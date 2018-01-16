"Юнайтед" забил три безответных гола "Стоуку"
"Манчестер Юнайтед" вернулся на чистое второе место в Премьер-Лиге и сократил отставание от вершины таблицы до 12 очков, разгромив в домашних стенах "Стоук" со счетом 3:0.
Относительно предыдущего матча "красных дьяволов" в Премьер-Лиги, победы 0:2 над "Эвертоном" 1 января, в их стартовый состав вернулись Крис Смоллинг, Антонио Валенсия и Ромелу Лукаку, заменив Виктора Линделефа, Маркоса Рохо и Андера Эрреру.
В старте у "гончаров" дебютировал купленный у "Рубина" защитник Мориц Бауэр. Впервые с мая 2016 с первых минут появился Стивен Айрланд. Также вернулись в команду Джош Таймон, Бруно Мартинс Инди и Даррен Флетчер.
Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись атаковать и открыли счет первым ударом в створ. Поль Погба сделал передачу на правый край Антонио Валенсии, который вошел в штрафную площадь, оторвался от Таймона и нанес удар в дальний угол ворот — 1:0.
"Юнайтед" продолжил атаковать, но при этом не мешал делать то же самое сопернику. Парой ударов у гостей отметился Айрланд, а Джердан Шакири даже пробил в падении через себя, но Давид Де Хеа четко занял позицию в воротах и легко забрал мяч.
На 25-й минуте Де Хеа проиграл борьбу на втором этаже Питеру Краучу, в результате чего мяч отскочил в центр штрафной Эрику Максиму Шупо-Мотигу, но тот промахнулся по пустым воротам.
В некотором смысле, по остроте создаваемых моментов, "дьяволы" даже уступали сопернику, однако это не помешало им на 38-й минуте удвоить счет. Погба сделал передачу поперек штрафной, а Антони Мартиаль нанес крученый удар в касание с подступов к площадке — 2:0.
Перед самым перерывом "Стоук" мог сократить разницу в счете, однако Де Хеа совершил блестящий сейв в нижнем углу ворот после удара Шакири.
Во втором тайме "Юнайтед" подтянул игру в обороне, и атаки "гончаров" сошли на нет. А вот хозяева атаковать не перестали — один только Хуан Мата трижды оказывался на ударной позиции, в третий раз все-таки отправив мяч в ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.
Третий гол определенно назревал и на 72-й минуте, наконец, случился. Ромелу Лукаку технично принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, после чего развернулся и, несмотря на попытку Кевина Виммера оказать сопротивление, расстрелял ворота — 3:0.
На этом игра успокоилась. Вышедший у "Стоука" на замену Маме Бирам Диуф мог сократить отставание в счете, однако Де Хеа отразил его удар из пределов штрафной.
"Стоук" не стал отсиживаться в обороне и в первом тайме показал очень неплохой футбол — за тем исключением, что не смог забить сам и дважды пропустил. Второй гол практически предрешил судьбу матча, и после перерыва "Юнайтед" уже не испытывал никаких проблем.
"Манчестер Юнайтед" — "Стоук". Отчет о матче
16.01.2018 00:50
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Последние комментарии:
Ливерпуль пройдет в ЛЧ дальше остальных англ команд
что-то вроде прошлогоднего Монако. Бешеная атака и пздц защита
(ответить)
У МЮ в старте Валя, Джонс, Смол
ИТог - Сток прощал помойку как мог.
В ЛЧ обкекаются и будут бороться за 2-е место с синими королями Англии
(ответить)
3 Ливерпуль 23 47
П
Р
О
П
А
С
Т
Ь
4. щ0льси 23 37
(ответить)
Челсей бы лучше за Белотти поборолся
И рвал всем анус связкой Мората Белый под ними Азар
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Раздевчятнились гончары. При Пюлисе один куй не проиграли бы крупно попутно сломав пару игроков скама.
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МЮ с победой, Фапл рип - уже начинает вызывать рвотные позывы эта выгребная яма
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Пись на вас
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Ладно, парни, пойду смотреть "Воздушную тюрьму".
МЮ - с победой. Хоть и терпеть не могу этот клуб, но что тут поделаешь.
Они воспользовались своим шансов.
Всех благ, до завтра.
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Даже интересно почему ты так решил.
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ну че ты злой такой
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Лукака - это Бербатов, который грузил исключительно командам из второй части таблицы.
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Валя с левой редкость, чотко
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Валенсия топорь
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безмозг как всегда зашел нагадить. горит, но виду не подаёт.
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С победой!
Стоук вылетит?
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чёт раньше поклонники МЮ были королями сайта и было их много, а теперь куда все подевались?! неохото и зазорно иметь отношение к такому Г как нынешний фапл?
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Отличный матч выдал мю, ну до сити ,,всего-ничего,, осталось)
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Мората в матче со Стоуком: 2 всратых выхода 1в1, 0 голов
Лукаку в матче со Стоуком: 1 гол, благодаря индивидуальному мастерству (собрал на себе двух защей, улучшил позицию и забил)
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С победой! Погба был на высоте!
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И лукаку снова забил гол команда со дна таблицы (хоть до дна ещё 2 места), мората треху закинул
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