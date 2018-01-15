Чех: "Арсенал" в очень опасной ситуации"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех признал, что его команда оказалась в "очень опасной ситуации" в плане своих претензий на место в топ-4 Премьер-Лиги.

Воскресное поражение 2:1 от "Борнмута" оставило "канониров" только на шестой позиции в Премьер-Лиге, в восьми очках от зоны Лиги Чемпионов.



Таким образом, над командой Арсена Венгера нависла реальная угроза второй сезон подряд завершить за пределами топ-4, и эта ситуация вызывает обеспокоенность у Чеха.



"Ситуация становится очень опасной для нас, потому что мы хотим быть в топ-4, как минимум. Когда ты проигрываешь выездные матчи таким образом, ведя в счете, то оказываешь перед испытанием сродни покорению горной вершины".



"Каждый следующий матч лишь увеличивает давление, поэтому надеюсь, мы подготовимся к следующей игре и добьемся победы, от которой затем оттолкнемся", — сообщил Чех официальному веб-сайту "Арсенала".