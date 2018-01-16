Моуриньо "расслаблен" относительно ситуации с Санчесом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо осторожно высказался относительно шансов своего клуба заполучить нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Если верить свежим слухам в прессе, "Манчестер Сити" потерял интерес к 29-летнему чилийцу из-за чрезмерной дороговизны сделки, зато в борьбу за Санчеса вступил "Челси".



После победы 3:0 над "Стоуком" в понедельник вечером Моуриньо поведал, что ожидает столкнуться с конкуренцией других клубов, поэтому Жозе не может уверенно говорить, что Алексис перейдет в "Юнайтед".



"Я не уверен, но также не неуверен. Я лишь расслаблен от ощущения, что он игрок "Арсенала".



"Я чувствую, что он может остаться, и чувствую, что он может уйти. Если он уйдет, думаю, у нас будет шанс его заполучить, но также я думаю, что другие большие клубы тоже будут заинтересованы в такого рода игроке, а там, кто знает? Думаю, мистер Венгер и мистер Газидис — те, кто действительно знает, что происходит".



"Я же ничего не знаю об этом. Сегодня я не получил ни капли информации", — цитирует Моуриньо Sky Sports.