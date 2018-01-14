Ван Дейк, вероятно, пропустит матч с "Сити"
Самый дорогой защитник мира Виргил Ван Дейк, вероятно, не поможет "Ливерпулю" в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Как стало известно Liverpool Echo, 26-летнего голландца, стоившего "красным" 75 миллионов фунтов, беспокоит напряжение в задней поверхности бедра, и главный тренер Юрген Клопп вряд ли решится выпустить Виргила в стартовом составе.
Таким образом, партнером Жоэля Матипа по центру обороны "Ливерпуля" может выступить Деян Ловрен. Что касается Ван Дейка, то его проблема не носит серьезного характера, однако полностью восстановиться к воскресенью ему не удалось.
Напомним, что пока на счету Ван Дейка лишь один матч за "Ливерпуль" — против "Эвертона" в Кубке Англии, когда он забил победный гол.
14.01.2018 15:00
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Последние комментарии:
Многоходвочка от Клоппа. Одно бревно из двух будет виновником всоса от МС. У Клоппа будет для фэнов отмазка проигрыша и повод посадить на долгую банку одно бревно! Браво Клопп!
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е мае, за такие бабки и я играть не буду..тьфу мелочь.
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ловрен или клаван полностью заслужили сыграть учитывая что они прошли весь декабрь без матипа
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Пффф купили стекло за 75 лямов))) сыграл 1 матч и сломался))
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мдаа, от такого матча уже задняя поверхность напряглась, а что будет когда в лч надо будет играть
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Укол ему в жопу и пусть пиздует на поле!
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Ебать-колотить, чё такое? Какое, блять, напряжение? Перенапрягся во время дебюта что ли? Я так не играю, ёпт.
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колбаса ещё не знает кого купила
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Одно присутствие ВД на трибуне заставит Ловрена сделать голевую, а Клавана - забить. Проверено!
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75 миллионов в унитаз
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Даже ван Дейк стряхнул на колбасу.
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Ловрен как обычно обоссытся и отдаст пас на Агуэро
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такой дорогой, что даже жалко выпускать
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чё за прикол перед матчем? 2-0 тада
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obychniy mind games
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Ловрен, нельзя помиловать
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Ну всё, тушите свет. Два-три гола Ливерпуль точно пропустит, потому что соперник серьёзный и Сити будет настроен и мотивирован.
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