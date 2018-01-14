Гвардиола: "Гонка еще не закончена"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что чемпионская гонка Премьер-Лиги еще далека от завершения.
Проиграв "Ливерпулю" 4:3, "горожане" позволили своим конкурентам сократить отрыв и сделали намек на возрождение интриги в гонке за титулом. Гвардиола лишь поздравил "красных" с успехом и попросил свою команду не расслабляться.
"Могу только поздравить "Ливерпуль" с этой победой. Игра была в наших руках при счете 1:1, но мы не лучшим образом завершали моменты. Затем "Ливерпуль" неожиданно забил три мяча, а счет стал уже 4:1. Когда пропускаешь, нужно сохранять концентрацию, мы же этого не сделали".
"Мы знали, насколько тяжело играть против команды Юргена Клоппа, тем более на "Энфилде". С другой стороны, мы показали хорошую игру, если оставить за скобками небольшой отрезок второго тайма".
"После второго гола они забили еще два в течение нескольких минут, и у нас уже практически не было шансов отыграться. Вот уже несколько месяцев вы говорите, что гонка закончена, но на самом деле это не так. Она еще продолжается", - сообщил Гвардиола BBC.
14.01.2018 21:30
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Последние комментарии:
В любой войне, поражение великой армии начинается с первого проигранного сражения. Когда все вдруг понимают, не такая уж эта великая армия и непобедимая, что ее можно побеждать. Очень надеюсь, что все оставшиеся соперники МС водушевятся и попытаются повторить вслед за Ливерпулем такую.игру.
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если бы мы не проебали 6 очков за три матча то возможно бы и не была окончена гонка а так чет не особо верится
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Вот у Клоппа с Пепом адекватные вью, всё по делу. Как вью даёт седой помойный гусь или резиновый парик, так сразу опускаются на личности, начинается бросание говна. У кого что болит
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кроме Арсенала все в гонке, а уйдёт Санчо и пиши пропало - про зону ЛЧ можно забыть
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лукавит лысый
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В принципе, то что показал Клопп могут взять на вооружение и остальные тренера АПЛ. Это раз.
Лысый физрук получил ощутимую оплевуху и теперь однозначно зассыт так опозориться во второй раз, отчего с атакующими командами начнет играть осторожнее. Возможны ничейки в перспективе, штуки 3-4 и одно поражение... от кур, конечно же.
Остальное зависит уже от самого ЛФК.
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два топаря адекватных на фото
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