Моуриньо попросил Конте не строить из себя жертву
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил своего коллегу из "Челси" Антонио Конте не строить из себя жертву.
Словесная пикировка между двумя тренерами практически завершена. В минувший уикенд Конте предупредил, что больше не будет ввязываться в конфликт с Моуриньо.
Жозе тоже не собирается раздувать инцидент, который стал одной из главных тем в январе. Напоследок Моуриньо лишь попросил итальянца не строить из себя жертву.
"Когда я начинаю с кем-то враждовать, то несу за это ответственность. В тех же случаях, когда я не был зачинщиком, довольно забавно наблюдать, как противники начинают строить из себя жертв, хотя совсем ими не являются. Если честно, мне все это не нравится. Поэтому для меня конфликт исчерпан".
"Да, иногда виноват я, иногда – коллеги. Но когда я понимаю, что был не прав, то первым приношу извинения, как это было в случае с (Клаудио) Раньери. Я нашел в себе силы извиниться, и с тех пор наши взаимоотношения только улучшались", - цитирует Моуриньо ESPN.
15.01.2018 14:00
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Продолжает унижать парика.
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впервые Маур пошёл напопятную, начал копаться в себе..т.к. наполучал плюшек, лещей и оплеух по делу. Достойно признал.
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морально сломал Конте и вогнал Челси в кризис тем самым.
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Моуринью просто гений mind games
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Человечишка, как приподъездная бабка... Пока со скамейки не вякнет каждому в след - жизнь не мила. Гы.
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Ждем ответ Контекса. Щолси будет в топ4?
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Не понимаю как такого человека могли назначить в МЮ. Неужели им плевать на репутацию клуба? Реально же низкий тип.
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мдаааа, мовер рили на изи разъебывает контеха, видно что переводчик троллит, а тот лох на серьезе воспринимает все и злится)
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Пенсы за эти дни сток наглотались. Уже всех их унизили.
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Какой же он тролль охуенный все таки.
Мол я протягиваю руку - а этот мол хер дуется как девка.
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продолжает ссать на презерватива
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Ему мало 4 матчей без побед? Парик последние волосы с задницы вырвал от злости, про футбол забыл с этими конфликтами, команда в своей штрафной от норвичей и эвертонов отбивается, а португалишке все мало. Мерзотная натура у него всё-таки, обоссывать лежачего - последнее дело.
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