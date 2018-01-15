Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса

Райан Гиггз Бывший ассистент Луи Ван Галя в "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз был официально назначен на должность главного тренера сборной Уэльса.

Не считая четырех матчей в качестве временно исполняющего в "Юнайтед", Гиггз не имеет самостоятельного тренерского опыта, однако это не отпугнуло сборную Уэльса, за которую он провел 64 матча и забил 12 голов в течение своей игровой карьеры.

В поисках этой возможности Райан находился со 2 июля позапрошлого года, когда "красные дьяволы" официально объявили, что Гиггзу нет места в штабе Жозе Моуриньо. С тех пор валлиец успех побывать минимум в одном клубе Премьер-Лиги на собеседовании — "Суонси".

Так и не подыскав клуба в соответствии со своими нескромными амбициями, Гиггз решил начать свой самостоятельный путь с международного уровня, где ему предстоит продолжить дело Криса Коулмена, отправившегося в последний на данный момент клуб Чемпионшипа "Сандерленд" после невыхода на ЧМ-2018.

Добавим, что контракт Гиггза с валлийской FA рассчитан на четыре года.



Метки Гиггз, сборная Уэльса, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2018 17:25

Количество просмотров Просмотров: 2908

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. elprimer 15.01.2018 20:37 # elprimer
    гениальный менеджер был тот алкаш пригородный, с такими посредственностями регулярно брал АПЛ.
    будь эта лехенда сейчас молодым, места в топ-6 не нашлось бы для него, разве что в Челси, на Кэррола мячи вешать, самое-то для него.

    (ответить)

  2. januzaj00 15.01.2018 20:36 # januzaj00
    https://www.youtube.com/watch?v=zGSHHX7zdbY

    лолирую))

    (ответить)

  3. chr1s8rown 15.01.2018 20:30 # chr1s8rown
    po rolikam etot gelson martins kakoy to neymar .

    (ответить)

  4. awesome-arsenal 15.01.2018 20:25 # awesome-arsenal
    Марсьяль должен понимать, что в скаме он будет играть только со скамейки и то по праздникам

    (ответить)

  5. omar-kingof-fapl 15.01.2018 20:20 # omar-kingof-fapl
    15.01.2018 18:44 #
    khazret

    Монсьебуд, когда баттлиться будем?
    (ответить)

    15.01.2018 19:33 #
    monsieurgood

    даров, пацан. хрен знает пока. я понимаю, что у тебя стояк от вчерашней игры, но у меня пока порыва нет
    (ответить)

    15.01.2018 20:02 #
    khazret

    даа, вдохновение - важная штука, но не главная. Народ требует продолжения шоу. Можно кстати наши баттлы сделать традицией, чтобы один раз каждую неделю "скрещивать шпаги"
    (ответить)

    (ответить)

  6. khazret 15.01.2018 20:18 # khazret
    Скажу я вам братишки, хохоча
    Мне нравится смотреть издалека
    Как льется жёлтая моча
    На ваши лица свысока.

    (ответить)

  7. omar-kingof-fapl 15.01.2018 20:07 # omar-kingof-fapl
    кажется мы стали забывать батю всех пенсов


    Последние комментарии ask в новостях


    Аха-ха Моур+понос=Мавропанос и тут красную помойку обоссали))) от 08.01.2018 13:46

    Еще один обоссал ливер от 08.01.2018 13:40

    лошок вытащи тогда член из своей жопы и туши свой пердак от 06.01.2018 15:49

    Будет красную помойку раком ставить от 05.01.2018 16:18

    Обоссоный португал снова плачет ) от 03.01.2018 12:54

    Снова лузерпуль обоссали )) от 03.01.2018 12:48

    Сучки колбасные отскочили ) от 01.01.2018 20:06

    соси педик не отвлекайся от 31.12.2017 14:35


    Источник: http://fapl.ru/users/ask/

    (ответить)

  8. chr1s8rown 15.01.2018 20:00 # chr1s8rown
    Пол Мерсон: «У «Челси» нет денег, поэтому Азар будет играть за «Реал»
    bednie utaztsi , krome obvodok azara ne na chto smotret. i ot etogo lishayut ih

    (ответить)

  9. mkhitaryan 15.01.2018 19:56 # mkhitaryan
    Красавчик. Удачи легенде!

    (ответить)

  10. omar-kingof-fapl 15.01.2018 19:48 # omar-kingof-fapl
    Последние комментарии forester в новостях


    Мдааа какие же вы конченные ноулайферы.. от 15.01.2018 19:40

    ЩООООООООООООООООРООРРРРРРРРРЛЬЬСИИИИИММММММИИИИИММИИИ от 16.12.2017 11:56

    Нооууулаааааааааааааййфеееееееерыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы от 10.12.2017 11:12

    Ноулайфееееррыыыыыыыыыыыыыы от 09.12.2017 17:33

    Все те же ноулайферы от 21.11.2017 10:49

    Источник: http://fapl.ru/users/forester/

    (ответить)

  11. forester 15.01.2018 19:40 # forester
    Мдааа какие же вы конченные ноулайферы..

    (ответить)

  12. avtoritet 15.01.2018 19:29 # avtoritet
    Таких даунов половина фапла:

    "Вот и расплата за игру до 40 лет.Природу не обманешь.
    Быстро он сдал и постарел.Организм теперь отдает все назад за перегрузки.
    Они все быстро стареют, кстати Джеррард после 34 быстро постарел.Писдец как быстро.Знаю многих 35 летних выглядят на 24 максимум.Особенно блондины."

    Я вот могу с уверенностью сказать, что 99% населения СНГ в возрасте от 40 лет выглядят хуже, а многие в разы хуже, чем любой из этого списка
    Спорт правильное питание тебя и в 60 лет сделают привлекательным, а не жирным уе6ком, коих в СНГ уже после 25 лет половина

    (ответить)

  13. kojan 15.01.2018 19:13 # kojan
    Самые две никчемные легенды.

    Гигзз и Терри


    Источник: http://fapl.ru/posts/59897/
    У "никчёмной лигенды" Джон Терри ПЯТЬ титулов АПЛ, "у никчёмной лигенды" Райна Гиггза ТРИНАДЦАТЬ титулов АПЛ... существо с воображением дятла назови хоть ОДНОГО с титулом АПЛ в твоём "великом" клубе... можешь не пыжится, таких нет, не было и не будет до скончания футбольного века...

    (ответить)

  14. avtoritet 15.01.2018 19:09 # avtoritet
    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении бельгийского полузащитника лондонского «Челси» Эдена Азара. Сумма сделки может составить ?102 млн

    По действующему контракту он получает в неделю чуть менее &#163;200 тыс. (?226 тыс.). В списке самых высокооплачиваемых футболистов премьер-лиги бельгиец занимает восьмое место. Больше него зарабатывают Поль Погба («Манчестер Юнайтед», &#163;290 тыс. в неделю), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», &#163;220 тыс.), Яя Туре («Манчестер Сити», &#163;230 тыс.), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», &#163;230 тыс.), Давид Сильва («Манчестер Юнайтед», &#163;210 тыс.), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», &#163;200 тыс.) и Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», &#163;200 тыс.).

    (ответить)

  15. lahmatyj 15.01.2018 19:03 # lahmatyj
    пизда уэльсу

    (ответить)

  16. windranger 15.01.2018 19:01 # windranger
    Старая крыса провалится похлеще Невилла.

    (ответить)

  17. quavo 15.01.2018 19:00 # quavo
    нормально гикс выглядит ,чо вы в самом деле

    (ответить)

  18. iskander8sg 15.01.2018 18:51 # iskander8sg
    И такс, новости дня:
    - епарь жены брата тренер уэльса.
    - де бур сватает зау в лфк.
    - скум сходит сума по словам журналюг.
    - пенсы(окроме пары человек) на фапле дебилы

    (ответить)

  19. khazret 15.01.2018 18:44 # khazret
    Монсьебуд, когда баттлиться будем?

    (ответить)

  20. wengerrrro 15.01.2018 18:43 # wengerrrro
    Three Days Grace - You Don't Get Me High Anymore
    четенькая песня

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: