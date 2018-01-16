"Юнайтед" забил три безответных гола "Стоуку"

"Манчестер Юнайтед" вернулся на чистое второе место в Премьер-Лиге и сократил отставание от вершины таблицы до 12 очков, разгромив в домашних стенах "Стоук" со счетом 3:0.

Относительно предыдущего матча "красных дьяволов" в Премьер-Лиги, победы 0:2 над "Эвертоном" 1 января, в их стартовый состав вернулись Крис Смоллинг, Антонио Валенсия и Ромелу Лукаку, заменив Виктора Линделефа, Маркоса Рохо и Андера Эрреру.



В старте у "гончаров" дебютировал купленный у "Рубина" защитник Мориц Бауэр. Впервые с мая 2016 с первых минут появился Стивен Айрланд. Также вернулись в команду Джош Таймон, Бруно Мартинс Инди и Даррен Флетчер.



Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись атаковать и открыли счет первым ударом в створ. Поль Погба сделал передачу на правый край Антонио Валенсии, который вошел в штрафную площадь, оторвался от Таймона и нанес удар в дальний угол ворот — 1:0.



"Юнайтед" продолжил атаковать, но при этом не мешал делать то же самое сопернику. Парой ударов у гостей отметился Айрланд, а Джердан Шакири даже пробил в падении через себя, но Давид Де Хеа четко занял позицию в воротах и легко забрал мяч.



На 25-й минуте Де Хеа проиграл борьбу на втором этаже Питеру Краучу, в результате чего мяч отскочил в центр штрафной Эрику Максиму Шупо-Мотигу, но тот промахнулся по пустым воротам.



В некотором смысле, по остроте создаваемых моментов, "дьяволы" даже уступали сопернику, однако это не помешало им на 38-й минуте удвоить счет. Погба сделал передачу поперек штрафной, а Антони Мартиаль нанес крученый удар в касание с подступов к площадке — 2:0.



Перед самым перерывом "Стоук" мог сократить разницу в счете, однако Де Хеа совершил блестящий сейв в нижнем углу ворот после удара Шакири.



Во втором тайме "Юнайтед" подтянул игру в обороне, и атаки "гончаров" сошли на нет. А вот хозяева атаковать не перестали — один только Хуан Мата трижды оказывался на ударной позиции, в третий раз все-таки отправив мяч в ворота, но из-за офсайда гол не был засчитан.



Третий гол определенно назревал и на 72-й минуте, наконец, случился. Ромелу Лукаку технично принял мяч в штрафной, стоя спиной к воротам, после чего развернулся и, несмотря на попытку Кевина Виммера оказать сопротивление, расстрелял ворота — 3:0.



На этом игра успокоилась. Вышедший у "Стоука" на замену Маме Бирам Диуф мог сократить отставание в счете, однако Де Хеа отразил его удар из пределов штрафной.



"Стоук" не стал отсиживаться в обороне и в первом тайме показал очень неплохой футбол — за тем исключением, что не смог забить сам и дважды пропустил. Второй гол практически предрешил судьбу матча, и после перерыва "Юнайтед" уже не испытывал никаких проблем.



"Манчестер Юнайтед" — "Стоук". Отчет о матче