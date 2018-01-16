Погба хочет догнать "Сити"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что все еще хочет догнать соседей из "Манчестер Сити".

После событий двух последних дней "красные дьяволы", наконец, сократили отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" — с 15 до 12 очков. Однако Погба грозится и дальше преследовать команду Пепа Гвардиолы.

"Конечно, мы все смотрели игру "Сити" с "Ливерпулем" и знали, что они проиграли и потеряли очки. Они по-прежнему идут первыми, но мы все еще хотим их догнать".

"Здорово, что они проиграли и вообще начали терять очки. Впрочем, мы сами должны выдать длительную серию из побед, если хотим сократить отрыв", - цитирует Погба ESPN.




Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 16.01.2018 14:00

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  1. mcfc-fantactic 16.01.2018 18:35 # mcfc-fantactic
    Хотелось бы чтоб колбаса, наеб..нула скам со второго места, а то раскукарекался петух крашеный. Всё таки и фанаты у ливера многие адекватные, и Клопп топ, и играют в футбол, а не в ногомяч... Есть правда фонады долпаебы, куда без них?! Но не буду портить картину, маслом писаную.

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  2. selfish 16.01.2018 17:39 # selfish
    Топарь, легенда!

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  3. vyrentz 16.01.2018 15:13 # vyrentz
    Будете на третьем месте, клоуны

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  4. shmanisa 16.01.2018 14:51 # shmanisa
    по двухкратной зарплате...

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  5. imf-tau 16.01.2018 14:36 # imf-tau
    Ну так, почба, играй нормально оставшиеся матчи и будет тебе счастье, а не как вчера начинай типа выдавать финты и просирать мяч.

    Вроде и два ассиста сделал и молодец, но блять такой тупой скм, вечно в угол накрутит на себя двоих и давай там танцы выделывать. Ток на его танцы даже защи стока не купаются.

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  6. gjchancel 16.01.2018 14:22 # gjchancel
    Самим для начала нужно обыграть МС, а потом вякать))) Шансы всегда есть.

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  7. tursa 16.01.2018 14:07 # tursa
    еще столько стыковых матчей, плюс пеп на всех фронтах пытается успеть, за что может поплатиться головой

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  8. staryi-eblan 16.01.2018 14:03 # staryi-eblan
    Без шансона

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