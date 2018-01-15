Эллардайс обещает Уолкотту позицию нападающего

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс пообещал вингеру "Арсенала" Тео Уолкотту позицию нападающего в мерсисайдском клубе.

Ожидается, что до закрытия трансферного окна Уолкотт покинет "Арсенал" и отправится за игровой практикой на "Гудисон Парк". Эллардайс уже подтвердил, что "Эвертон" ведет переговоры о приобретении 28-летнего англичанина.



Более того, рулевой "ирисок" надеется провернуть трансфер уже на этой неделе или в начале следующей. Самого игрока Эллардайс заманивает возможностью играть на излюбленной позиции нападающего, на которую Уолкотт не может рассчитывать в "Арсенале".



"Я могу представить его на любой из трех позиций в атаке. Самое главное, чтобы мы добрались до обсуждения чисто футбольных вещей. Надеюсь, мы сможем договориться о трансфере в течении одной или пары недель", - сообщил Эллардайс Daily Mirror.