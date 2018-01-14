Сане поступало предложение от "Ливерпуля"

Лерой Сане Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане рассказал, что отказался от перехода в "Ливерпуль" перед тем, как ему поступило предложение "горожан".

Летом 2016 года клуб с "Этихад" заплатил за Сане 37 миллионов фунтов "Шальке-04". Как выяснилось перед визитом Лероя на "Энфилд", до этого вингеру поступило заманчивое предложение от "Ливерпуля", но на него немец ответил отказом.

"Да, мы вели переговоры с "Ливерпулем", Юрген лично звонил мне. Это произошло еще до того, как я согласовал переход в "Сити".

"Клопп проделал хорошую работу в "Боруссии", еще тогда мы обсуждали возможный переход в его клуб. Он отличный парень, очень честный и порядочный человек. И сейчас он великолепно тренирует "Ливерпуль", - сообщил Сане в интервью The Sun.




Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Сане

Автор foxmcfc   

Дата 14.01.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1416

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Последние комментарии:




  1. kojan 14.01.2018 19:59 # kojan
    хороший игрок не пойдёт в эту срань болотную, там ловить нечего, одни гей-парады...

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  2. electric 14.01.2018 17:42 # electric
    в мешок перешел. хкйня а не игрок.

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  3. role-playin 14.01.2018 14:27 # role-playin
    Стряхнул на колбасу.

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  4. melwood-lfc 14.01.2018 14:24 # melwood-lfc
    и правильно сделал
    станет чемпионом АПЛ

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  5. chr1s8rown 14.01.2018 14:08 # chr1s8rown
    он таки не сказал почему отказал . далбоеб

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  6. martingor 14.01.2018 14:08 # martingor
    Лошара лохматый игрок уровня Казхахстанского Динамо

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