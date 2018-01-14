Наби Кейта останется в Лейпциге до конца сезона
"РБ Лейпциг" сделал официальное заявление относительно будущего Наби Кейта, сообщив, что полузащитник останется в клубе до конца сезона.
Напомним, после продажи Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" выразил желание досрочно заполучить Кейта, чей переход по окончании сезона был согласован еще в августе.
Однако переговоры двух клубов ни к чему не привели — Наби не перейдет на "Энфилд" в январе, даже с доплатой. Об этом свидетельствует официальное заявление клуба Бундеслиги в Твиттере.
"Мы не позволим "Ливерпулю" подписать его раньше срока, несмотря на то, что они выразили заинтересованность заполучить его в это трансферное окно", — сообщил спортивный директор "РБ Лейпцига" Ральф Рангник.
Таким образом, теперь Кейта присоединится к "Ливерпулю" только 1 июля, как и было изначально запланировано.
14.01.2018 16:25
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"Мы не позволим "Ливерпулю" подписать его раньше срока
Источник: http://fapl.ru/posts/59872/
Так он ещё и не подписан, а колбасные тут тусняк со страшилками устраивают...
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Столько унижений ради нонейма из дворового чемпионата...
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да сколько можно сцать этим сквозерам в ротаны, пощадите их уже)
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Даже Лейпциг забрызгал колбасу.
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не нужен был )))))
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леон горецка ждем
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всё правильно. но это не отменяет того, что синяя помойка chel,ssi и платиковые фаны о6оссаны всеми, кому не лень. ухухухухуу
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Даже если бы и перешел, с продажей Коута, ЛФК дал ясно понять всем, что на трофеи в этом сезоне он не рассчитывает.
Бестрофейный портовый трамплин
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))))))))))))))))))))))))))
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