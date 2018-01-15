Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса
Бывший ассистент Луи Ван Галя в "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз был официально назначен на должность главного тренера сборной Уэльса.
Не считая четырех матчей в качестве временно исполняющего в "Юнайтед", Гиггз не имеет самостоятельного тренерского опыта, однако это не отпугнуло сборную Уэльса, за которую он провел 64 матча и забил 12 голов в течение своей игровой карьеры.
В поисках этой возможности Райан находился со 2 июля позапрошлого года, когда "красные дьяволы" официально объявили, что Гиггзу нет места в штабе Жозе Моуриньо. С тех пор валлиец успех побывать минимум в одном клубе Премьер-Лиги на собеседовании — "Суонси".
Так и не подыскав клуба в соответствии со своими нескромными амбициями, Гиггз решил начать свой самостоятельный путь с международного уровня, где ему предстоит продолжить дело Криса Коулмена, отправившегося в последний на данный момент клуб Чемпионшипа "Сандерленд" после невыхода на ЧМ-2018.
Добавим, что контракт Гиггза с валлийской FA рассчитан на четыре года.
15.01.2018 17:25
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Последние комментарии:
гениальный менеджер был тот алкаш пригородный, с такими посредственностями регулярно брал АПЛ.
будь эта лехенда сейчас молодым, места в топ-6 не нашлось бы для него, разве что в Челси, на Кэррола мячи вешать, самое-то для него.
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https://www.youtube.com/watch?v=zGSHHX7zdbY
лолирую))
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po rolikam etot gelson martins kakoy to neymar .
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Марсьяль должен понимать, что в скаме он будет играть только со скамейки и то по праздникам
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15.01.2018 18:44 #
khazret
Монсьебуд, когда баттлиться будем?
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15.01.2018 19:33 #
monsieurgood
даров, пацан. хрен знает пока. я понимаю, что у тебя стояк от вчерашней игры, но у меня пока порыва нет
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15.01.2018 20:02 #
khazret
даа, вдохновение - важная штука, но не главная. Народ требует продолжения шоу. Можно кстати наши баттлы сделать традицией, чтобы один раз каждую неделю "скрещивать шпаги"
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Скажу я вам братишки, хохоча
Мне нравится смотреть издалека
Как льется жёлтая моча
На ваши лица свысока.
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кажется мы стали забывать батю всех пенсов
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соси педик не отвлекайся от 31.12.2017 14:35
Источник: http://fapl.ru/users/ask/
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Пол Мерсон: «У «Челси» нет денег, поэтому Азар будет играть за «Реал»
bednie utaztsi , krome obvodok azara ne na chto smotret. i ot etogo lishayut ih
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Красавчик. Удачи легенде!
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Мдааа какие же вы конченные ноулайферы.. от 15.01.2018 19:40
ЩООООООООООООООООРООРРРРРРРРРЛЬЬСИИИИИММММММИИИИИММИИИ от 16.12.2017 11:56
Нооууулаааааааааааааййфеееееееерыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы от 10.12.2017 11:12
Ноулайфееееррыыыыыыыыыыыыыы от 09.12.2017 17:33
Все те же ноулайферы от 21.11.2017 10:49
Источник: http://fapl.ru/users/forester/
(ответить)
Мдааа какие же вы конченные ноулайферы..
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Таких даунов половина фапла:
"Вот и расплата за игру до 40 лет.Природу не обманешь.
Быстро он сдал и постарел.Организм теперь отдает все назад за перегрузки.
Они все быстро стареют, кстати Джеррард после 34 быстро постарел.Писдец как быстро.Знаю многих 35 летних выглядят на 24 максимум.Особенно блондины."
Я вот могу с уверенностью сказать, что 99% населения СНГ в возрасте от 40 лет выглядят хуже, а многие в разы хуже, чем любой из этого списка
Спорт правильное питание тебя и в 60 лет сделают привлекательным, а не жирным уе6ком, коих в СНГ уже после 25 лет половина
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Самые две никчемные легенды.
Гигзз и Терри
Источник: http://fapl.ru/posts/59897/
У "никчёмной лигенды" Джон Терри ПЯТЬ титулов АПЛ, "у никчёмной лигенды" Райна Гиггза ТРИНАДЦАТЬ титулов АПЛ... существо с воображением дятла назови хоть ОДНОГО с титулом АПЛ в твоём "великом" клубе... можешь не пыжится, таких нет, не было и не будет до скончания футбольного века...
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении бельгийского полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара. Сумма сделки может составить ?102 млн
По действующему контракту он получает в неделю чуть менее £200 тыс. (?226 тыс.). В списке самых высокооплачиваемых футболистов премьер-лиги бельгиец занимает восьмое место. Больше него зарабатывают Поль Погба («Манчестер Юнайтед», £290 тыс. в неделю), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», £220 тыс.), Яя Туре («Манчестер Сити», £230 тыс.), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», £230 тыс.), Давид Сильва («Манчестер Юнайтед», £210 тыс.), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», £200 тыс.) и Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», £200 тыс.).
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пизда уэльсу
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Старая крыса провалится похлеще Невилла.
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нормально гикс выглядит ,чо вы в самом деле
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И такс, новости дня:
- епарь жены брата тренер уэльса.
- де бур сватает зау в лфк.
- скум сходит сума по словам журналюг.
- пенсы(окроме пары человек) на фапле дебилы
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Монсьебуд, когда баттлиться будем?
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Three Days Grace - You Don't Get Me High Anymore
четенькая песня
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