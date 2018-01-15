Моуриньо попросил Конте не строить из себя жертву

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил своего коллегу из "Челси" Антонио Конте не строить из себя жертву.

Словесная пикировка между двумя тренерами практически завершена. В минувший уикенд Конте предупредил, что больше не будет ввязываться в конфликт с Моуриньо.

Жозе тоже не собирается раздувать инцидент, который стал одной из главных тем в январе. Напоследок Моуриньо лишь попросил итальянца не строить из себя жертву.

"Когда я начинаю с кем-то враждовать, то несу за это ответственность. В тех же случаях, когда я не был зачинщиком, довольно забавно наблюдать, как противники начинают строить из себя жертв, хотя совсем ими не являются. Если честно, мне все это не нравится. Поэтому для меня конфликт исчерпан".

"Да, иногда виноват я, иногда – коллеги. Но когда я понимаю, что был не прав, то первым приношу извинения, как это было в случае с (Клаудио) Раньери. Я нашел в себе силы извиниться, и с тех пор наши взаимоотношения только улучшались", - цитирует Моуриньо ESPN.




Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.01.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 4660

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Последние комментарии:




  1. knvlay 15.01.2018 18:07 # knvlay
    Продолжает унижать парика.

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  2. gidro-met 15.01.2018 15:39 # gidro-met
    впервые Маур пошёл напопятную, начал копаться в себе..т.к. наполучал плюшек, лещей и оплеух по делу. Достойно признал.

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  3. alexomck 15.01.2018 15:18 # alexomck
    морально сломал Конте и вогнал Челси в кризис тем самым.

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  4. avtoritet 15.01.2018 15:08 # avtoritet
    Моуринью просто гений mind games

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  5. nikas 15.01.2018 14:50 # nikas
    Человечишка, как приподъездная бабка... Пока со скамейки не вякнет каждому в след - жизнь не мила. Гы.

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  6. kara-balapan 15.01.2018 14:40 # kara-balapan
    Ждем ответ Контекса. Щолси будет в топ4?

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  7. flamic 15.01.2018 14:39 # flamic
    Не понимаю как такого человека могли назначить в МЮ. Неужели им плевать на репутацию клуба? Реально же низкий тип.

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  8. hammersmith 15.01.2018 14:35 # hammersmith
    мдаааа, мовер рили на изи разъебывает контеха, видно что переводчик троллит, а тот лох на серьезе воспринимает все и злится)

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  9. mikkiynwa 15.01.2018 14:30 # mikkiynwa
    Пенсы за эти дни сток наглотались. Уже всех их унизили.

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  10. skychnie-oboi 15.01.2018 14:13 # skychnie-oboi
    Какой же он тролль охуенный все таки.
    Мол я протягиваю руку - а этот мол хер дуется как девка.

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  11. wengerrrro 15.01.2018 14:08 # wengerrrro
    продолжает ссать на презерватива

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  12. psycho1 15.01.2018 14:02 # psycho1
    Ему мало 4 матчей без побед? Парик последние волосы с задницы вырвал от злости, про футбол забыл с этими конфликтами, команда в своей штрафной от норвичей и эвертонов отбивается, а португалишке все мало. Мерзотная натура у него всё-таки, обоссывать лежачего - последнее дело.

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