"Ливерпуль" нанес "Сити" первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги
Едва не вызвав у своих болельщиков сердечный приступ в концовке матча, "Ливерпуль" все-таки удержал победу против "Манчестер Сити" и нанес лидеру Премьер-Лиги первое поражение в этом сезоне — 4:3.
Из-за небольшой травмы задней поверхности бедра "красные" недосчитались Виргила Ван Дейка, поэтому партнером Жоэля Матипа по центру обороны выступил Деян Ловрен. Мохамед Салах оправился после повреждения паха и вышел с первых минут — как и Джорджиньо Вейналдум.
У "горожан" произошло сразу шесть изменений в составе после победы над "Бристоль Сити" в Кубке Лиги. Отдохнувшие Эдерсон, Николас Отаменди, Фабиан Дельф, Кайл Уолкер, Фернандиньо и Серхио Агуэро вернулись в команду.
Хозяева "Энфилда" чуть резче начали матч, и первый же их момент стал результативным. На девятой минуте Алекс Окслейд-Чемберлен продвинулся вперед без сопротивления и нанес удар дистанции в дальний нижний угол, а голкипер Эдерсон не совладал со скакавшим по газону мячом — 1:0.
Открыв счет, "Ливерпуль" отошел назад и отдал инициативу сопернику, играя очень прагматично. "Сити" забрал мяч под свой контроль и стал пытаться что-то придумать, но оказываемое гостями давление было недостаточно акцентированным.
Свой первый удар в створ "горожане" нанесли лишь на 35-й минуте, когда Кевин Де Брюйне получил возможность пробить с дистанции, но Кариус легко забрал мяч.
Ничего не предвещало беды для хозяев — их тактика идеально работала. Однако на 40-й минуте счет внезапно стал равным. Приняв мяч на левом фланге, Лерой Сане стал смещаться в центр. Обыграв по пути в штрафную Джо Гомеса и Матипа, немец пробил в ближний угол ворот — 1:1.
С началом второго тайма "Сити" принялся плести свои кружева, но затем последовал мощнейший ответ "Ливерпуля". На 59-й минуте Окслейд-Чемберлен сделал передачу вперед на Роберто Фирмино, который оттеснил корпусом Джона Стоунса и технично перебросил мяч через Эдерсона — 2:1.
Гости на некоторое время выключились из игры, и "красные" этим сполна воспользовались. На 61-й минуте Садио Мане отметился попаданием в штангу, но уже спустя минуту повторил попытку и с линии штрафной поразил ближний верхний угол ворот — 3:1.
"Горожане" по-прежнему выглядели растерянно, теряя мяч в самых неудобных положениях, и на 68-й минуте Мохамед Салах, получив подарок от Эдерсона, из глубина поля перебросил снаряд через вышедшего из ворот голкипера — 4:1.
"Ливерпуль" не перестал прессинговать и атаковать, однако натиск уже не был прежним, и "Сити" смог расправить плечи. А на 84-й минуте вышедший на замену Бернарду Силва даже добил в ворота отскочивший к нему в штрафной мяч — 4:2.
Казалось, на этом команды и успокоятся, однако на первой компенсированной минуте Илкай Гюндоган принял мяч грудью на линии вратарской и сократил разницу в счете до минимума — 4:3.
Был у гостей и еще один шанс. После подачи со штрафного Агуэро бил в падении головой, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны. "Ливерпуль" удержал победу.
"Сити" удалось сравнять счет своим первым же и единственным серьезным моментом в первом тайме, но дальше этого дело не пошло. Во втором тайме "Ливерпуль" обрушил шквал атак на "горожан", и те позволили сопернику слишком многое, уже не сумев унести ноги.
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
14.01.2018 21:00
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Последние комментарии:
Спорим говнапуля следующий матч проебет, а почему? Правильно, потому что это клуб пидоров и вонючек.
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Клопп: "Мы не "Гарлем Глобтроттерс"
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чемпики
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Кариус рили как последний пиндер сыграл вчера.
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Кариус такой лошок, что его даже "Жемчужина" (Сочи) завернула бы на просмотре.
(ответить)
Сандро поссал! Данило поссал! Коста поссал! Лукаку поссал! Матич поссал! Чамбо поссал! Чалоба поссал! Льоренте поссал! Марез поссал! Санчес поссал! Абумеянг поссал!
Все, абсолютно все, даже пенсионеры, ссут на гпенсов!
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какая-то нервная игра была... команды были сами не свои, и не смогли играть (каждая) в свой футбол.
Ливерпуль конечно молодцы, забили трёху на фарте.. ну будь у МС еще минут 5, счет бы они сравняли. игра прошла, счет остался. забыли.
вопрос в другом, каким будет МС в ЛЧ? ведь "Англия" возлагает на них большие надежды, и если ЛФК сумел поймать их защиту, то что тогда будет в матчах с уловными Реалами и Барсами?? вот тут будет печалька.
Форма Челси не впечатляет, Моур погорит на автобусе, ЛФК не сможет будаться с грандами... а теперь еще и МанСити не внушает доверие((
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Ливер молодцы, на время не будем троллить ))) С высоким прессингом Ливера Сити не справился, Эдерсон конечно два раза лажанул по полной, защита и тех и других просто цирк, может и Арс с ТТХ выиграют у Сити )
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Я не понимаю, как можно гореть от гритки. Таких как он в истории фапла было кучу мусора. Чем именно он вас зацепил
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Ливервота сегдоня рили порадовала!
просто сделала то, за что её еще можно уважать!
кульно, осом, браво хипстер за настрой.
Немиши ведь могут воевать, блицкриг удался..а там уже пошло поехало с усталыми мончесосами.
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Любите Ливерпуль.Единственная команда в мире, которая никого не боится и для которой нет авторитетов.
Разъебан будет любой, кто вышел играть а не биться против безбашенной дружины величайшего гения Юргена.
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1 МС 23 62
2 МЮ 22 47
пропасть
3 Ливерка 23 47
4 Челсе 23 47
(ответить)
Соснули МС? Вот это поворот. Спесь сбили.
(ответить)
Как-то раз отец со своим сыном и ослом в полуденную жару путешествовали по улицам города. Отец сидел верхом на осле, а сын вёл его за уздечку.
— Бедный мальчик, — сказал прохожий, — его маленькие ножки едва поспевают за ослом. Как ты можешь лениво восседать на осле, когда видишь, что мальчишка совсем выбился из сил?
Отец принял его слова близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и велел сыну сесть на него.
Очень скоро повстречался им другой человек и сказал:
— Как не стыдно! Малый сидит верхом на ослике, как султан, а его бедный старый отец бежит следом.
Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца сесть на ослика позади него.
— Люди добрые, видали вы где-либо подобное? — заголосила женщина под чадрой. — Так мучить животное! У бедного ослика уже провис хребет чуть ли не до земли, а старый и молодой бездельники восседают на нём, будто он диван, о несчастное животное!
Не говоря ни слова, отец и сын, посрамлённые, слезли с осла.
Едва они сделали несколько шагов, как встретившийся им человек стал насмехаться над ними:
— Чего это ваш осёл ничего не делает, не приносит никакой пользы и даже не везёт кого-нибудь из вас на себе?
Отец сунул ослику полную пригоршню соломы и положил руку на плечо сына.
— Что бы мы ни делали, — сказал он, — обязательно найдётся кто-то, кто с нами будет не согласен. Я думаю, мы сами должны решать, как нам путешествовать.
притча для гритки, не важно как сыграет Ливерпуль
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"Жозе когда то создал команду за большие деньги РА ,любой топ тренер тогда бы создал эту команду даже еще намного лучше чем Жозе ,РА тогда был готовь потратится большие деньги ,но не кто не знает сколько за без ценник игроков отпустили из клуба ,своё время я тоже уважал жозе ,но теперь как мне его уважать если он развалил наш клуб полностью ,отпустил Мату ,Де Бруйне ,Салаха ,Лукаку эти все игроки благодаря его ушли из нашего клуба ,он денежный мерзавец ,я не удивлюсь если с ним будет несчастная случи ."
Стыдно за таких болельщиков "Челси".
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Щас бы гореть и подрываться от комментариев далбаебика гритки))
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Безвиз, ливерпуь сыграл херову тучу матчей. Согласись что приятнее смотретьть портовыз, чем челси. Так почему и с какого периода ты болеешь за сфк
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В мю санчеса ждет разочарование, я просто уверен, что они не возьмут титул.
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Челси - Лестер 0:0
Ливерпуль - Манчестер Сити 4:3
за билет Челси было уплочено 41 фунт, Ливерпуля 9 фунтов
https://www.euro-football.ru/article/31/1003855188_u_chelsi_samyie_dorogie_biletyi_na_matchi_apl_u_liverpulya_-_samyie_deshevyie
смотреть на матчи гАндонио Конче каеф, просто каеф
дети голодные ходят, с помойки едят, жёны изменяют, зато на матчи любимого челче ходят смотреть, который 0-0 унылые катает)))
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https://vk.com/video-75450980_456241012
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