"Челси" может приступить к строительству нового стадиона
"Челси", наконец, может приступить к строительству нового 60-тысячного стадиона, найдя решение конфликтной ситуации с проживающей близ "Стэмфорд Бридж" семьей.
Как известно, мэр Лондона Садик Хан еще в в прошлом году подписал разрешение на снос 41-тысячного "Стэмфорд Бридж" и возведение на его месте новой просторной арены.
Однако "синие" не смогли сразу же приступить к работам — строительство могло быть приостановлено в любой момент по судебному запрету из-за конфликта с семейством Кроствейтов, которое пожаловалось, что новый стадион закроет их дом от солнечного света.
Как сообщает BBC, в понедельник эта ситуация разрешилась. Cовет округа Хаммерсмит и Фулхэм, желая поспособствовать реализации амбициозного проекта "Челси" стоимостью в 1 миллиард фунтов, согласился воспользоваться своими уставными полномочиями и забрать в аренду землю под домом Кроствейтов.
Данный участок земли, владельцем которого является государственная компания Network Rail and Transport for London, будет передан "Челси" во временное пользование. Это стало возможно благодаря лазейке в законе, и теперь Кроствейтам не удастся остановить строительство стадиона, опираясь на свое "право на свет" — семейство не имеет юридических прав подать в суд на совет округа и лишь может претендовать на компенсацию.
16.01.2018 06:00
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Конченые ублюдки. Чтобы построить свой нелепый унитаз, опрокинули бедных пенсионеров. До чего мерзкий клуб.
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Самая дорогая санитарная утка
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Ибо нexyй шершаво залупаться
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изи окропили каких то старых ггунеров, и все по закону
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Завидуйте молча, гондольеры!
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Этот унитаз все таки будет построен...
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И тут откатили "благодаря лазейке в законе". Что за клуб?! Даже стадион нормально не могут построить
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