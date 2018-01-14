Клопп назвал игру "исторической"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что победа над "Манчестер Сити" войдет в историю Премьер-Лиги.

Именно "красные" нанесли лидерам Премьер-Лиги первое поражение в сезоне, обыграв в воскресенье "Сити" со счетом 4:3. Клоппа не смутила ужасная концовка в исполнении своей команды: Юрген уверен, что зрители стали свидетелями исторической игры.

"Можно оценить игру с точки зрения тренера или фаната, но это был невероятный матч. Две команды действовали на полную катушку. Это была историческая игра! О ней будут говорить даже через два десятка лет".

"Мы играли на каком-то неземном уровне, но я не испугался, когда мы пропустили третий гол. Я достаточно давно знаю своих ребят и не волновался. Они показали отличный характер и такой же отличный футбол".

"Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп BBC.




Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 14.01.2018 21:35

Количество просмотров Просмотров: 6471

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Последние комментарии:




  1. jayspearingagent 15.01.2018 03:33 # jayspearingagent
    "Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп BBC.

    Источник: http://fapl.ru/posts/59878/?c=1

    Обращение всему фаплу)))

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  2. kojan 15.01.2018 00:16 # kojan
    если у клуба за семь лет ни одного трофея, то приходится придумывать что-то "историческое"... теперь победа над лидером АПЛ приравнивается к эпохальному достижению... это и есть ущербная психология футбольных лилипутов, мнящих себя футбольными гуливерами...

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  3. lfc-krr 14.01.2018 23:41 # lfc-krr
    Историческая xyйня

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  4. liverpool1892est 14.01.2018 23:08 # liverpool1892est
    Чемберлен красавчик....тащит ска!

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  5. liverpool-kutais 14.01.2018 23:04 # liverpool-kutais
    Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп

    Ахахахахах! Ипет всех и срать он хотел на горе аналитиков и хейтеров с фаплушки! Сасайте все кто ненавидит Ливерпуль!

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  6. liverpool-kutais 14.01.2018 23:01 # liverpool-kutais
    Челси дасвиданья!

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  7. liverpool1892est 14.01.2018 23:01 # liverpool1892est
    Блин,пацаны ну вы ребята...спасибо,кончил:)!!!!

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  8. dulo 14.01.2018 22:41 # dulo
    Клоп, ты не волнавался? Нет, ты бъл спокоен,как 33 йога.Хотя какая разница, было счастье смотреть как Гвардиола метался по бровке и не знал что происходит..Пришло време проигравать , и думается, еще не вечер.

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  9. serhio771 14.01.2018 22:36 # serhio771
    Сколько было вони перед матчем, типа колбасники втянут по полной. А моя команда просто разорвала выскочек сраных из Манчестера и показала кто в доме хозяин. если МС рвало всякую шушару в чемпионате, то Ливер надирает гранов и по-серьёзному, без голимых пенальти и голов из положения вне игры!

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  10. phenomenon1 14.01.2018 22:23 # phenomenon1
    Уже забыли про отскок красной помойки.

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  11. scouser2005 14.01.2018 22:15 # scouser2005
    Это уже история, Юрген!
    Не ведись на идиотов. Ты сделал то, что другим пока было не под силу.. Пусть обливаются помоями всякие моуринью, конте и венгеры.
    Ты побил Гвардиолу — это факт.

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  12. noi39 14.01.2018 22:11 # noi39
    Клоппо ЧУВАК!!!

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  13. noi39 14.01.2018 22:07 # noi39
    Молодец

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  14. manutd-20champ 14.01.2018 22:06 # manutd-20champ
    загнул про два десятка лет. быстро забудется, останется только резалт.

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  15. manutd-giggs 14.01.2018 22:06 # manutd-giggs
    Если сегодняшний матч 4:3 это по его мнению историяеский... тот предыдущая их встреча 4:0 в пользу голубых... это что тогда? Матч Тысячилетия? Клопп как всегда, несут несусветную х*йню!!! Да игра была интересной и захватываюшей, с этим не поспоришь... но дай к этому матчу еще 2-3 минуты... Голубятня бы сровняла, а может и вырвала победу... Так что Физрук ищи себе новую защиту, потому что нынешняя пздц дно!!! Каждый кому не лень проходит всю защиту пешком!!!

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  16. bezviz 14.01.2018 21:52 # bezviz
    Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп BBC.

    вот и вся сущность физрука клопа, вот почему он не выиграл ЛЕ и КАЛ, а ведь были хорошие шансы, все потому что он тупой физрук, который просто играет в футбол бей-беги ради прикола, а не ради побед и высоких достижений, колбасникам ничего не светит с таким горе-тренеришкой...

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  17. bezviz 14.01.2018 21:49 # bezviz
    исторической была если бы выиграл 4-1 а так ты чуть не проиграл очень уставшему сити
    Челси таких побед в прошлом сезоне несколько штук наштамповал и для нас это не было историческими победами а просто обыденность

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  18. windranger 14.01.2018 21:49 # windranger
    Если вы найдете человека, который захочет поговорить о защите и пропущенных голах, то пускай он идет куда подальше", - сообщил Клопп BBC.

    Источник: http://fapl.ru/posts/59878/

    Ахахххахахахахаахахха сук ))))

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  19. fanstevengerrard 14.01.2018 21:47 # fanstevengerrard
    Характеру это Роджерс научил.

    А про защиту, вообще какой-то ор)

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  20. mrjingles 14.01.2018 21:45 # mrjingles
    Мне одному показалось, что Клопп окрапил бестолковки пинсов?

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