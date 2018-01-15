Пол Ламберт — новый главный тренер "Стоука"

Пол Ламберт занял пост главного тренера "Стоука", заключив с "гончарами" контракт на два с половиной года.

Напомним, лишь девять дней назад "Стоук" попрощался с Марком Хьюзом, который провел в клубе четыре с половиной года. Найти замену валлийцу оказалось не так-то просто — Гари Роуэтт, Кике Санчес Флорес и Мартин О'Нил последовательно отказали "гончарам".



Не желая затягивать процесс поисков, клуб с "Британии" обратился к кандидатуре Ламберта, который находился без работы с конца прошлого сезона, когда ему указал на дверь "Вулверхэмптон".



К исполнению своих обязанностей на новом месте работы 48-летний шотландец официально приступит во вторник, на следующий день после выездного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".



Помимо "Вулверхэмптона", Ламберту также довелось тренировать "Норвич", "Астон Виллу" и "Блэкберн". Сохранение "вилланов" в Премьер-Лиге пока что является самым значимым достижением в карьере Пола.



"Пол произвел огромное впечатление на нас своими познаниями нашего состава и четкого плана, как он улучшит наши результаты", — сообщил президент "Стоука" Питер Коатс.