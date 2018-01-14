Клопп назвал игру "исторической"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что победа над "Манчестер Сити" войдет в историю Премьер-Лиги.
Именно "красные" нанесли лидерам Премьер-Лиги первое поражение в сезоне, обыграв в воскресенье "Сити" со счетом 4:3. Клоппа не смутила ужасная концовка в исполнении своей команды: Юрген уверен, что зрители стали свидетелями исторической игры.
"Можно оценить игру с точки зрения тренера или фаната, но это был невероятный матч. Две команды действовали на полную катушку. Это была историческая игра! О ней будут говорить даже через два десятка лет".
"Мы играли на каком-то неземном уровне, но я не испугался, когда мы пропустили третий гол. Я достаточно давно знаю своих ребят и не волновался. Они показали отличный характер и такой же отличный футбол".
"Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп BBC.
14.01.2018 21:35
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Последние комментарии:
"Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп BBC.
Источник: http://fapl.ru/posts/59878/?c=1
Обращение всему фаплу)))
(ответить)
если у клуба за семь лет ни одного трофея, то приходится придумывать что-то "историческое"... теперь победа над лидером АПЛ приравнивается к эпохальному достижению... это и есть ущербная психология футбольных лилипутов, мнящих себя футбольными гуливерами...
(ответить)
Историческая xyйня
(ответить)
Чемберлен красавчик....тащит ска!
(ответить)
Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп
Ахахахахах! Ипет всех и срать он хотел на горе аналитиков и хейтеров с фаплушки! Сасайте все кто ненавидит Ливерпуль!
(ответить)
Челси дасвиданья!
(ответить)
Блин,пацаны ну вы ребята...спасибо,кончил:)!!!!
(ответить)
Клоп, ты не волнавался? Нет, ты бъл спокоен,как 33 йога.Хотя какая разница, было счастье смотреть как Гвардиола метался по бровке и не знал что происходит..Пришло време проигравать , и думается, еще не вечер.
(ответить)
Сколько было вони перед матчем, типа колбасники втянут по полной. А моя команда просто разорвала выскочек сраных из Манчестера и показала кто в доме хозяин. если МС рвало всякую шушару в чемпионате, то Ливер надирает гранов и по-серьёзному, без голимых пенальти и голов из положения вне игры!
(ответить)
Уже забыли про отскок красной помойки.
(ответить)
Это уже история, Юрген!
Не ведись на идиотов. Ты сделал то, что другим пока было не под силу.. Пусть обливаются помоями всякие моуринью, конте и венгеры.
Ты побил Гвардиолу — это факт.
(ответить)
Клоппо ЧУВАК!!!
(ответить)
Молодец
(ответить)
загнул про два десятка лет. быстро забудется, останется только резалт.
(ответить)
Если сегодняшний матч 4:3 это по его мнению историяеский... тот предыдущая их встреча 4:0 в пользу голубых... это что тогда? Матч Тысячилетия? Клопп как всегда, несут несусветную х*йню!!! Да игра была интересной и захватываюшей, с этим не поспоришь... но дай к этому матчу еще 2-3 минуты... Голубятня бы сровняла, а может и вырвала победу... Так что Физрук ищи себе новую защиту, потому что нынешняя пздц дно!!! Каждый кому не лень проходит всю защиту пешком!!!
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Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп BBC.
вот и вся сущность физрука клопа, вот почему он не выиграл ЛЕ и КАЛ, а ведь были хорошие шансы, все потому что он тупой физрук, который просто играет в футбол бей-беги ради прикола, а не ради побед и высоких достижений, колбасникам ничего не светит с таким горе-тренеришкой...
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исторической была если бы выиграл 4-1 а так ты чуть не проиграл очень уставшему сити
Челси таких побед в прошлом сезоне несколько штук наштамповал и для нас это не было историческими победами а просто обыденность
(ответить)
Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп BBC.
Источник: http://fapl.ru/posts/59878/
Ахахххахахахахаахахха сук ))))
(ответить)
Характеру это Роджерс научил.
А про защиту, вообще какой-то ор)
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Мне одному показалось, что Клопп окрапил бестолковки пинсов?
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