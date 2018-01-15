Де Бур советует Захе перейти в "Ливерпуль"

Бывший тренер "Кристал Пэлас" Франк Де Бур посоветовал вингеру Уилфриду Захе перебраться по окончании сезона в "Ливерпуль".

25-летний Заха почувствовал в четверти всех голов "Кристал Пэлас" в этом сезоне, хотя из-за травмы пропустил старт кампании, когда Де Бур руководил командой, но вскоре был уволен.



Франк расстроен, что не смог воспользоваться игроком, которого теперь сватают практически во все гранды Премьер-Лиги. Голландец надеется, что Заха завершит сезон на "Селхерст Парк", после чего выберет "Ливерпуль".



"Мне очень жаль, что он травмировался в первой же игре под моим руководством. Нам не хватало его в шести следующих матчах. Уилфрид может сделать гол из ничего, и, конечно, он заслуживает представлять более статусный клуб, чем "Кристал Пэлас".



"Я не думаю, что ему стоит уходить прямо сейчас, но в конце сезона он сделает отличный выбор, если уйдет в "Ливерпуль". У него огромный потенциал", - приводит слова Де Бура Omnisport.