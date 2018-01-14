Венгер: "Лакасетта удивила Премьер-Лига"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил голевую "засуху" Александра Лакасетта процессом адаптации своего подопечного к Премьер-Лиге.

К гостевому поединку с "Борнмутом" французский бомбардир подходит с самой длительной серией без голов за всю карьеру. Лакасетт, стоивший "Арсеналу" 52 миллиона фунтов, не может отличиться уже на протяжении 10 часов игрового времени.



Венгер знает, с чем связаны такие проблемы соотечественника у чужих ворот. По мнению Арсена, Лакасетт банально не привык к Премьер-Лиге и ее специфичному стилю.



"Это удивляет абсолютно всех игроков, приезжающих в Англию. Вам нужно чаще играть и быстрее принимать решение. Организм должен привыкнуть к этому".



"Лакасетт проходит через сложный отрезок, первый год для всех складывается непросто. Вдобавок он переехал со своей семьей, поэтому проблемы, возможно, касаются не только футбола", - цитирует Венгера The Telegraph.