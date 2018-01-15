Гиггз: "Подписать Санчеса будет крайней удачей"

Вернувшийся к работе Райан Гиггз заявил, что любому клубу "крайне повезет" в случае приобретения нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Как известно, в данный момент "Манчестер Юнайтед", бывший клуб Гиггза, сражается с "Манчестер Сити" за чилийскую звезду "канониров". На своей пресс-конференции после назначения главным тренером сборной Уэльса Райан рассказал, что думает о ситуации вокруг Санчеса.



"Кому бы он ни достался, даже если он останется в "Арсенале", тому повезет. Он не просто бомбардир, но и создает голы и упорно работает. Заполучить его будет удачей, потому что он игрок самого, самого высокого уровня".



"Так бывает не очень часто, когда контракт игрока истекает через шесть месяцев, и у тебя есть возможность заполучить этого игрока относительно дешево. Но сейчас именно такая ситуация. Кому бы ни достался Алексис Санчес, тому крайне повезет", — цитирует Гиггза Sky Sports.