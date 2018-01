Светская хроника за вторник

Генрих Мхитарян не хочет переходить в "Арсенал". Криштиану Роналду надеется вернуться в "Манчестер Юнайтед". ПСЖ нацелился на Нголо Канте. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Арсенал" попросил "Манчестер Юнайтед" включить нападающего Антони Мартиаля в сделку по Алексису Санчесу. (Evening Standard)



Плеймейкер "Юнайтед" Генрих Мхитарян не хочет становиться разменной монетой в сделке по Санчесу. (Emol Deportes)



"Юнайтед" уверен в приобретении Санчеса, несмотря на то, что в борьбу за Алексиса вступил "Челси". (The Telegraph)



"Юнайтед" находится в контакте с Санчесом с прошлого лета. (Daily Star)



Санчес сможет получить 7-й номер в "Юнайтед". (Daily Mail)



Нападающий "Реала" Криштиану Роналду несчастлив в Мадриде и хочет вернуться в "Юнайтед". (AS)



Нападающий "Арсенала" Данни Уэлбек стал целью для "Бешикташа". (Posta)



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер хочет приобрести вингера "Спортинга" Желсона Мартинша за 53 млн. фунтов в этом месяце. (Daily Star)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте стал трансферной целью номер один ПСЖ на следующее лето. (Le 10 Sport)



"Севилья" уверена, что сможет арендовать нападающего "Челси" Мичи Батшуайи до конца сезона. (ESPN)



"Вест Хэм" потребует от "Челси" 35 млн. фунтов за нападающего Энди Кэрролла. (Daily Star)



Кэрролл заинтересован в переходе в "Челси". (Daily Mirror)



"РБ Лейпциг" был готов отпустить полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" за доплату в 18 млн. фунтов, но мерсисайдцам эта сумма показалась чрезмерной. (Bild)



"Вест Хэм" не делал предложение насчет полузащитника "Эвертона" Тома Дэвиса. (Daily Mail)



"Эвертон" надеется оформить покупку нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта за 20 млн. фунтов. (The Guardian)



"Борнмут" обратился к "Арсеналу" насчет аренды Уолкотта до конца сезона. (The Sun)



"Вест Бромвич" обсуждает приобретение капитана "Фулхэма" Тома Кэрни за 15 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Бернли" предложит 10 млн. фунтов за вингера "Брайтона" Соломона Марча. (Daily Mail)



Полузащитник "Марселя" Буна Сарр заинтересовал "Лестер". (L'Equipe)



Другое



Райан Гиггз может позвать Пола Скоулза в свой тренерский штаб в сборной Уэльса. (Daily Mail)



Фил Невилл должен возглавить женскую сборную Англии в течение 24 часов. (The Guardian)



Пол Ламберт получит бонус в 1.5 млн. фунтов, если оставит "Стоук" в Премьер-Лиге. (Daily Star)



Финансист Аманда Стейвли улучшила предложение о покупке "Ньюкасла" за пределы 300 млн. фунтов. (Daily Express)



Из жизни в возрасте 59 лет ушел бывший нападающий сборной Англии Сирилл Реджис. (BBC)



Полузащитник "Юнайтед" Маруан Феллайни провел романтический ужин с бывшей моделью Playboy 38-летней Викторией Боней. (Daily Star)