Пол Ламберт — новый главный тренер "Стоука"

Пол Ламберт Пол Ламберт занял пост главного тренера "Стоука", заключив с "гончарами" контракт на два с половиной года.

Напомним, лишь девять дней назад "Стоук" попрощался с Марком Хьюзом, который провел в клубе четыре с половиной года. Найти замену валлийцу оказалось не так-то просто — Гари Роуэтт, Кике Санчес Флорес и Мартин О'Нил последовательно отказали "гончарам".

Не желая затягивать процесс поисков, клуб с "Британии" обратился к кандидатуре Ламберта, который находился без работы с конца прошлого сезона, когда ему указал на дверь "Вулверхэмптон".

К исполнению своих обязанностей на новом месте работы 48-летний шотландец официально приступит во вторник, на следующий день после выездного матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Помимо "Вулверхэмптона", Ламберту также довелось тренировать "Норвич", "Астон Виллу" и "Блэкберн". Сохранение "вилланов" в Премьер-Лиге пока что является самым значимым достижением в карьере Пола.

"Пол произвел огромное впечатление на нас своими познаниями нашего состава и четкого плана, как он улучшит наши результаты", — сообщил президент "Стоука" Питер Коатс.



Метки Ламберт, Стоук, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2018 14:40

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 15.01.2018 19:20 # lahmatyj
    Нравился его Норвич. Дальше мрак.

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  2. butch 15.01.2018 17:38 # butch
    борьба за третью путевку объявляется открытой

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  3. osivori 15.01.2018 16:51 # osivori
    слабоват однако, помню астон виллу отправил в пике

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  4. wolfsmensch 15.01.2018 16:15 # wolfsmensch
    после Норвича толком нигде и не проявил себя. в прошлом сезоне, тренируя Вулверсхэмптон, до последних туров боролся за выживание в чемпионшипе. так то он справился конечно, но без него клуб и вовсе лидирует с двузначным отрывом!

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  5. vasechkaf 15.01.2018 16:07 # vasechkaf
    Добро пожаловать в Чемпионшип

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  6. tursa 15.01.2018 15:22 # tursa
    ясно, значит стоук второй кто вылетит после суонси

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  7. chr1s8rown 15.01.2018 15:04 # chr1s8rown
    otskochil pomoika mu

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  8. hammersmith 15.01.2018 15:03 # hammersmith
    лучшие времена этого додия были в Норвиче, потом протух

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  9. superglor 15.01.2018 14:57 # superglor
    Сохранение "вилланов" в Премьер-Лиге пока что является самым значимым достижением в карьере Пола?

    Да этот додич положил начало конца Астон Виллы, выгнав половину толковых исполнителей и набрав вместо них донный шлак из нонеймов того уровня, с которым привык играть в Норвиче.

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  10. windranger 15.01.2018 14:49 # windranger
    Неплохой выбор.

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  11. mancunia-planet 15.01.2018 14:48 # mancunia-planet
    удачи

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