Невилл: "Уход Джана станет большой потерей для "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sprots Гари Невилл считает, что предполагаемый уход полузащитника Эмре Джана станет столь же тяжелой потерей для "Ливерпуля", как и продажа Филиппе Коутиньо, хотя и вызовет меньше шума.

По информации Sky Sports, Джан уже достиг принципиальной договоренности с "Ювентусом", куда он перейдет по окончании сезона свободным агентом после истечения своего контракта с "красными".



Лишь недавно команда Юргена Клоппа лишилась Коутиньо, который все-таки вырвался в "Барселону", и Невилл считает грядущее расставание "Ливерпуля" с Джаном столь же существенной потерей.



"На мой взгляд, он великолепный игрок, который обладает индивидуальностью и характером. Думаю, он многое дает этому "Ливерпулю" в плане характера".



"Тройка их полузащитников великолепно действовала в первом тайме против "Манчестер Сити". Они задавали тон игре благодаря своей энергии и умению прессинговать".



"Это будет большая потеря для "Ливерпуля". Однако газетные заголовки не будут столь же громкими, как при продаже Коутиньо".



"Ювентус" умный клуб, они подписывают смышленых игроков, которые обладают проницательностью и знанием игры. Знаю, в Мерсисайде неоднозначное отношение к Джану и его способностям, и я неоднократно дебатировал об этом с Джейми Каррагером. Но для меня он выглядит властной фигурой на поле, и игроки с таким характером редки", — сообщил Невилл.