Венгер не уверен до конца, уйдет ли Санчес

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему отстранил нападающего Алексиса Санчеса от участия в выездном матче Премьер-Лиги против "Борнмута", пообещав, что ситуация прояснится в течение 48 часов.

За неожиданным поражением своей команды в гостях у "вишенок" (2:1) Санчес наблюдал из Лондона. 29-летний чилиец даже не попал в заявку "канониров", однако Венгер не берется утверждать, что уход Алексиса — вопрос решенный.



"Не читайте слишком много газет, потому что даже я не знаю, как все сложится. Его ситуация совершенно не определена в ту или иную сторону. Я же предпочитаю сосредоточиться на игроках, которые всеми мыслями в игре".



"Если Санчесу суждено уйти, нам необходимо заменить его. Сегодня вы могли увидеть, что нам не хватало многих игроков, которые имеют большой вес в команде".



"Уйдет он или нет? Я не знаю. В этот период, когда трансферное окно открыто, мы стараемся использовать игроков, которые сосредоточены на этом клубе".



"Это может случиться сегодня, завтра или не случиться вовсе. Я не хотел брать его с собой, чтобы затем ему пришлось ехать куда-нибудь еще. Решение будет принято в течение 48 часов", — цитирует Венгера Daily Mirror.