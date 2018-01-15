Кариус останется первым номером "Ливерпуля"

Лорис Кариус Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Лорис Кариус стал первым номером "красных".

Накануне Кариус сменил в воротах "Ливерпуля" Симона Миньоле, но пропустил три мяча от "Манчестер Сити", в одном из которых допустил грубейшую ошибку.

После победы 4:3 Клопп признал, что его соотечественник провел матч не лучшим образом, но это не повлияет на его решение: теперь именно Лорис будет защищать ворота "красных".

"Да, теперь он новый номер один в "Ливерпуле". Менять вратарей невозможно с такой частотой, как полевых игроков, но Лорис действительно стал нашим основным вратарем", - цитирует Клоппа DAZN.




Метки Кариус, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 15.01.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 3628

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Последние комментарии:




  1. kojan 15.01.2018 20:35 # kojan
    антикварное решето №1...

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  2. ar73mm 15.01.2018 19:33 # ar73mm
    Так и стоит перед глазами штрафной в Москве и вчерашний гол Сане. Клопп чёто чудит.
    А ещё эти промахи по верховым мячам, то мимо, то не дотянулся... какой #1 мля?

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  3. manutd-20champ 15.01.2018 17:45 # manutd-20champ
    из двух немощей одна немощь должна быть первой.

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  4. kos9k 15.01.2018 17:11 # kos9k
    до лета будет он, потом будет куплен новый кипер, а миньона сольют, это гуд)

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  5. bratella 15.01.2018 16:10 # bratella
    Мелвуд одобряет

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  6. isa1873387 15.01.2018 16:00 # isa1873387
    Надеюсь это неправда! Или правда что Миньеле хотят обменять на другого голкипера с доплатой и поэтому не выпустили в старте !

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  7. keremet 15.01.2018 15:42 # keremet
    Минолье хоть что то отбивает а этот как столб стоит, Клопп чета тупит, жаль((

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  8. gidro-met 15.01.2018 15:32 # gidro-met
    на самом деле он крут, многие просто не замечают этого

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  9. valiverpool 15.01.2018 14:48 # valiverpool
    'это пздц =(( уже Салаах ставь ГК, хули теряем....Уорда - на крайняк, но ни эти 2 клоуна

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  10. girasimus 15.01.2018 14:47 # girasimus
    Как говорится; жизнь зла, но дайте хоть козла..

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  11. hammersmith 15.01.2018 14:37 # hammersmith
    понятно, дал пидорасу последний шанс до лета. эх, сколько раз эта маня еще не выручит до конца сезона

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  12. liverfun 15.01.2018 14:27 # liverfun
    Сейчас это решение кажется странным, но посмотрим че выйдет из этого. Видимо миньоле на выход летом

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  13. gerrard08 15.01.2018 14:17 # gerrard08
    Нууу хер его знает, с огнем играется Юра

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  14. sausage 15.01.2018 14:04 # sausage
    Что-то ч не понял, а что случилось-то, что вдруг решил, что Кариус будет N1. За какие мать его заслуги?! Ладно бы Миньоле в последнем матче дико накосячил... нет всё ровно вроде. Значит немец топарём резко стал на тренировках, ну-ну.

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  15. compton 15.01.2018 13:59 # compton
    Клопп передумал попадать в ТОП4

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  16. lfcynwa 15.01.2018 13:55 # lfcynwa
    значит будем продолжать играть с -1

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  17. monsieurgood 15.01.2018 13:43 # monsieurgood
    Немецкий Акинфеев

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  18. alexomck 15.01.2018 13:26 # alexomck
    до лета.

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  19. tursa 15.01.2018 13:22 # tursa
    ладно, хотя бы при стандартах лучше минолета

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  20. imf-tau 15.01.2018 13:19 # imf-tau
    Просто ор, ну почему клуб не хочет купить норм воротчика?

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