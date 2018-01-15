Уилшир хочет стать капитаном "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заявил, что хочет стать постоянным капитаном "канониров" и надеется решить вопрос с новым контрактом в течение двух недель.

Именно Уилшир вывел "канониров" с капитанской повязкой на первый полуфинал Кубка Лиги с "Челси", завершившийся вничью 0:0 в середине прошлой недели. Теперь Джек надеется заслужить эту роль на постоянной основе.



"Я хочу быть капитаном "Арсенала". Я получил огромное удовольствие в тот вечер, это была моя первая игра в качестве капитана. Я никогда не переставал мечтать об этом", - сообщил Уилшир в интервью Sky Sports.



Также Джек рассказал, что надеется решить вопрос со своим будущим в "Арсенале" в течение пары недель. Уилшир уверен, что во время паузы "канониры", наконец, согласуют с ним новый контракт.



"Возможно, нам стоит подождать небольшого перерыва в календаре. В любом случае я уверен, что через пару недель сделка будет согласована", - добавил Уилшир.