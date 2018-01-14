Ван Дейк, вероятно, пропустит матч с "Сити"

Самый дорогой защитник мира Виргил Ван Дейк, вероятно, не поможет "Ливерпулю" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Как стало известно Liverpool Echo, 26-летнего голландца, стоившего "красным" 75 миллионов фунтов, беспокоит напряжение в задней поверхности бедра, и главный тренер Юрген Клопп вряд ли решится выпустить Виргила в стартовом составе.



Таким образом, партнером Жоэля Матипа по центру обороны "Ливерпуля" может выступить Деян Ловрен. Что касается Ван Дейка, то его проблема не носит серьезного характера, однако полностью восстановиться к воскресенью ему не удалось.



Напомним, что пока на счету Ван Дейка лишь один матч за "Ливерпуль" — против "Эвертона" в Кубке Англии, когда он забил победный гол.