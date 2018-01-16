Погба хочет догнать "Сити"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что все еще хочет догнать соседей из "Манчестер Сити".
После событий двух последних дней "красные дьяволы", наконец, сократили отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" — с 15 до 12 очков. Однако Погба грозится и дальше преследовать команду Пепа Гвардиолы.
"Конечно, мы все смотрели игру "Сити" с "Ливерпулем" и знали, что они проиграли и потеряли очки. Они по-прежнему идут первыми, но мы все еще хотим их догнать".
"Здорово, что они проиграли и вообще начали терять очки. Впрочем, мы сами должны выдать длительную серию из побед, если хотим сократить отрыв", - цитирует Погба ESPN.
16.01.2018 14:00
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Хотелось бы чтоб колбаса, наеб..нула скам со второго места, а то раскукарекался петух крашеный. Всё таки и фанаты у ливера многие адекватные, и Клопп топ, и играют в футбол, а не в ногомяч... Есть правда фонады долпаебы, куда без них?! Но не буду портить картину, маслом писаную.
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Топарь, легенда!
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Будете на третьем месте, клоуны
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по двухкратной зарплате...
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Ну так, почба, играй нормально оставшиеся матчи и будет тебе счастье, а не как вчера начинай типа выдавать финты и просирать мяч.
Вроде и два ассиста сделал и молодец, но блять такой тупой скм, вечно в угол накрутит на себя двоих и давай там танцы выделывать. Ток на его танцы даже защи стока не купаются.
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Самим для начала нужно обыграть МС, а потом вякать))) Шансы всегда есть.
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еще столько стыковых матчей, плюс пеп на всех фронтах пытается успеть, за что может поплатиться головой
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Без шансона
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