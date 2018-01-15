"Арсенал" близок к покупке Малкома

"Арсенал" близок к приобретению 20-летнего нападающего "Бордо" Малкома за 44 миллиона фунтов.

Комментируя ситуацию с Алексисом Санчесом после поражения 2:1 от "Борнмута" в воскресенье, главный тренер "канониров" Арсен Венгер заявил, что его клуб должен непременно найти замену, если 29-летний чилиец все-таки покинет клуб.



Таковой заменой обещает стать Малком, утверждает Goal. По информации издания, в данный момент "Арсенал" опережают "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", которые также изъявили желание пригласить восходящую бразильскую звезду в Премьер-Лигу.



Сообщается, что "Арсенал" добился существенного прогресса в переговорах, и окончательно компромисс может быть достигнут в понедельник, когда представители Малкома проведут очну встречу с руководством клубом.



Активную роль в процессе переговоров принимает бывший спортивный директор "Барселоны" Рауль Санллехи, который официально приступает к работе в "Арсенале" только в следующем месяце.