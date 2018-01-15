Пол Ламберт — новый главный тренер "Стоука"
Пол Ламберт занял пост главного тренера "Стоука", заключив с "гончарами" контракт на два с половиной года.
Напомним, лишь девять дней назад "Стоук" попрощался с Марком Хьюзом, который провел в клубе четыре с половиной года. Найти замену валлийцу оказалось не так-то просто — Гари Роуэтт, Кике Санчес Флорес и Мартин О'Нил последовательно отказали "гончарам".
Не желая затягивать процесс поисков, клуб с "Британии" обратился к кандидатуре Ламберта, который находился без работы с конца прошлого сезона, когда ему указал на дверь "Вулверхэмптон".
К исполнению своих обязанностей на новом месте работы 48-летний шотландец официально приступит во вторник, на следующий день после выездного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Помимо "Вулверхэмптона", Ламберту также довелось тренировать "Норвич", "Астон Виллу" и "Блэкберн". Сохранение "вилланов" в Премьер-Лиге пока что является самым значимым достижением в карьере Пола.
"Пол произвел огромное впечатление на нас своими познаниями нашего состава и четкого плана, как он улучшит наши результаты", — сообщил президент "Стоука" Питер Коатс.
15.01.2018 14:40
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Нравился его Норвич. Дальше мрак.
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борьба за третью путевку объявляется открытой
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слабоват однако, помню астон виллу отправил в пике
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после Норвича толком нигде и не проявил себя. в прошлом сезоне, тренируя Вулверсхэмптон, до последних туров боролся за выживание в чемпионшипе. так то он справился конечно, но без него клуб и вовсе лидирует с двузначным отрывом!
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Добро пожаловать в Чемпионшип
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ясно, значит стоук второй кто вылетит после суонси
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otskochil pomoika mu
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лучшие времена этого додия были в Норвиче, потом протух
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Сохранение "вилланов" в Премьер-Лиге пока что является самым значимым достижением в карьере Пола?
Да этот додич положил начало конца Астон Виллы, выгнав половину толковых исполнителей и набрав вместо них донный шлак из нонеймов того уровня, с которым привык играть в Норвиче.
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Неплохой выбор.
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удачи
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