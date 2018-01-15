Лингард рад, что предсказание Фергюсона сбывается
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард рад, что предсказание сэра Алекса Фергюсона насчет его карьеры сбывается.
Когда сэр Алекс еще тренировал "Манчестер Юнайтед", шотландец предсказал, что Лингард выйдет на пик формы только к 24-25 годам. Именно в этом возрасте Джесси начал блистать в составе "красных дьяволов" — за последние полтора месяца вингер забил восемь мячей.
"Мы с папой всегда верили в эти слова. И, очевидно, прогноз Фергюсона сбывается. Ко мне пришли голы, это придало мне уверенности. Теперь я хочу забивать в каждом матче, я чувствую, что мое время пришло".
"Первые несколько лет я лишь привыкал к Премьер-Лиге, я просто хотел играть в футбол. К этому сезону я подошел уже с другим, более серьезным настроем. Думаю, в этом весь рецепт", - цитирует Лингарда Sky Sports.
15.01.2018 21:00
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Крутой лавочник
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кто это?
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Ну все. Реал уже готовит предложение. Думаю 200 лямов хватит
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