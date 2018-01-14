Клопп уважает, но не боится "Сити"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что относится к лидирующему в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" с уважением, но без страха.
К визиту на "Энфилд" "горожане" подходят с отрывом в 17 очков от мерсисайдского клуба. В общей сложности "Сити" допустил всего две осечки в этом сезоне, но такая сумасшедшая статистика не страшит Клоппа перед очной игрой.
"К каждому сопернику важно относиться с уважением, но места страху быть не должно. Мы уважаем "Сити" точно так же, как и любую другую команду. Мы изучили их сильные и слабые стороны – точно так же, как и они наши".
"Пепа Гвардиолу можно описать двумя словами – первоклассный специалист. Чтобы обыграть его команду, нужно показать одинаково классный футбол и стремление к победе", - сообщил Клопп официальному сайту клуба.
14.01.2018 17:00
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Последние комментарии:
Блин...как Ливер наказал Пепсоидов...Браво Клопп!
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Клоппу мудрости и решительности,
Команде быстроты и везения,
Миньоле ловкости и реакции.
Да прибудет с нами сила!
YNWA!
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Клопп уже уважил шарлатана посадив на банку 75 млн-ов!
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Удачи обоим клубам и хорошей игры!
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ТОП
Клопп
ТОП
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тренер нормального человека - клопп, пеп, почет
тренер курильщика- венгер, контекс, чмоур
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