Клопп назвал игру "исторической"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что победа над "Манчестер Сити" войдет в историю Премьер-Лиги.

Именно "красные" нанесли лидерам Премьер-Лиги первое поражение в сезоне, обыграв в воскресенье "Сити" со счетом 4:3. Клоппа не смутила ужасная концовка в исполнении своей команды: Юрген уверен, что зрители стали свидетелями исторической игры.



"Можно оценить игру с точки зрения тренера или фаната, но это был невероятный матч. Две команды действовали на полную катушку. Это была историческая игра! О ней будут говорить даже через два десятка лет".



"Мы играли на каком-то неземном уровне, но я не испугался, когда мы пропустили третий гол. Я достаточно давно знаю своих ребят и не волновался. Они показали отличный характер и такой же отличный футбол".



"Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп BBC.