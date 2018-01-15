Кариус останется первым номером "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Лорис Кариус стал первым номером "красных".

Накануне Кариус сменил в воротах "Ливерпуля" Симона Миньоле, но пропустил три мяча от "Манчестер Сити", в одном из которых допустил грубейшую ошибку.



После победы 4:3 Клопп признал, что его соотечественник провел матч не лучшим образом, но это не повлияет на его решение: теперь именно Лорис будет защищать ворота "красных".



"Да, теперь он новый номер один в "Ливерпуле". Менять вратарей невозможно с такой частотой, как полевых игроков, но Лорис действительно стал нашим основным вратарем", - цитирует Клоппа DAZN.