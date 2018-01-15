Моура попрощался с ПСЖ и направляется в Англию

Лукас Моура Вингер ПСЖ Лукас Моура заявил, что покидает парижский клуб и, вероятно, продолжит карьеру в Премьер-Лиге.

На прошлой неделе стало известно, что 25-летним бразильцем активно интересуется "Манчестер Юнайтед". Справедливости ради, "красные дьяволы" не спешат предложением по Моуре — тем более что в скором времени должны заполучить Алексиса Санчеса из "Арсенала".

В любом случае Лукас уже попрощался с ПСЖ, где практически не имел игровой практики в этом сезоне. Одновременно вингер намекнул, что продолжит карьеру именно в Англии.

"К сожалению, это конец истории для меня. Мне очень нравится Премьер-Лига, думаю, это самый сильный чемпионат", - приводит слова Моуры Sky Sports.




Метки Моура, ПСЖ

Автор foxmcfc   

Дата 15.01.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 7517

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Последние комментарии:




  1. champion19 15.01.2018 18:15 # champion19
    Уйдет туда, куда уйдет. Кому нужен, тот и возьмет.

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  2. manutd-20champ 15.01.2018 17:24 # manutd-20champ
    а как же жена? ей не нравится дождливая Англия.....

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  3. ganinilyha 15.01.2018 16:54 # ganinilyha
    Наверное ттх

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  4. tursa 15.01.2018 16:36 # tursa
    в ВХЮ походу

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  5. cfc-chelsea-cfc 15.01.2018 16:26 # cfc-chelsea-cfc
    В Челси он точно не будет! Раз уж сидят Виллиан с Педрой. В Ливерпуле нет места ему, даже АОЧ нету места! МЮ??? Не знаю... там ничего не мешает ему, также и вариант с Арсеналом есть! При раскладе что Санчес уйдет в январе

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  6. wolfsmensch 15.01.2018 16:22 # wolfsmensch
    Стоуку пригодился бы

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  7. recyjoed 15.01.2018 16:01 # recyjoed
    Только не в Ливерпуль! В Арсенал пусть идет. Заменит Санчеса

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