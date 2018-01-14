Гвардиола: "Гонка еще не закончена"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что чемпионская гонка Премьер-Лиги еще далека от завершения.

Проиграв "Ливерпулю" 4:3, "горожане" позволили своим конкурентам сократить отрыв и сделали намек на возрождение интриги в гонке за титулом. Гвардиола лишь поздравил "красных" с успехом и попросил свою команду не расслабляться.



"Могу только поздравить "Ливерпуль" с этой победой. Игра была в наших руках при счете 1:1, но мы не лучшим образом завершали моменты. Затем "Ливерпуль" неожиданно забил три мяча, а счет стал уже 4:1. Когда пропускаешь, нужно сохранять концентрацию, мы же этого не сделали".



"Мы знали, насколько тяжело играть против команды Юргена Клоппа, тем более на "Энфилде". С другой стороны, мы показали хорошую игру, если оставить за скобками небольшой отрезок второго тайма".



"После второго гола они забили еще два в течение нескольких минут, и у нас уже практически не было шансов отыграться. Вот уже несколько месяцев вы говорите, что гонка закончена, но на самом деле это не так. Она еще продолжается", - сообщил Гвардиола BBC.