Погба хочет догнать "Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что все еще хочет догнать соседей из "Манчестер Сити".

После событий двух последних дней "красные дьяволы", наконец, сократили отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити" — с 15 до 12 очков. Однако Погба грозится и дальше преследовать команду Пепа Гвардиолы.



"Конечно, мы все смотрели игру "Сити" с "Ливерпулем" и знали, что они проиграли и потеряли очки. Они по-прежнему идут первыми, но мы все еще хотим их догнать".



"Здорово, что они проиграли и вообще начали терять очки. Впрочем, мы сами должны выдать длительную серию из побед, если хотим сократить отрыв", - цитирует Погба ESPN.