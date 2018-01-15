Гиггз: "Подписать Санчеса будет крайней удачей"

Алексис Санчес Вернувшийся к работе Райан Гиггз заявил, что любому клубу "крайне повезет" в случае приобретения нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Как известно, в данный момент "Манчестер Юнайтед", бывший клуб Гиггза, сражается с "Манчестер Сити" за чилийскую звезду "канониров". На своей пресс-конференции после назначения главным тренером сборной Уэльса Райан рассказал, что думает о ситуации вокруг Санчеса.

"Кому бы он ни достался, даже если он останется в "Арсенале", тому повезет. Он не просто бомбардир, но и создает голы и упорно работает. Заполучить его будет удачей, потому что он игрок самого, самого высокого уровня".

"Так бывает не очень часто, когда контракт игрока истекает через шесть месяцев, и у тебя есть возможность заполучить этого игрока относительно дешево. Но сейчас именно такая ситуация. Кому бы ни достался Алексис Санчес, тому крайне повезет", — цитирует Гиггза Sky Sports.



Метки Арсенал, Гиггз, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2018 20:00

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  1. osivori 15.01.2018 20:39 # osivori
    все в эксперты пишутся

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  2. chr1s8rown 15.01.2018 20:12 # chr1s8rown
    o chto on dumaet o zhene brata sankesa?

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  3. cunningham 15.01.2018 20:06 # cunningham
    мертвому припарки

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