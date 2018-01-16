"Челси" может приступить к строительству нового стадиона

Новый Стэмфорд Бридж "Челси", наконец, может приступить к строительству нового 60-тысячного стадиона, найдя решение конфликтной ситуации с проживающей близ "Стэмфорд Бридж" семьей.

Как известно, мэр Лондона Садик Хан еще в в прошлом году подписал разрешение на снос 41-тысячного "Стэмфорд Бридж" и возведение на его месте новой просторной арены.

Однако "синие" не смогли сразу же приступить к работам — строительство могло быть приостановлено в любой момент по судебному запрету из-за конфликта с семейством Кроствейтов, которое пожаловалось, что новый стадион закроет их дом от солнечного света.

Как сообщает BBC, в понедельник эта ситуация разрешилась. Cовет округа Хаммерсмит и Фулхэм, желая поспособствовать реализации амбициозного проекта "Челси" стоимостью в 1 миллиард фунтов, согласился воспользоваться своими уставными полномочиями и забрать в аренду землю под домом Кроствейтов.

Данный участок земли, владельцем которого является государственная компания Network Rail and Transport for London, будет передан "Челси" во временное пользование. Это стало возможно благодаря лазейке в законе, и теперь Кроствейтам не удастся остановить строительство стадиона, опираясь на свое "право на свет" — семейство не имеет юридических прав подать в суд на совет округа и лишь может претендовать на компенсацию.

Стэмфорд Бридж и дом Кроствейтов



Метки стадионы, Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. windranger 16.01.2018 08:00 # windranger
    Конченые ублюдки. Чтобы построить свой нелепый унитаз, опрокинули бедных пенсионеров. До чего мерзкий клуб.

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  2. jayspearingagent 16.01.2018 07:27 # jayspearingagent
    Самая дорогая санитарная утка

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  3. chelsea-69 16.01.2018 07:25 # chelsea-69
    Ибо нexyй шершаво залупаться

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  4. j-silver 16.01.2018 07:15 # j-silver
    изи окропили каких то старых ггунеров, и все по закону

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  5. rollik707 16.01.2018 06:50 # rollik707
    Завидуйте молча, гондольеры!

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  6. knucklesboy 16.01.2018 06:20 # knucklesboy
    Этот унитаз все таки будет построен...

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  7. glorfindel 16.01.2018 06:13 # glorfindel
    И тут откатили "благодаря лазейке в законе". Что за клуб?! Даже стадион нормально не могут построить

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