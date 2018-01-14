Санчес не поехал на матч с "Борнмутом"

"Арсенал" не взял нападающего Алексиса Санчеса на гостевой матч против "Борнмута". По всей видимости, чилиец в скором времени окажется в "Манчестер Юнайтед".

Перед визитом на "Дин Корт" главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал, что его клуб еще не получал предложений по Санчесу, интерес к которому проявляют оба клуба из Манчестера.



Чуть позже выяснилось, что "Сити" отказался от приобретения Алексиса по финансовым причинам. Соседей "горожан" из "Юнайтед" требования "канониров" и агента Санчеса не отпугнули, в результате чего клуб с "Олд Траффорд" немедленно стал фаворитом в борьбе за 29-летнего игрока.



Сегодня ситуация приняла новый оборот, и "Арсенал" не взял нападающего на гостевой матч с "Борнмутом", сообщает The Guardian. По всей видимости, "Юнайтед" близок к договоренности о приобретении Санчеса, потому "канониры" исключили нападающего из заявки на игру.



Ожидается, что в обратном направлении отправится уже плеймейкер "красных дьяволов" Генрих Мхитарян. Арсенал обхаживал армянина еще летом 2016 года, когда полузащитник решился сменить "Боруссию" на МЮ.