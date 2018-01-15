Мартин О'Нил отказал "Стоуку"

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил отверг возможность поработать со "Стоуком".

Напомним, изначально 65-летний О'Нил был только третьим кандидатом в шорт-листе "гончаров" на замену уволенному Марку Хьюзу, после Гари Роуэтта из "Дерби" и Кике Санчеса Флореса из "Эспаньола".



Однако Мартин, как и двое его коллег, отказался от предложения возглавить "Стоук", решив остаться на своем текущем месте работы, передает BBC. Вскоре О'Нил и вовсе может заключить новый контракт.



Таким образом, клубу с "Британии" не удалось произвести назначение до матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в понедельник вечером, и на выезд над "Олд Траффорд" "гончары" отправляются в совершенном неведении относительно того, кто будет их новым рулевым.