Эриксен не променяет "Тоттенхэм" на "Ювентус"

Плеймейкер "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что не променяет лондонский клуб на "Ювентус".

В этом сезоне Эриксен продолжает прогрессировать в "Тоттенхэме", сделав 12 результативных действий в Премьер-Лиге. Кристиан счастлив в Лондоне и совершенно не помышляет о переходе в "Ювентус".



"Я рад, что представляю "Тоттенхэм", не могу сказать про этот клуб ни одного плохого слова. Нас всех порадовала игра с "Эвертоном", мы показали отличный футбол и теперь с хорошим настроением готовимся к следующему сопернику".



"Я получаю удовольствие от того, что играю в одной команде с Кейном и Соном. Харри обновил уже несколько рекордов, а Сонни просто великолепен в последних матчах", - приводит слова Эриксена Evening Standard.