Райан Гиггз возглавит сборную Уэльса

Футбольная Ассоциация Уэльса созвала пресс-конференцию, на которой в понедельник будет представлен новый главный тренер национальной команды. Ожидается, что им станет легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз.

На прошлой неделе чиновники из валлийской FA провели серию собеседований со специалистами на вакантную должность, однако фаворитами изначально назывались Гиггз и Крейг Беллами.



Как стало известно BBC, окончательное решение будет принято в понедельник утром, после чего объявлено журналистам. Однако уже сейчас ожидается, что новым рулевым сборной Уэльса станет 44-летний Гиггз.



Райан до сих пор не имеет самостоятельного тренерского опыта, лишь два года поработав в качестве ассистента Луи Ван Галя в "Юнайтед". За сборную Уэльса Гиггз провел 64 матча в период с 1991 по 2007 год.