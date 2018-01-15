Чех: "Арсенал" в очень опасной ситуации"
Голкипер "Арсенала" Петр Чех признал, что его команда оказалась в "очень опасной ситуации" в плане своих претензий на место в топ-4 Премьер-Лиги.
Воскресное поражение 2:1 от "Борнмута" оставило "канониров" только на шестой позиции в Премьер-Лиге, в восьми очках от зоны Лиги Чемпионов.
Таким образом, над командой Арсена Венгера нависла реальная угроза второй сезон подряд завершить за пределами топ-4, и эта ситуация вызывает обеспокоенность у Чеха.
"Ситуация становится очень опасной для нас, потому что мы хотим быть в топ-4, как минимум. Когда ты проигрываешь выездные матчи таким образом, ведя в счете, то оказываешь перед испытанием сродни покорению горной вершины".
"Каждый следующий матч лишь увеличивает давление, поэтому надеюсь, мы подготовимся к следующей игре и добьемся победы, от которой затем оттолкнемся", — сообщил Чех официальному веб-сайту "Арсенала".
15.01.2018 17:00
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Последние комментарии:
Эх Петька Пэтька, ну и залез ты под конец карьеры ........
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фотуля в тему) миха хорош
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хватит уже самому ноги раздвигать. а то за 23 тура тридцатку проглотил. пора уже выручать.
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Ну пора бы уже под нажать, хватит ноги раздвигать.
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чехсидор
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Со старым французким маразматиком Арсеналу ничего не светит,поэтому Чех вали к нам в Ливерпуль замени двух маразматиков которые стоят на воротах и с которыми Ливерпулю тоже ничего не светит
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Фото ахахахаххаха))
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миха мастер подбора фото
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4 ка уже сформирована
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В первую очередь пускай свою игру улучшает. Очень сильно его уровень упал
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