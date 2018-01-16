"Сити" вышел из борьбы за Санчеса, "Челси" — вступил

"Манчестер Сити" окончательно отказался от своих претензий на Алексиса Санчеса, зато в борьбу за нападающего "Арсенала" вступил "Челси".

В понедельник в английской прессе появилась информация, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола проводит встречу с руководством, чтобы обсудить ответ своего клуба на попытку "Манчестер Юнайтед" перехватить Санчеса.



Как стало известно Sky Sports, Гвардиола и президент Халдун Аль Мубарак пришли к совместному решению, что приобретение Санчеса — как 29-летнего игрока с истекающим через полгода контрактом — было бы неоправданно дорого для "Сити".



Таким образом, лидеры Премьер-Лиги окончательно завершили свой интерес к игроку сборной Чили, фаворитом в борьбе за которого остается "Манчестер Юнайтед". Предполагается, что "красные дьяволы" готовы заплатить 35 миллионов фунтов в качестве компенсации "Арсеналу", 5 млн. комиссионных агенту, а самому Алексису предложить зарплату в 350 тыс. в неделю.



Проблемой для "Юнайтед" может стать внезапный интерес к Санчесу со стороны "Челси". Как утверждает The Telegraph, высокая стоимость чилийца не отпугивает "синих", и в данный момент лондонцы обдумывают свое предложение по Алексису.