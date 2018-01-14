Сане поступало предложение от "Ливерпуля"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане рассказал, что отказался от перехода в "Ливерпуль" перед тем, как ему поступило предложение "горожан".

Летом 2016 года клуб с "Этихад" заплатил за Сане 37 миллионов фунтов "Шальке-04". Как выяснилось перед визитом Лероя на "Энфилд", до этого вингеру поступило заманчивое предложение от "Ливерпуля", но на него немец ответил отказом.



"Да, мы вели переговоры с "Ливерпулем", Юрген лично звонил мне. Это произошло еще до того, как я согласовал переход в "Сити".



"Клопп проделал хорошую работу в "Боруссии", еще тогда мы обсуждали возможный переход в его клуб. Он отличный парень, очень честный и порядочный человек. И сейчас он великолепно тренирует "Ливерпуль", - сообщил Сане в интервью The Sun.