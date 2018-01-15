Чех: "Арсенал" в очень опасной ситуации"

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех признал, что его команда оказалась в "очень опасной ситуации" в плане своих претензий на место в топ-4 Премьер-Лиги.

Воскресное поражение 2:1 от "Борнмута" оставило "канониров" только на шестой позиции в Премьер-Лиге, в восьми очках от зоны Лиги Чемпионов.

Таким образом, над командой Арсена Венгера нависла реальная угроза второй сезон подряд завершить за пределами топ-4, и эта ситуация вызывает обеспокоенность у Чеха.

"Ситуация становится очень опасной для нас, потому что мы хотим быть в топ-4, как минимум. Когда ты проигрываешь выездные матчи таким образом, ведя в счете, то оказываешь перед испытанием сродни покорению горной вершины".

"Каждый следующий матч лишь увеличивает давление, поэтому надеюсь, мы подготовимся к следующей игре и добьемся победы, от которой затем оттолкнемся", — сообщил Чех официальному веб-сайту "Арсенала".



Метки Арсенал, Чех

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. winnerd 15.01.2018 19:17 # winnerd
    Эх Петька Пэтька, ну и залез ты под конец карьеры ........

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  2. oneun1ted 15.01.2018 18:35 # oneun1ted
    фотуля в тему) миха хорош

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  3. manutd-20champ 15.01.2018 17:27 # manutd-20champ
    хватит уже самому ноги раздвигать. а то за 23 тура тридцатку проглотил. пора уже выручать.

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  4. girasimus 15.01.2018 17:26 # girasimus
    Ну пора бы уже под нажать, хватит ноги раздвигать.

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  5. hammersmith 15.01.2018 17:17 # hammersmith
    чехсидор

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  6. martingor 15.01.2018 17:14 # martingor
    Со старым французким маразматиком Арсеналу ничего не светит,поэтому Чех вали к нам в Ливерпуль замени двух маразматиков которые стоят на воротах и с которыми Ливерпулю тоже ничего не светит

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  7. windranger 15.01.2018 17:12 # windranger
    Фото ахахахаххаха))

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  8. tursa 15.01.2018 17:11 # tursa
    миха мастер подбора фото

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  9. chr1s8rown 15.01.2018 17:08 # chr1s8rown
    4 ка уже сформирована

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  10. kily 15.01.2018 17:01 # kily
    В первую очередь пускай свою игру улучшает. Очень сильно его уровень упал

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