Сане поступало предложение от "Ливерпуля"
Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане рассказал, что отказался от перехода в "Ливерпуль" перед тем, как ему поступило предложение "горожан".
Летом 2016 года клуб с "Этихад" заплатил за Сане 37 миллионов фунтов "Шальке-04". Как выяснилось перед визитом Лероя на "Энфилд", до этого вингеру поступило заманчивое предложение от "Ливерпуля", но на него немец ответил отказом.
"Да, мы вели переговоры с "Ливерпулем", Юрген лично звонил мне. Это произошло еще до того, как я согласовал переход в "Сити".
"Клопп проделал хорошую работу в "Боруссии", еще тогда мы обсуждали возможный переход в его клуб. Он отличный парень, очень честный и порядочный человек. И сейчас он великолепно тренирует "Ливерпуль", - сообщил Сане в интервью The Sun.
14.01.2018 14:00
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Последние комментарии:
хороший игрок не пойдёт в эту срань болотную, там ловить нечего, одни гей-парады...
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в мешок перешел. хкйня а не игрок.
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Стряхнул на колбасу.
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и правильно сделал
станет чемпионом АПЛ
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он таки не сказал почему отказал . далбоеб
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Лошара лохматый игрок уровня Казхахстанского Динамо
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