"Сити" вышел из борьбы за Санчеса, "Челси" — вступил
"Манчестер Сити" окончательно отказался от своих претензий на Алексиса Санчеса, зато в борьбу за нападающего "Арсенала" вступил "Челси".
В понедельник в английской прессе появилась информация, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола проводит встречу с руководством, чтобы обсудить ответ своего клуба на попытку "Манчестер Юнайтед" перехватить Санчеса.
Как стало известно Sky Sports, Гвардиола и президент Халдун Аль Мубарак пришли к совместному решению, что приобретение Санчеса — как 29-летнего игрока с истекающим через полгода контрактом — было бы неоправданно дорого для "Сити".
Таким образом, лидеры Премьер-Лиги окончательно завершили свой интерес к игроку сборной Чили, фаворитом в борьбе за которого остается "Манчестер Юнайтед". Предполагается, что "красные дьяволы" готовы заплатить 35 миллионов фунтов в качестве компенсации "Арсеналу", 5 млн. комиссионных агенту, а самому Алексису предложить зарплату в 350 тыс. в неделю.
Проблемой для "Юнайтед" может стать внезапный интерес к Санчесу со стороны "Челси". Как утверждает The Telegraph, высокая стоимость чилийца не отпугивает "синих", и в данный момент лондонцы обдумывают свое предложение по Алексису.
16.01.2018 01:10
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Последние комментарии:
Помнится как у многих, скамов в особенности нехило так полыхало когда еврей начал инвестировать в клуб миллионы, взрывая рынок рекордным подписанием Торреса, и сумашедшим по тем временам, з/п ведомостью. Однако наблюдая за нынешними тратами МЮ не нужно быть и экономистом чтобы заметить насколько велики финансовые возможности глейзеров. И им пришлось неплохо так раскошелиться после ухода САФа, дабы поддержать уровень клуба. Мешки хули одним словом.
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С победой мой Ливерпуль! Как же я рад что мы смогли остановить Сити!
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Мдэ...Типичная шл*ха....."Сити" вышел из Санчеса,
"Челси" — вошел
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платить 40 лямов+ личка в 350 штук игроку, которому в этом году будет 30 ахахаха
пенсы с мю продолжают радовать)))
(ответить)
Санчез не нужен Челси. В ЛЧ его сейчас не заявишь, зп космос, свои Педро-Виллиан и так есть.
(ответить)
ахаххахх.
средний игрочишка хз че такой хайп вокруг него. + шлюха.
(ответить)
Очередной игрок поссын на щленще
(ответить)
готовы платить Санчесу 350к в неделю, как МЮ?
Азар 400 запросит следом.
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cкоро до бормута дойдёт... вниз по турнирной таблице все интересуются.
Я думаю ни вариант с МЮ ни с Челси ему никуда не упал.. другое дело выбора нет
(ответить)
Я так подумал. Чего мелочиться, зачем Кэррола? Надо Бендтнера заворачивать.
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подписываем за 35-40 млн Санчеса, а летом продам за 50 Виллиана в мю))
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норм поссали на ливерку, они ведь тоже выбыли из гонки, поинтересовавшись 1 день, ору ахах)))
вообще топовый трансфер был бы, он будет еще года 3-4 рвать на высочайшем уровне, срочно подписывать да еще за такие копейки, керол нах.уй идет!
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Не верится в то, что он окажется в Челси. Хотя на самом деле сейчас не мешало бы показать свою силу и напомнить кто папа на трансферном рынке. А то я смотрю местные стали забывать об этом в последнее время.
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напоминает порно где к очку бабы по очереди подходят мужики и е6ут
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пхахах, скажет что перейдет в команду с синим цветом, потом что в команду чемпионов, а потом поссыт на бестолковки пригородных
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С Эмиретс только на Траффорд
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напоминает историю с азаром
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