Наби Кейта останется в Лейпциге до конца сезона

Наби Кейта "РБ Лейпциг" сделал официальное заявление относительно будущего Наби Кейта, сообщив, что полузащитник останется в клубе до конца сезона.

Напомним, после продажи Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" выразил желание досрочно заполучить Кейта, чей переход по окончании сезона был согласован еще в августе.

Однако переговоры двух клубов ни к чему не привели — Наби не перейдет на "Энфилд" в январе, даже с доплатой. Об этом свидетельствует официальное заявление клуба Бундеслиги в Твиттере.

"Мы не позволим "Ливерпулю" подписать его раньше срока, несмотря на то, что они выразили заинтересованность заполучить его в это трансферное окно", — сообщил спортивный директор "РБ Лейпцига" Ральф Рангник.

Таким образом, теперь Кейта присоединится к "Ливерпулю" только 1 июля, как и было изначально запланировано.



Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2018 16:25

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  1. kojan 14.01.2018 19:53 # kojan
    "Мы не позволим "Ливерпулю" подписать его раньше срока

    Источник: http://fapl.ru/posts/59872/
    Так он ещё и не подписан, а колбасные тут тусняк со страшилками устраивают...

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  2. pauk 14.01.2018 19:45 # pauk
    Столько унижений ради нонейма из дворового чемпионата...

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  3. bezviz 14.01.2018 18:25 # bezviz
    да сколько можно сцать этим сквозерам в ротаны, пощадите их уже)

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  4. role-playin 14.01.2018 17:02 # role-playin
    Даже Лейпциг забрызгал колбасу.

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  5. sir-alex-67 14.01.2018 16:49 # sir-alex-67
    не нужен был )))))

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  6. tursa 14.01.2018 16:40 # tursa
    леон горецка ждем

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  7. electric 14.01.2018 16:37 # electric
    всё правильно. но это не отменяет того, что синяя помойка chel,ssi и платиковые фаны о6оссаны всеми, кому не лень. ухухухухуу

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  8. sellman 14.01.2018 16:35 # sellman
    Даже если бы и перешел, с продажей Коута, ЛФК дал ясно понять всем, что на трофеи в этом сезоне он не рассчитывает.

    Бестрофейный портовый трамплин

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  9. mancityman 14.01.2018 16:29 # mancityman
    ))))))))))))))))))))))))))

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