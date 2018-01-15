Моуриньо объяснил, что заставит его покупать в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что готов совершать приобретения в январе, хотя и не является фанатом зимнего трансферного окна.

Как известно, в январе прошлого года "красные дьяволы" не совершили ни одного приобретения. Моуриньо не планировал покупать и посреди этого сезона, однако доступность некоторых игроков — вроде нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса — может заставить его изменить своим принципам.



"Наш состав не рассчитан на приглашение новых игроков в январе. Мы строим команду, исходя из этой идеи, и эту философию я разделяю с мистером Вудвордом (исполнительным директором) и владельцами".



"Обычно инвестиции должны совершаться летом. Мы балансируем состав летом. Но иногда трансфер может случиться и зимой. Если перед тобой есть великолепная возможность, ты сражаешься, чтобы ей воспользоваться. Если этому суждено случиться, значит оно случится. Если нет, то нет. Однако мне нравится мой подбор игроков".



"Думаю, в обычной ситуации летом мы вновь будем укреплять наш состав, стараясь сделать сильнее каждую линию. Это обычная ситуация для нас".



"Если ты что-либо делаешь зимой, то летом этого делать уже не придется. Так не бывает, что ты купишь голкипера сейчас, а летом купишь еще одного голкипера. Если ты решил купить голкипера сейчас, то летом уже не будешь этого делать".



"Предположим, у нас есть три цели на лето — защитник, полузащитник и атакующий игрок — если зимой ты покупаешь одного из трех, то летом пригласишь трех минус одного", — цитирует Моуриньо Sky Sports.