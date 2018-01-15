Кариус останется первым номером "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Лорис Кариус стал первым номером "красных".
Накануне Кариус сменил в воротах "Ливерпуля" Симона Миньоле, но пропустил три мяча от "Манчестер Сити", в одном из которых допустил грубейшую ошибку.
После победы 4:3 Клопп признал, что его соотечественник провел матч не лучшим образом, но это не повлияет на его решение: теперь именно Лорис будет защищать ворота "красных".
"Да, теперь он новый номер один в "Ливерпуле". Менять вратарей невозможно с такой частотой, как полевых игроков, но Лорис действительно стал нашим основным вратарем", - цитирует Клоппа DAZN.
15.01.2018 13:00
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Последние комментарии:
антикварное решето №1...
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Так и стоит перед глазами штрафной в Москве и вчерашний гол Сане. Клопп чёто чудит.
А ещё эти промахи по верховым мячам, то мимо, то не дотянулся... какой #1 мля?
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из двух немощей одна немощь должна быть первой.
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до лета будет он, потом будет куплен новый кипер, а миньона сольют, это гуд)
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Мелвуд одобряет
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Надеюсь это неправда! Или правда что Миньеле хотят обменять на другого голкипера с доплатой и поэтому не выпустили в старте !
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Минолье хоть что то отбивает а этот как столб стоит, Клопп чета тупит, жаль((
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на самом деле он крут, многие просто не замечают этого
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'это пздц =(( уже Салаах ставь ГК, хули теряем....Уорда - на крайняк, но ни эти 2 клоуна
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Как говорится; жизнь зла, но дайте хоть козла..
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понятно, дал пидорасу последний шанс до лета. эх, сколько раз эта маня еще не выручит до конца сезона
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Сейчас это решение кажется странным, но посмотрим че выйдет из этого. Видимо миньоле на выход летом
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Нууу хер его знает, с огнем играется Юра
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Что-то ч не понял, а что случилось-то, что вдруг решил, что Кариус будет N1. За какие мать его заслуги?! Ладно бы Миньоле в последнем матче дико накосячил... нет всё ровно вроде. Значит немец топарём резко стал на тренировках, ну-ну.
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Клопп передумал попадать в ТОП4
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значит будем продолжать играть с -1
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Немецкий Акинфеев
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до лета.
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ладно, хотя бы при стандартах лучше минолета
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Просто ор, ну почему клуб не хочет купить норм воротчика?
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