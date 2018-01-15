Моура попрощался с ПСЖ и направляется в Англию

Вингер ПСЖ Лукас Моура заявил, что покидает парижский клуб и, вероятно, продолжит карьеру в Премьер-Лиге.

На прошлой неделе стало известно, что 25-летним бразильцем активно интересуется "Манчестер Юнайтед". Справедливости ради, "красные дьяволы" не спешат предложением по Моуре — тем более что в скором времени должны заполучить Алексиса Санчеса из "Арсенала".



В любом случае Лукас уже попрощался с ПСЖ, где практически не имел игровой практики в этом сезоне. Одновременно вингер намекнул, что продолжит карьеру именно в Англии.



"К сожалению, это конец истории для меня. Мне очень нравится Премьер-Лига, думаю, это самый сильный чемпионат", - приводит слова Моуры Sky Sports.