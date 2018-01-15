Де Бур советует Захе перейти в "Ливерпуль"

Уилфрид Заха Бывший тренер "Кристал Пэлас" Франк Де Бур посоветовал вингеру Уилфриду Захе перебраться по окончании сезона в "Ливерпуль".

25-летний Заха почувствовал в четверти всех голов "Кристал Пэлас" в этом сезоне, хотя из-за травмы пропустил старт кампании, когда Де Бур руководил командой, но вскоре был уволен.

Франк расстроен, что не смог воспользоваться игроком, которого теперь сватают практически во все гранды Премьер-Лиги. Голландец надеется, что Заха завершит сезон на "Селхерст Парк", после чего выберет "Ливерпуль".

"Мне очень жаль, что он травмировался в первой же игре под моим руководством. Нам не хватало его в шести следующих матчах. Уилфрид может сделать гол из ничего, и, конечно, он заслуживает представлять более статусный клуб, чем "Кристал Пэлас".

"Я не думаю, что ему стоит уходить прямо сейчас, но в конце сезона он сделает отличный выбор, если уйдет в "Ливерпуль". У него огромный потенциал", - приводит слова Де Бура Omnisport.



Метки Заха, Кристал Пэлас, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 15.01.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. calvin-harris 15.01.2018 18:24 # calvin-harris
    Ему в аснл надо, он же ведь каминг аутнутый

    Заха: "Я болею за "Арсенал"

    http://fapl.ru/posts/23242/

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  2. thierryhenry14 15.01.2018 16:54 # thierryhenry14
    Будет 105-м вингером в команде
    У бритов всё таки с головой большие проблемы

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  3. beowolf2009 15.01.2018 15:58 # beowolf2009
    Лавку греть советует?) При всем уважении, но Франку лучше помолчать после его опыта в Кристал Пэлас)). Человек вообще не понял, куда пришёл и зачем.

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  4. j-silver 15.01.2018 15:33 # j-silver
    главное к пенсам не ходи, а то они керрола себе покупают ах ах ах

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  5. tursa 15.01.2018 15:20 # tursa
    кого бы я реально хотел бы в лфк видеть это боласье, топарь реально, но попал в гниющий эве, который при встряске от сэма потом также будет барахтаться в середине

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  6. alexomck 15.01.2018 15:16 # alexomck
    только на лавку, там даже Коут конкуренцию Лалане проиграл.

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  7. skychnie-oboi 15.01.2018 15:07 # skychnie-oboi
    Статус ЛФК сейчас поднялся до небес.
    Надеюсь выиграем ЛЧ в этом году.И тогда все будут бежать к нам, выкупая свои контракты без оглядки.Такие футболисты как Заха уже ненужны.И будут рассматриваться как второсортные под дубль и глухую Лавку.

    Середняков пускай покупает Челси и прочие клубы без амбиций.

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  8. hammersmith 15.01.2018 15:01 # hammersmith
    ну надо прислушаться, значит. все-таки тренер очень авторитетный в АПЛ

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