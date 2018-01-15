Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса

Бывший ассистент Луи Ван Галя в "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз был официально назначен на должность главного тренера сборной Уэльса.

Не считая четырех матчей в качестве временно исполняющего в "Юнайтед", Гиггз не имеет самостоятельного тренерского опыта, однако это не отпугнуло сборную Уэльса, за которую он провел 64 матча и забил 12 голов в течение своей игровой карьеры.



В поисках этой возможности Райан находился со 2 июля позапрошлого года, когда "красные дьяволы" официально объявили, что Гиггзу нет места в штабе Жозе Моуриньо. С тех пор валлиец успех побывать минимум в одном клубе Премьер-Лиги на собеседовании — "Суонси".



Так и не подыскав клуба в соответствии со своими нескромными амбициями, Гиггз решил начать свой самостоятельный путь с международного уровня, где ему предстоит продолжить дело Криса Коулмена, отправившегося в последний на данный момент клуб Чемпионшипа "Сандерленд" после невыхода на ЧМ-2018.



Добавим, что контракт Гиггза с валлийской FA рассчитан на четыре года.