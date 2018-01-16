"Сити" вышел из борьбы за Санчеса, "Челси" — вступил

Алексис Санчес "Манчестер Сити" окончательно отказался от своих претензий на Алексиса Санчеса, зато в борьбу за нападающего "Арсенала" вступил "Челси".

В понедельник в английской прессе появилась информация, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола проводит встречу с руководством, чтобы обсудить ответ своего клуба на попытку "Манчестер Юнайтед" перехватить Санчеса.

Как стало известно Sky Sports, Гвардиола и президент Халдун Аль Мубарак пришли к совместному решению, что приобретение Санчеса — как 29-летнего игрока с истекающим через полгода контрактом — было бы неоправданно дорого для "Сити".

Таким образом, лидеры Премьер-Лиги окончательно завершили свой интерес к игроку сборной Чили, фаворитом в борьбе за которого остается "Манчестер Юнайтед". Предполагается, что "красные дьяволы" готовы заплатить 35 миллионов фунтов в качестве компенсации "Арсеналу", 5 млн. комиссионных агенту, а самому Алексису предложить зарплату в 350 тыс. в неделю.

Проблемой для "Юнайтед" может стать внезапный интерес к Санчесу со стороны "Челси". Как утверждает The Telegraph, высокая стоимость чилийца не отпугивает "синих", и в данный момент лондонцы обдумывают свое предложение по Алексису.



Метки Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Санчес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2018 01:10

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Последние комментарии:




  1. gringo1990 16.01.2018 06:31 # gringo1990
    Помнится как у многих, скамов в особенности нехило так полыхало когда еврей начал инвестировать в клуб миллионы, взрывая рынок рекордным подписанием Торреса, и сумашедшим по тем временам, з/п ведомостью. Однако наблюдая за нынешними тратами МЮ не нужно быть и экономистом чтобы заметить насколько велики финансовые возможности глейзеров. И им пришлось неплохо так раскошелиться после ухода САФа, дабы поддержать уровень клуба. Мешки хули одним словом.

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  2. hot-chick 16.01.2018 05:23 # hot-chick
    С победой мой Ливерпуль! Как же я рад что мы смогли остановить Сити!

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  3. motherfuckerz 16.01.2018 04:50 # motherfuckerz
    Мдэ...Типичная шл*ха....."Сити" вышел из Санчеса,
    "Челси" — вошел

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  4. kos9k 16.01.2018 04:22 # kos9k
    платить 40 лямов+ личка в 350 штук игроку, которому в этом году будет 30 ахахаха
    пенсы с мю продолжают радовать)))

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  5. gidro-met 16.01.2018 03:29 # gidro-met
    Санчез не нужен Челси. В ЛЧ его сейчас не заявишь, зп космос, свои Педро-Виллиан и так есть.

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  6. electric 16.01.2018 03:19 # electric
    ахаххахх.
    средний игрочишка хз че такой хайп вокруг него. + шлюха.

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  7. mazinho-united 16.01.2018 02:33 # mazinho-united
    Очередной игрок поссын на щленще

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  8. alexomck 16.01.2018 02:01 # alexomck
    готовы платить Санчесу 350к в неделю, как МЮ?
    Азар 400 запросит следом.

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  9. best-fanunited 16.01.2018 01:32 # best-fanunited
    cкоро до бормута дойдёт... вниз по турнирной таблице все интересуются.
    Я думаю ни вариант с МЮ ни с Челси ему никуда не упал.. другое дело выбора нет

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  10. ry-l 16.01.2018 01:31 # ry-l
    Я так подумал. Чего мелочиться, зачем Кэррола? Надо Бендтнера заворачивать.

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  11. bezviz 16.01.2018 01:26 # bezviz
    подписываем за 35-40 млн Санчеса, а летом продам за 50 Виллиана в мю))

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  12. bezviz 16.01.2018 01:22 # bezviz
    норм поссали на ливерку, они ведь тоже выбыли из гонки, поинтересовавшись 1 день, ору ахах)))
    вообще топовый трансфер был бы, он будет еще года 3-4 рвать на высочайшем уровне, срочно подписывать да еще за такие копейки, керол нах.уй идет!

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  13. ccchelsea 16.01.2018 01:19 # ccchelsea
    Не верится в то, что он окажется в Челси. Хотя на самом деле сейчас не мешало бы показать свою силу и напомнить кто папа на трансферном рынке. А то я смотрю местные стали забывать об этом в последнее время.

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  14. iroquez 16.01.2018 01:18 # iroquez
    напоминает порно где к очку бабы по очереди подходят мужики и е6ут

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  15. obey-mikel 16.01.2018 01:16 # obey-mikel
    пхахах, скажет что перейдет в команду с синим цветом, потом что в команду чемпионов, а потом поссыт на бестолковки пригородных

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  16. mancunia-planet 16.01.2018 01:13 # mancunia-planet
    С Эмиретс только на Траффорд

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  17. van-der-slav 16.01.2018 01:12 # van-der-slav
    напоминает историю с азаром

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