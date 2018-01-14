"Ливерпуль" нанес "Сити" первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги

Едва не вызвав у своих болельщиков сердечный приступ в концовке матча, "Ливерпуль" все-таки удержал победу против "Манчестер Сити" и нанес лидеру Премьер-Лиги первое поражение в этом сезоне — 4:3.

Из-за небольшой травмы задней поверхности бедра "красные" недосчитались Виргила Ван Дейка, поэтому партнером Жоэля Матипа по центру обороны выступил Деян Ловрен. Мохамед Салах оправился после повреждения паха и вышел с первых минут — как и Джорджиньо Вейналдум.



У "горожан" произошло сразу шесть изменений в составе после победы над "Бристоль Сити" в Кубке Лиги. Отдохнувшие Эдерсон, Николас Отаменди, Фабиан Дельф, Кайл Уолкер, Фернандиньо и Серхио Агуэро вернулись в команду.



Хозяева "Энфилда" чуть резче начали матч, и первый же их момент стал результативным. На девятой минуте Алекс Окслейд-Чемберлен продвинулся вперед без сопротивления и нанес удар дистанции в дальний нижний угол, а голкипер Эдерсон не совладал со скакавшим по газону мячом — 1:0.



Открыв счет, "Ливерпуль" отошел назад и отдал инициативу сопернику, играя очень прагматично. "Сити" забрал мяч под свой контроль и стал пытаться что-то придумать, но оказываемое гостями давление было недостаточно акцентированным.



Свой первый удар в створ "горожане" нанесли лишь на 35-й минуте, когда Кевин Де Брюйне получил возможность пробить с дистанции, но Кариус легко забрал мяч.



Ничего не предвещало беды для хозяев — их тактика идеально работала. Однако на 40-й минуте счет внезапно стал равным. Приняв мяч на левом фланге, Лерой Сане стал смещаться в центр. Обыграв по пути в штрафную Джо Гомеса и Матипа, немец пробил в ближний угол ворот — 1:1.



С началом второго тайма "Сити" принялся плести свои кружева, но затем последовал мощнейший ответ "Ливерпуля". На 59-й минуте Окслейд-Чемберлен сделал передачу вперед на Роберто Фирмино, который оттеснил корпусом Джона Стоунса и технично перебросил мяч через Эдерсона — 2:1.



Гости на некоторое время выключились из игры, и "красные" этим сполна воспользовались. На 61-й минуте Садио Мане отметился попаданием в штангу, но уже спустя минуту повторил попытку и с линии штрафной поразил ближний верхний угол ворот — 3:1.



"Горожане" по-прежнему выглядели растерянно, теряя мяч в самых неудобных положениях, и на 68-й минуте Мохамед Салах, получив подарок от Эдерсона, из глубина поля перебросил снаряд через вышедшего из ворот голкипера — 4:1.



"Ливерпуль" не перестал прессинговать и атаковать, однако натиск уже не был прежним, и "Сити" смог расправить плечи. А на 84-й минуте вышедший на замену Бернарду Силва даже добил в ворота отскочивший к нему в штрафной мяч — 4:2.



Казалось, на этом команды и успокоятся, однако на первой компенсированной минуте Илкай Гюндоган принял мяч грудью на линии вратарской и сократил разницу в счете до минимума — 4:3.



Был у гостей и еще один шанс. После подачи со штрафного Агуэро бил в падении головой, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны. "Ливерпуль" удержал победу.



"Сити" удалось сравнять счет своим первым же и единственным серьезным моментом в первом тайме, но дальше этого дело не пошло. Во втором тайме "Ливерпуль" обрушил шквал атак на "горожан", и те позволили сопернику слишком многое, уже не сумев унести ноги.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче