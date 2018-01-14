"Арсенал" вперве в своей истории проиграл "Борнмуту"

Каллум Уилсон "Арсенал" продолжил отдаляться от топ-4 Премьер-Лиги, впервые в своей истории проиграв "Борнмуту" — 2:1.

В старте у "вишенок" произошло аж семь изменений относительно ничьей 2:2 с "Уиганом" в Кубке Англии, однако бывший нападающий лондонцев Беник Афобе остался в запасе.

Ни травмированный Месут Озил, ни сидящий на чемоданах Алексис Санчес не попали в заявку "канониров". Относительно безголевого матча против "Челси" в Кубке Лиги в стартовый состав команды Арсена Венгера вернулся Петр Чех, заменив в воротах Давида Оспину.

Первый опасный момент в матче возник на восьмой минуте, когда защитник гостей Эйнсли Мэйтланд-Найлс принял мяч на краю штрафной, но сразу же бить не решился, стал улучшать позицию, а затем нанес удар в перекладину.

"Арсенал" играл с преимуществом, особенно поджав соперника в концовке тайма, однако для гола сделал недостаточно — лишь одно попадание в створ за 45 минут. Хозяева огрызнулись двумя ударами Райана Фрэйзера, но первый был заблокирован в последний момент Калумом Чемберсом, а второй пришелся выше.

А вот во втором тайме равновесие продержалось недолго. На 52-й минуте Алекс Ивоби сделал разрезающую передачу вперед на Эктора Беллерина, который вышел один на один с Асмиром Беговичем по краю штрафной и сильным ударом пробил голкипера — 0:1.

После пропущенного гола "Борнмут" сбросил оковы, перехватив инициативу и принявшись атаковать. И очень легко "вишенкам" удалось сравнять счет. На 70-й минуте Фрэйзер прострелил с правого фланга в центр штрафной, где Каллум Уилсон на мгновение опередил вышедшего из ворот Петра Чеха — 1:1.

Хозяева даже не подумали останавливаться и на 74-й минуте вышли вперед. Защитники "Арсенала" прозевали передачу верхом себе за спину на Уилсона, который оставил мяч Джордону Айбу, и тот ударом в касание пробил Чеха — 2:1.

В концовке "канониры", естественно, устроили некоторое подобие штурма, но их попытки избежать поражения были невыразительными. "Борнмут" закрылся и без лишних нервов отстоял три очка.

Как и "Челси", с которым встречался "Арсенал" посреди недели в Кубке Лиги, команде Арсена Венгера явно не хватало свежести. Воспользовавшись моментом, когда соперник подсел физически, "Борнмут" переломил игру и добился неожиданного результата.

"Борнмут" — "Арсенал". Отчет о матче



Метки Арсенал, Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2018 18:25

Количество просмотров Просмотров: 8608

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ian 14.01.2018 20:35 # ian
    Е6аный Чердак
    Давно же не комментировал Лфк, что его угораздило на такой выдающий матч прийти

    (ответить)

  2. chelsealondon 14.01.2018 20:35 # chelsealondon
    Ливерпуль браво, мододцы...

    (ответить)

  3. spartan 14.01.2018 20:35 # spartan
    Робертсон красавчик ахаха) Мурину можно продавать

    (ответить)

  4. budun 14.01.2018 20:34 # budun
    Жора-ипотека пздц просто.

    (ответить)

  5. skychnie-oboi 14.01.2018 20:34 # skychnie-oboi
    Ахахха Робертсон папаня.))

    (ответить)

  6. spartan 14.01.2018 20:34 # spartan
    Клопп нормально так адизморалил чемпиков. жаль не догнать
    но зато догоняем синюю помойку челще

    (ответить)

  7. admet 14.01.2018 20:34 # admet
    джезус33 прав, Гвардиола физрук, такой помойке так лететь))

    (ответить)

  8. gerrard08 14.01.2018 20:33 # gerrard08
    Робертсон доставляет)

    (ответить)

  9. knvlay 14.01.2018 20:33 # knvlay
    12 очков отрыва по потерянным, изи 21 чемпик.

    (ответить)

  10. bluehonorcfc9 14.01.2018 20:33 # bluehonorcfc9
    Пля теперь скузи зае6ут всю неделю о6лизовать Ливерхуй.

    (ответить)

  11. ian 14.01.2018 20:32 # ian
    Как можно не любить Ливерпуль? Я просто заряжен эмоциями. Если и манки соснут, вообще супер тур будет

    (ответить)

  12. wengerrrro 14.01.2018 20:32 # wengerrrro
    6ля комментаторы дауны, вратари рфпл, цука....

    (ответить)

  13. diablo182 14.01.2018 20:32 # diablo182
    Браво Ливер!

    (ответить)

  14. monsieurgood 14.01.2018 20:32 # monsieurgood
    топово ссут на тики-таку,

    (ответить)

  15. tursa 14.01.2018 20:32 # tursa
    поплыл эмсите

    (ответить)

  16. wolfsmensch 14.01.2018 20:32 # wolfsmensch
    какой же охеренный матч, и какую же чушь несет епанутый Чердак

    (ответить)

  17. electric 14.01.2018 20:31 # electric
    неужели ловрен не привезет сегодня?
    даже не интересно так ((

    (ответить)

  18. mikkiynwa 14.01.2018 20:31 # mikkiynwa
    Пенсы, кстати, свалили нах с 3 места, чмошники.

    (ответить)

  19. spartan 14.01.2018 20:31 # spartan
    сожрали бублик Ситей в графе поражения и после насрали на лица всем пенсам
    аxвенное чувство пздц)

    (ответить)

  20. contrario 14.01.2018 20:30 # contrario
    все наши голы сегодня красавцы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: