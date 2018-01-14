Клопп уважает, но не боится "Сити"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что относится к лидирующему в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" с уважением, но без страха.

К визиту на "Энфилд" "горожане" подходят с отрывом в 17 очков от мерсисайдского клуба. В общей сложности "Сити" допустил всего две осечки в этом сезоне, но такая сумасшедшая статистика не страшит Клоппа перед очной игрой.

"К каждому сопернику важно относиться с уважением, но места страху быть не должно. Мы уважаем "Сити" точно так же, как и любую другую команду. Мы изучили их сильные и слабые стороны – точно так же, как и они наши".

"Пепа Гвардиолу можно описать двумя словами – первоклассный специалист. Чтобы обыграть его команду, нужно показать одинаково классный футбол и стремление к победе", - сообщил Клопп официальному сайту клуба.




Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 14.01.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 981

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vinnipooh 14.01.2018 20:32 # vinnipooh
    Блин...как Ливер наказал Пепсоидов...Браво Клопп!

    (ответить)

  2. scouser2005 14.01.2018 18:42 # scouser2005
    Клоппу мудрости и решительности,
    Команде быстроты и везения,
    Миньоле ловкости и реакции.
    Да прибудет с нами сила!
    YNWA!

    (ответить)

  3. rollik707 14.01.2018 18:04 # rollik707
    Клопп уже уважил шарлатана посадив на банку 75 млн-ов!

    (ответить)

  4. bes-ter 14.01.2018 17:47 # bes-ter
    Удачи обоим клубам и хорошей игры!

    (ответить)

  5. electric 14.01.2018 17:16 # electric
    ТОП
    Клопп
    ТОП

    (ответить)

  6. tursa 14.01.2018 17:03 # tursa
    тренер нормального человека - клопп, пеп, почет
    тренер курильщика- венгер, контекс, чмоур

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: