Клопп уважает, но не боится "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что относится к лидирующему в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" с уважением, но без страха.

К визиту на "Энфилд" "горожане" подходят с отрывом в 17 очков от мерсисайдского клуба. В общей сложности "Сити" допустил всего две осечки в этом сезоне, но такая сумасшедшая статистика не страшит Клоппа перед очной игрой.



"К каждому сопернику важно относиться с уважением, но места страху быть не должно. Мы уважаем "Сити" точно так же, как и любую другую команду. Мы изучили их сильные и слабые стороны – точно так же, как и они наши".



"Пепа Гвардиолу можно описать двумя словами – первоклассный специалист. Чтобы обыграть его команду, нужно показать одинаково классный футбол и стремление к победе", - сообщил Клопп официальному сайту клуба.