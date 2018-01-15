Де Бур советует Захе перейти в "Ливерпуль"
Бывший тренер "Кристал Пэлас" Франк Де Бур посоветовал вингеру Уилфриду Захе перебраться по окончании сезона в "Ливерпуль".
25-летний Заха почувствовал в четверти всех голов "Кристал Пэлас" в этом сезоне, хотя из-за травмы пропустил старт кампании, когда Де Бур руководил командой, но вскоре был уволен.
Франк расстроен, что не смог воспользоваться игроком, которого теперь сватают практически во все гранды Премьер-Лиги. Голландец надеется, что Заха завершит сезон на "Селхерст Парк", после чего выберет "Ливерпуль".
"Мне очень жаль, что он травмировался в первой же игре под моим руководством. Нам не хватало его в шести следующих матчах. Уилфрид может сделать гол из ничего, и, конечно, он заслуживает представлять более статусный клуб, чем "Кристал Пэлас".
"Я не думаю, что ему стоит уходить прямо сейчас, но в конце сезона он сделает отличный выбор, если уйдет в "Ливерпуль". У него огромный потенциал", - приводит слова Де Бура Omnisport.
15.01.2018 15:00
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Последние комментарии:
Ему в аснл надо, он же ведь каминг аутнутый
Заха: "Я болею за "Арсенал"
http://fapl.ru/posts/23242/
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Будет 105-м вингером в команде
У бритов всё таки с головой большие проблемы
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Лавку греть советует?) При всем уважении, но Франку лучше помолчать после его опыта в Кристал Пэлас)). Человек вообще не понял, куда пришёл и зачем.
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главное к пенсам не ходи, а то они керрола себе покупают ах ах ах
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кого бы я реально хотел бы в лфк видеть это боласье, топарь реально, но попал в гниющий эве, который при встряске от сэма потом также будет барахтаться в середине
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только на лавку, там даже Коут конкуренцию Лалане проиграл.
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Статус ЛФК сейчас поднялся до небес.
Надеюсь выиграем ЛЧ в этом году.И тогда все будут бежать к нам, выкупая свои контракты без оглядки.Такие футболисты как Заха уже ненужны.И будут рассматриваться как второсортные под дубль и глухую Лавку.
Середняков пускай покупает Челси и прочие клубы без амбиций.
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ну надо прислушаться, значит. все-таки тренер очень авторитетный в АПЛ
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