"Арсенал" близок к покупке Малкома
"Арсенал" близок к приобретению 20-летнего нападающего "Бордо" Малкома за 44 миллиона фунтов.
Комментируя ситуацию с Алексисом Санчесом после поражения 2:1 от "Борнмута" в воскресенье, главный тренер "канониров" Арсен Венгер заявил, что его клуб должен непременно найти замену, если 29-летний чилиец все-таки покинет клуб.
Таковой заменой обещает стать Малком, утверждает Goal. По информации издания, в данный момент "Арсенал" опережают "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", которые также изъявили желание пригласить восходящую бразильскую звезду в Премьер-Лигу.
Сообщается, что "Арсенал" добился существенного прогресса в переговорах, и окончательно компромисс может быть достигнут в понедельник, когда представители Малкома проведут очну встречу с руководством клубом.
Активную роль в процессе переговоров принимает бывший спортивный директор "Барселоны" Рауль Санллехи, который официально приступает к работе в "Арсенале" только в следующем месяце.
15.01.2018 00:05
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Последние комментарии:
Не знаю стоит ли он того, но уж лучше его купить в центр, чем Санчеса. Но на его месте я бы пошел в Арсенал. Венгер доверяет молодым и терпим к ним
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Итого: Санчес, Тео - аут, Обамеянг, Мзитарян, Малколм - ин. Учитывая желание Санчеса - весьма не плохо...
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а ведь не так давно все орали что 36 лямов за марсьяля это пздц как дорого
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Напоминает чемберлена только более нацеленного на фланговой игре
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Если они так близки к его трансферу значит Санчес уходит + он не был заявлен и на последнюю игру. Теперь самое интересное куда направляется Санчес?
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Норм вингером может стать ..правда когда начнет приносить ощутимую пользу хз
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И что это за xy й?
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