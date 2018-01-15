Моура попрощался с ПСЖ и направляется в Англию
Вингер ПСЖ Лукас Моура заявил, что покидает парижский клуб и, вероятно, продолжит карьеру в Премьер-Лиге.
На прошлой неделе стало известно, что 25-летним бразильцем активно интересуется "Манчестер Юнайтед". Справедливости ради, "красные дьяволы" не спешат предложением по Моуре — тем более что в скором времени должны заполучить Алексиса Санчеса из "Арсенала".
В любом случае Лукас уже попрощался с ПСЖ, где практически не имел игровой практики в этом сезоне. Одновременно вингер намекнул, что продолжит карьеру именно в Англии.
"К сожалению, это конец истории для меня. Мне очень нравится Премьер-Лига, думаю, это самый сильный чемпионат", - приводит слова Моуры Sky Sports.
15.01.2018 16:00
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Уйдет туда, куда уйдет. Кому нужен, тот и возьмет.
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а как же жена? ей не нравится дождливая Англия.....
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Наверное ттх
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в ВХЮ походу
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В Челси он точно не будет! Раз уж сидят Виллиан с Педрой. В Ливерпуле нет места ему, даже АОЧ нету места! МЮ??? Не знаю... там ничего не мешает ему, также и вариант с Арсеналом есть! При раскладе что Санчес уйдет в январе
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Стоуку пригодился бы
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Только не в Ливерпуль! В Арсенал пусть идет. Заменит Санчеса
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