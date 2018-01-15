Моуриньо объяснил, что заставит его покупать в январе

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что готов совершать приобретения в январе, хотя и не является фанатом зимнего трансферного окна.

Как известно, в январе прошлого года "красные дьяволы" не совершили ни одного приобретения. Моуриньо не планировал покупать и посреди этого сезона, однако доступность некоторых игроков — вроде нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса — может заставить его изменить своим принципам.

"Наш состав не рассчитан на приглашение новых игроков в январе. Мы строим команду, исходя из этой идеи, и эту философию я разделяю с мистером Вудвордом (исполнительным директором) и владельцами".

"Обычно инвестиции должны совершаться летом. Мы балансируем состав летом. Но иногда трансфер может случиться и зимой. Если перед тобой есть великолепная возможность, ты сражаешься, чтобы ей воспользоваться. Если этому суждено случиться, значит оно случится. Если нет, то нет. Однако мне нравится мой подбор игроков".

"Думаю, в обычной ситуации летом мы вновь будем укреплять наш состав, стараясь сделать сильнее каждую линию. Это обычная ситуация для нас".

"Если ты что-либо делаешь зимой, то летом этого делать уже не придется. Так не бывает, что ты купишь голкипера сейчас, а летом купишь еще одного голкипера. Если ты решил купить голкипера сейчас, то летом уже не будешь этого делать".

"Предположим, у нас есть три цели на лето — защитник, полузащитник и атакующий игрок — если зимой ты покупаешь одного из трех, то летом пригласишь трех минус одного", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2018 19:00

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  1. tvinkovod 15.01.2018 20:01 # tvinkovod
    арифметика от жозе для самых маленьких

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  2. tursa 15.01.2018 19:35 # tursa
    сам то понял что сказал

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  3. van-der-slav 15.01.2018 19:24 # van-der-slav
    да поняли мы, санчеса может купишь, а может и не купишь, достало

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  4. rap-woiska 15.01.2018 19:18 # rap-woiska
    трех минус одного"

    это как жека семь минус одна дырка.

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  5. kek 15.01.2018 19:08 # kek
    только мне кажется, что Мовринья - какойто говнарь

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