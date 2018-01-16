"Юнайтед" забил три безответных гола "Стоуку"

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" вернулся на чистое второе место в Премьер-Лиге и сократил отставание от вершины таблицы до 12 очков, разгромив в домашних стенах "Стоук" со счетом 3:0.

Относительно предыдущего матча "красных дьяволов" в Премьер-Лиги, победы 0:2 над "Эвертоном" 1 января, в их стартовый состав вернулись Крис Смоллинг, Антонио Валенсия и Ромелу Лукаку, заменив Виктора Линделефа, Маркоса Рохо и Андера Эрреру.

В старте у "гончаров" дебютировал купленный у "Рубина" защитник Мориц Бауэр. Впервые с мая 2016 с первых минут появился Стивен Айрланд. Также вернулись в команду Джош Таймон, Бруно Мартинс Инди и Даррен Флетчер.

Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись атаковать и открыли счет первым ударом в створ. Поль Погба сделал передачу на правый край Антонио Валенсии, который вошел в штрафную площадь, оторвался от Таймона и нанес удар в дальний угол ворот — 1:0.

"Юнайтед" продолжил атаковать, но при этом не мешал делать то же самое сопернику. Парой ударов у гостей отметился Айрланд, а Джердан Шакири даже пробил в падении через себя, но Давид Де Хеа четко занял позицию в воротах и легко забрал мяч.

На 25-й минуте Де Хеа проиграл борьбу на втором этаже Питеру Краучу, в результате чего мяч отскочил в центр штрафной Эрику Максиму Шупо-Мотигу, но тот промахнулся по пустым воротам.

В некотором смысле, по остроте создаваемых моментов, "дьяволы" даже уступали сопернику, однако это не помешало им на 38-й минуте удвоить счет. Погба сделал передачу поперек штрафной, а Антони Мартиаль нанес крученый удар в касание с подступов к площадке — 2:0.

Перед самым перерывом "Стоук" мог сократить разницу в счете, однако Де Хеа совершил блестящий сейв в нижнем углу ворот после удара Шакири.

Во втором тайме "Юнайтед" подтянул игру в обороне, и атаки "гончаров" сошли на нет. А вот хозяева атаковать не перестали — один только Хуан Мата трижды оказывался на ударной позиции, в третий раз все-таки отправив мяч в ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.

Третий гол определенно назревал и на 72-й минуте, наконец, случился. Ромелу Лукаку технично принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, после чего развернулся и, несмотря на попытку Кевина Виммера оказать сопротивление, расстрелял ворота — 3:0.

На этом игра успокоилась. Вышедший у "Стоука" на замену Маме Бирам Диуф мог сократить отставание в счете, однако Де Хеа отразил его удар из пределов штрафной.

"Стоук" не стал отсиживаться в обороне и в первом тайме показал очень неплохой футбол — за тем исключением, что не смог забить сам и дважды пропустил. Второй гол практически предрешил судьбу матча, и после перерыва "Юнайтед" уже не испытывал никаких проблем.

"Манчестер Юнайтед" — "Стоук". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 16.01.2018 00:50

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Последние комментарии:




  1. spartan 16.01.2018 08:31 # spartan
    Ливерпуль пройдет в ЛЧ дальше остальных англ команд
    что-то вроде прошлогоднего Монако. Бешеная атака и пздц защита

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  2. sellman 16.01.2018 08:23 # sellman
    У МЮ в старте Валя, Джонс, Смол
    ИТог - Сток прощал помойку как мог.
    В ЛЧ обкекаются и будут бороться за 2-е место с синими королями Англии

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  3. windranger 16.01.2018 08:20 # windranger
    3 Ливерпуль 23 47
    П
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    О
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    А
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    Ь
    4. щ0льси 23 37

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  4. omar-kingof-fapl 16.01.2018 07:41 # omar-kingof-fapl
    Челсей бы лучше за Белотти поборолся
    И рвал всем анус связкой Мората Белый под ними Азар

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  5. beatles-red 16.01.2018 07:33 # beatles-red
    Раздевчятнились гончары. При Пюлисе один куй не проиграли бы крупно попутно сломав пару игроков скама.

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  6. mcferson-42 16.01.2018 07:20 # mcferson-42
    МЮ с победой, Фапл рип - уже начинает вызывать рвотные позывы эта выгребная яма

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  7. cfc000000 16.01.2018 06:50 # cfc000000
    Пись на вас

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  8. monsieurgood 16.01.2018 02:19 # monsieurgood
    Ладно, парни, пойду смотреть "Воздушную тюрьму".
    МЮ - с победой. Хоть и терпеть не могу этот клуб, но что тут поделаешь.
    Они воспользовались своим шансов.
    Всех благ, до завтра.

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  9. imf-tau 16.01.2018 02:12 # imf-tau
    Даже интересно почему ты так решил.

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  10. van-der-slav 16.01.2018 01:58 # van-der-slav
    ну че ты злой такой

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  11. desower 16.01.2018 01:16 # desower
    Лукака - это Бербатов, который грузил исключительно командам из второй части таблицы.

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  12. mancunia-planet 16.01.2018 01:15 # mancunia-planet
    Валя с левой редкость, чотко

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  13. selfish 16.01.2018 01:14 # selfish
    Валенсия топорь

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  14. manutd-20champ 16.01.2018 01:14 # manutd-20champ
    безмозг как всегда зашел нагадить. горит, но виду не подаёт.

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  15. calvin-harris 16.01.2018 01:09 # calvin-harris
    С победой!
    Стоук вылетит?

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  16. wolfsmensch 16.01.2018 01:08 # wolfsmensch
    чёт раньше поклонники МЮ были королями сайта и было их много, а теперь куда все подевались?! неохото и зазорно иметь отношение к такому Г как нынешний фапл?

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  17. greatmu 16.01.2018 01:07 # greatmu
    Отличный матч выдал мю, ну до сити ,,всего-ничего,, осталось)

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  18. ry-l 16.01.2018 01:02 # ry-l
    Мората в матче со Стоуком: 2 всратых выхода 1в1, 0 голов
    Лукаку в матче со Стоуком: 1 гол, благодаря индивидуальному мастерству (собрал на себе двух защей, улучшил позицию и забил)

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  19. udaff 16.01.2018 01:01 # udaff
    С победой! Погба был на высоте!

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  20. mr-dodds 16.01.2018 00:59 # mr-dodds
    И лукаку снова забил гол команда со дна таблицы (хоть до дна ещё 2 места), мората треху закинул

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