировать в "Тоттенхэме", сделав 12 результативных действий в Премьер-Лиге. Кристиан счастлив в Лондоне и совершенно не помышляет о переходе в "Ювентус".
"Я рад, что представляю "Тоттенхэм", не могу сказать про этот клуб ни одного плохого слова. Нас всех порадовала игра с "Эвертоном", мы показали отличный футбол и теперь с хорошим настроением готовимся к следующему сопернику".
"Я получаю удовольствие от того, что играю в одной команде с Кейном и Соном. Харри обновил уже несколько рекордов, а Сонни просто великолепен в последних матчах", - приводит слова Эриксена Evening Standard.
16.01.2018 15:00
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Переоценен конечно. В Ювентусе даже запасные лучше чем Эриксен.
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Многое потеряет если уйдет
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Лол. А про Юве где хоть слово?
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да накуй ты нужен
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У юве игроки получше этого петуха есть. Как будто он нужен италосам...
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