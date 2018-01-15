Гвардиола хранит молчание насчет своего интереса к Санчесу

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался комментировать свой интерес к нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу, но признал, что его клуб пытается совершить приобретения.

После поражения от "Борнмута" в воскресенье со счетом 2:1 главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что судьба Санчеса должна быть решена в ближайшие 48 часов. При этом фаворитом в борьбе за Алексиса считается "Манчестер Юнайтед".



Однако "горожан", возможно, рано списывать со счетов — в проигранном матче против "Ливерпуля" им явно не хватало свежей крови. Так или иначе, но Гвардиола предпочитает осторожно высказываться насчет 29-летнего чилийца.



"Вы же знаете мой ответ. Он игрок "Арсенала", поэтому я не обсуждаю игроков, которых нет в моей команде. Мы рассчитываем на тех, кто у нас есть. Я не знаю, что произойдет в это трансферное окно".



"Мы участвуем в четырех соревнованиях и проводим много матчей, поэтому мы должны постараться кого-нибудь купить, если у нас будет такая возможность", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.