"Арсенал" вперве в своей истории проиграл "Борнмуту"

"Арсенал" продолжил отдаляться от топ-4 Премьер-Лиги, впервые в своей истории проиграв "Борнмуту" — 2:1.

В старте у "вишенок" произошло аж семь изменений относительно ничьей 2:2 с "Уиганом" в Кубке Англии, однако бывший нападающий лондонцев Беник Афобе остался в запасе.



Ни травмированный Месут Озил, ни сидящий на чемоданах Алексис Санчес не попали в заявку "канониров". Относительно безголевого матча против "Челси" в Кубке Лиги в стартовый состав команды Арсена Венгера вернулся Петр Чех, заменив в воротах Давида Оспину.



Первый опасный момент в матче возник на восьмой минуте, когда защитник гостей Эйнсли Мэйтланд-Найлс принял мяч на краю штрафной, но сразу же бить не решился, стал улучшать позицию, а затем нанес удар в перекладину.



"Арсенал" играл с преимуществом, особенно поджав соперника в концовке тайма, однако для гола сделал недостаточно — лишь одно попадание в створ за 45 минут. Хозяева огрызнулись двумя ударами Райана Фрэйзера, но первый был заблокирован в последний момент Калумом Чемберсом, а второй пришелся выше.



А вот во втором тайме равновесие продержалось недолго. На 52-й минуте Алекс Ивоби сделал разрезающую передачу вперед на Эктора Беллерина, который вышел один на один с Асмиром Беговичем по краю штрафной и сильным ударом пробил голкипера — 0:1.



После пропущенного гола "Борнмут" сбросил оковы, перехватив инициативу и принявшись атаковать. И очень легко "вишенкам" удалось сравнять счет. На 70-й минуте Фрэйзер прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Каллум Уилсон на мгновение опередил вышедшего из ворот Петра Чеха — 1:1.



Хозяева даже не подумали останавливаться и на 74-й минуте вышли вперед. Защитники "Арсенала" прозевали передачу верхом себе за спину на Уилсона, который оставил мяч Джордону Айбу, и тот ударом в касание пробил Чеха — 2:1.



В концовке "канониры", естественно, устроили некоторое подобие штурма, но их попытки избежать поражения были невыразительными. "Борнмут" закрылся и без лишних нервов отстоял три очка.



Как и "Челси", с которым встречался "Арсенал" посреди недели в Кубке Лиги, команде Арсена Венгера явно не хватало свежести. Воспользовавшись моментом, когда соперник подсел физически, "Борнмут" переломил игру и добился неожиданного результата.



"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче