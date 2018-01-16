"Челси" может приступить к строительству нового стадиона

"Челси", наконец, может приступить к строительству нового 60-тысячного стадиона, найдя решение конфликтной ситуации с проживающей близ "Стэмфорд Бридж" семьей.

Как известно, мэр Лондона Садик Хан еще в в прошлом году подписал разрешение на снос 41-тысячного "Стэмфорд Бридж" и возведение на его месте новой просторной арены.



Однако "синие" не смогли сразу же приступить к работам — строительство могло быть приостановлено в любой момент по судебному запрету из-за конфликта с семейством Кроствейтов, которое пожаловалось, что новый стадион закроет их дом от солнечного света.



Как сообщает BBC, в понедельник эта ситуация разрешилась. Cовет округа Хаммерсмит и Фулхэм, желая поспособствовать реализации амбициозного проекта "Челси" стоимостью в 1 миллиард фунтов, согласился воспользоваться своими уставными полномочиями и забрать в аренду землю под домом Кроствейтов.



Данный участок земли, владельцем которого является государственная компания Network Rail and Transport for London, будет передан "Челси" во временное пользование. Это стало возможно благодаря лазейке в законе, и теперь Кроствейтам не удастся остановить строительство стадиона, опираясь на свое "право на свет" — семейство не имеет юридических прав подать в суд на совет округа и лишь может претендовать на компенсацию.



