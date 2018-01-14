Наби Кейта останется в Лейпциге до конца сезона

"РБ Лейпциг" сделал официальное заявление относительно будущего Наби Кейта, сообщив, что полузащитник останется в клубе до конца сезона.

Напомним, после продажи Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" выразил желание досрочно заполучить Кейта, чей переход по окончании сезона был согласован еще в августе.



Однако переговоры двух клубов ни к чему не привели — Наби не перейдет на "Энфилд" в январе, даже с доплатой. Об этом свидетельствует официальное заявление клуба Бундеслиги в Твиттере.



"Мы не позволим "Ливерпулю" подписать его раньше срока, несмотря на то, что они выразили заинтересованность заполучить его в это трансферное окно", — сообщил спортивный директор "РБ Лейпцига" Ральф Рангник.



Таким образом, теперь Кейта присоединится к "Ливерпулю" только 1 июля, как и было изначально запланировано.