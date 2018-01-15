"Арсенал" близок к покупке Малкома

Малком "Арсенал" близок к приобретению 20-летнего нападающего "Бордо" Малкома за 44 миллиона фунтов.

Комментируя ситуацию с Алексисом Санчесом после поражения 2:1 от "Борнмута" в воскресенье, главный тренер "канониров" Арсен Венгер заявил, что его клуб должен непременно найти замену, если 29-летний чилиец все-таки покинет клуб.

Таковой заменой обещает стать Малком, утверждает Goal. По информации издания, в данный момент "Арсенал" опережают "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", которые также изъявили желание пригласить восходящую бразильскую звезду в Премьер-Лигу.

Сообщается, что "Арсенал" добился существенного прогресса в переговорах, и окончательно компромисс может быть достигнут в понедельник, когда представители Малкома проведут очну встречу с руководством клубом.

Активную роль в процессе переговоров принимает бывший спортивный директор "Барселоны" Рауль Санллехи, который официально приступает к работе в "Арсенале" только в следующем месяце.



Метки Арсенал, Бордо, Малком

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. qwerd 15.01.2018 08:00 # qwerd
    Не знаю стоит ли он того, но уж лучше его купить в центр, чем Санчеса. Но на его месте я бы пошел в Арсенал. Венгер доверяет молодым и терпим к ним

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  2. redwhitegun 15.01.2018 02:24 # redwhitegun
    Итого: Санчес, Тео - аут, Обамеянг, Мзитарян, Малколм - ин. Учитывая желание Санчеса - весьма не плохо...

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  3. tvinkovod 15.01.2018 01:12 # tvinkovod
    а ведь не так давно все орали что 36 лямов за марсьяля это пздц как дорого

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  4. halif 15.01.2018 00:26 # halif
    Напоминает чемберлена только более нацеленного на фланговой игре

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  5. halif 15.01.2018 00:24 # halif
    Если они так близки к его трансферу значит Санчес уходит + он не был заявлен и на последнюю игру. Теперь самое интересное куда направляется Санчес?

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  6. aliluya-nn 15.01.2018 00:19 # aliluya-nn
    Норм вингером может стать ..правда когда начнет приносить ощутимую пользу хз

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  7. bodom 15.01.2018 00:10 # bodom
    И что это за xy й?

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