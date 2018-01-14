Венгер: "Лакасетта удивила Премьер-Лига"

Венгер и Лакасетт Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил голевую "засуху" Александра Лакасетта процессом адаптации своего подопечного к Премьер-Лиге.

К гостевому поединку с "Борнмутом" французский бомбардир подходит с самой длительной серией без голов за всю карьеру. Лакасетт, стоивший "Арсеналу" 52 миллиона фунтов, не может отличиться уже на протяжении 10 часов игрового времени.

Венгер знает, с чем связаны такие проблемы соотечественника у чужих ворот. По мнению Арсена, Лакасетт банально не привык к Премьер-Лиге и ее специфичному стилю.

"Это удивляет абсолютно всех игроков, приезжающих в Англию. Вам нужно чаще играть и быстрее принимать решение. Организм должен привыкнуть к этому".

"Лакасетт проходит через сложный отрезок, первый год для всех складывается непросто. Вдобавок он переехал со своей семьей, поэтому проблемы, возможно, касаются не только футбола", - цитирует Венгера The Telegraph.




Метки Арсенал, Венгер, Лакасетт

Автор foxmcfc   

Дата 14.01.2018 16:00

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  1. leks117 14.01.2018 20:23 # leks117
    дно полное. верните жиру

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  2. r-n 14.01.2018 18:49 # r-n
    Только глупцы полагали что он реально будет "исполнять" в клубе. Наш стиль(играть спиной, а не лицом к чужим воротам) совершенно не подходит ему. К тому же, он слишком медлителелен и мягок для АПЛ.
    Ждём возвращения Жиру и более частые появления его в стартовом составе.

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  3. sayanara 14.01.2018 18:38 # sayanara
    Лакасетта удивило такое дно как пуховик в апл

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  4. recyjoed 14.01.2018 16:31 # recyjoed
    Думал бороться за 4-ку. А тут борются с ттх за 5-ое.

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