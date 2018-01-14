"Арсенал" вперве в своей истории проиграл "Борнмуту"
"Арсенал" продолжил отдаляться от топ-4 Премьер-Лиги, впервые в своей истории проиграв "Борнмуту" — 2:1.
В старте у "вишенок" произошло аж семь изменений относительно ничьей 2:2 с "Уиганом" в Кубке Англии, однако бывший нападающий лондонцев Беник Афобе остался в запасе.
Ни травмированный Месут Озил, ни сидящий на чемоданах Алексис Санчес не попали в заявку "канониров". Относительно безголевого матча против "Челси" в Кубке Лиги в стартовый состав команды Арсена Венгера вернулся Петр Чех, заменив в воротах Давида Оспину.
Первый опасный момент в матче возник на восьмой минуте, когда защитник гостей Эйнсли Мэйтланд-Найлс принял мяч на краю штрафной, но сразу же бить не решился, стал улучшать позицию, а затем нанес удар в перекладину.
"Арсенал" играл с преимуществом, особенно поджав соперника в концовке тайма, однако для гола сделал недостаточно — лишь одно попадание в створ за 45 минут. Хозяева огрызнулись двумя ударами Райана Фрэйзера, но первый был заблокирован в последний момент Калумом Чемберсом, а второй пришелся выше.
А вот во втором тайме равновесие продержалось недолго. На 52-й минуте Алекс Ивоби сделал разрезающую передачу вперед на Эктора Беллерина, который вышел один на один с Асмиром Беговичем по краю штрафной и сильным ударом пробил голкипера — 0:1.
После пропущенного гола "Борнмут" сбросил оковы, перехватив инициативу и принявшись атаковать. И очень легко "вишенкам" удалось сравнять счет. На 70-й минуте Фрэйзер прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Каллум Уилсон на мгновение опередил вышедшего из ворот Петра Чеха — 1:1.
Хозяева даже не подумали останавливаться и на 74-й минуте вышли вперед. Защитники "Арсенала" прозевали передачу верхом себе за спину на Уилсона, который оставил мяч Джордону Айбу, и тот ударом в касание пробил Чеха — 2:1.
В концовке "канониры", естественно, устроили некоторое подобие штурма, но их попытки избежать поражения были невыразительными. "Борнмут" закрылся и без лишних нервов отстоял три очка.
Как и "Челси", с которым встречался "Арсенал" посреди недели в Кубке Лиги, команде Арсена Венгера явно не хватало свежести. Воспользовавшись моментом, когда соперник подсел физически, "Борнмут" переломил игру и добился неожиданного результата.
"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче
14.01.2018 18:25
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Последние комментарии:
Е6аный Чердак
Давно же не комментировал Лфк, что его угораздило на такой выдающий матч прийти
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Ливерпуль браво, мододцы...
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Робертсон красавчик ахаха) Мурину можно продавать
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Жора-ипотека пздц просто.
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Ахахха Робертсон папаня.))
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Клопп нормально так адизморалил чемпиков. жаль не догнать
но зато догоняем синюю помойку челще
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джезус33 прав, Гвардиола физрук, такой помойке так лететь))
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Робертсон доставляет)
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12 очков отрыва по потерянным, изи 21 чемпик.
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Пля теперь скузи зае6ут всю неделю о6лизовать Ливерхуй.
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Как можно не любить Ливерпуль? Я просто заряжен эмоциями. Если и манки соснут, вообще супер тур будет
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6ля комментаторы дауны, вратари рфпл, цука....
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Браво Ливер!
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топово ссут на тики-таку,
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поплыл эмсите
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какой же охеренный матч, и какую же чушь несет епанутый Чердак
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неужели ловрен не привезет сегодня?
даже не интересно так ((
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Пенсы, кстати, свалили нах с 3 места, чмошники.
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сожрали бублик Ситей в графе поражения и после насрали на лица всем пенсам
аxвенное чувство пздц)
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все наши голы сегодня красавцы
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