Моуриньо попросил Конте не строить из себя жертву

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо попросил своего коллегу из "Челси" Антонио Конте не строить из себя жертву.

Словесная пикировка между двумя тренерами практически завершена. В минувший уикенд Конте предупредил, что больше не будет ввязываться в конфликт с Моуриньо.



Жозе тоже не собирается раздувать инцидент, который стал одной из главных тем в январе. Напоследок Моуриньо лишь попросил итальянца не строить из себя жертву.



"Когда я начинаю с кем-то враждовать, то несу за это ответственность. В тех же случаях, когда я не был зачинщиком, довольно забавно наблюдать, как противники начинают строить из себя жертв, хотя совсем ими не являются. Если честно, мне все это не нравится. Поэтому для меня конфликт исчерпан".



"Да, иногда виноват я, иногда – коллеги. Но когда я понимаю, что был не прав, то первым приношу извинения, как это было в случае с (Клаудио) Раньери. Я нашел в себе силы извиниться, и с тех пор наши взаимоотношения только улучшались", - цитирует Моуриньо ESPN.