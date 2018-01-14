Ван Дейк, вероятно, пропустит матч с "Сити"

Виргил Ван Дейк Самый дорогой защитник мира Виргил Ван Дейк, вероятно, не поможет "Ливерпулю" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Как стало известно Liverpool Echo, 26-летнего голландца, стоившего "красным" 75 миллионов фунтов, беспокоит напряжение в задней поверхности бедра, и главный тренер Юрген Клопп вряд ли решится выпустить Виргила в стартовом составе.

Таким образом, партнером Жоэля Матипа по центру обороны "Ливерпуля" может выступить Деян Ловрен. Что касается Ван Дейка, то его проблема не носит серьезного характера, однако полностью восстановиться к воскресенью ему не удалось.

Напомним, что пока на счету Ван Дейка лишь один матч за "Ливерпуль" — против "Эвертона" в Кубке Англии, когда он забил победный гол.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 3894

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Последние комментарии:




  1. rollik707 14.01.2018 18:00 # rollik707
    Многоходвочка от Клоппа. Одно бревно из двух будет виновником всоса от МС. У Клоппа будет для фэнов отмазка проигрыша и повод посадить на долгую банку одно бревно! Браво Клопп!

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  2. dulo 14.01.2018 16:31 # dulo
    е мае, за такие бабки и я играть не буду..тьфу мелочь.

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  3. tursa 14.01.2018 16:23 # tursa
    ловрен или клаван полностью заслужили сыграть учитывая что они прошли весь декабрь без матипа

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  4. carrick-16 14.01.2018 16:17 # carrick-16
    Пффф купили стекло за 75 лямов))) сыграл 1 матч и сломался))

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  5. hammersmith 14.01.2018 16:16 # hammersmith
    мдаа, от такого матча уже задняя поверхность напряглась, а что будет когда в лч надо будет играть

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  6. sausage 14.01.2018 15:49 # sausage
    Укол ему в жопу и пусть пиздует на поле!

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  7. sausage 14.01.2018 15:48 # sausage
    Ебать-колотить, чё такое? Какое, блять, напряжение? Перенапрягся во время дебюта что ли? Я так не играю, ёпт.

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  8. manutd-20champ 14.01.2018 15:43 # manutd-20champ
    колбаса ещё не знает кого купила

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  9. akadam 14.01.2018 15:36 # akadam
    Одно присутствие ВД на трибуне заставит Ловрена сделать голевую, а Клавана - забить. Проверено!

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  10. sj606 14.01.2018 15:23 # sj606
    75 миллионов в унитаз

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  11. role-playin 14.01.2018 15:19 # role-playin
    Даже ван Дейк стряхнул на колбасу.

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  12. recyjoed 14.01.2018 15:08 # recyjoed
    Ловрен как обычно обоссытся и отдаст пас на Агуэро

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  13. monsieurgood 14.01.2018 15:05 # monsieurgood
    такой дорогой, что даже жалко выпускать

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  14. electric 14.01.2018 15:04 # electric
    чё за прикол перед матчем? 2-0 тада

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  15. chr1s8rown 14.01.2018 15:04 # chr1s8rown
    obychniy mind games

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  16. monsieurgood 14.01.2018 15:03 # monsieurgood
    Ловрен, нельзя помиловать

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  17. suddenly 14.01.2018 15:02 # suddenly
    Ну всё, тушите свет. Два-три гола Ливерпуль точно пропустит, потому что соперник серьёзный и Сити будет настроен и мотивирован.

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