"Арсенал" оптимистичен относительно покупки Обамеянга

"Арсенал" оптимистично оценивает свои шансы приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга в это трансферное окно.

Как известно, в скором времени "канониры" могут лишиться не только Алексиса Санчеса, но и Тео Уолкотта. И лондонский клуб не сидит сложа руки, активно подыскивая замены сидящим на чемоданах игрокам.



Первое место в списке целей главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера на январь занимает как раз Обамеянг. Как утверждает эксперт Sky Sports Гийом Балаг, "канониры" уже вовсю работают над согласованием трансфера 28-летнего габонца.



Пьер-Эмерик, отстраненный от участия в воскресном матче Бундеслиги против "Вольфсбурга" по "дисциплинарным причинам", может обойтись "Арсеналу" в 60 миллионов евро (53.4 млн. фунтов).



"Арсенал" хочет совершить несколько приобретений в ближайшие дни. Одним из игроков, чей переход они хотят оформить, является Обамеянг".



"Они готовы заплатить 60 миллионов евро. Они надеются, что Дортмунд согласится, и они очень оптимистичны насчет этого. Есть и другие заинтересованные клубы, но прямо сейчас "Арсенал" опережает их, хотя еще ничего не решено".



"Переговоры, наверное, потребуют больше времени, нежели продажа Алексиса, но они бросают сюда все свои силы. Они считают Обамеянга идеальной заменой Алексису и уверены, что он хорошо сработается с Александром Лакасеттом".



"Сам Обамеянг хочет этого перехода, хочет перейти в "Арсенал", но давайте посмотрим, что скажет Дортмунд. Это будет не единственное приобретение "Арсенала" — они намерены совершить два других в этом месяце. Как мы убедились в выходные, они в них нуждаются", — сообщил Балаг.



Добавим, что в 23 матчах за "Боруссию" в этом сезоне с учетом всех соревнований Обамеянг забил 21 гол. Ранее в январе Пьер-Эмерика связывали с переездом в Китай.