Санчес не поехал на матч с "Борнмутом"
"Арсенал" не взял нападающего Алексиса Санчеса на гостевой матч против "Борнмута". По всей видимости, чилиец в скором времени окажется в "Манчестер Юнайтед".
Перед визитом на "Дин Корт" главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал, что его клуб еще не получал предложений по Санчесу, интерес к которому проявляют оба клуба из Манчестера.
Чуть позже выяснилось, что "Сити" отказался от приобретения Алексиса по финансовым причинам. Соседей "горожан" из "Юнайтед" требования "канониров" и агента Санчеса не отпугнули, в результате чего клуб с "Олд Траффорд" немедленно стал фаворитом в борьбе за 29-летнего игрока.
Сегодня ситуация приняла новый оборот, и "Арсенал" не взял нападающего на гостевой матч с "Борнмутом", сообщает The Guardian. По всей видимости, "Юнайтед" близок к договоренности о приобретении Санчеса, потому "канониры" исключили нападающего из заявки на игру.
Ожидается, что в обратном направлении отправится уже плеймейкер "красных дьяволов" Генрих Мхитарян. Арсенал обхаживал армянина еще летом 2016 года, когда полузащитник решился сменить "Боруссию" на МЮ.
14.01.2018 13:50
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Последние комментарии:
Игра Орсенала - РАЙСКОЕ наслаждение!
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воспитанник Ливерпуля помог Ливерпулю, нассав на конкурента Ливерпуля
топ
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стабильность
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Венгер будь вечно в Арсенале!))
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Венгер бистяра
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с победой!
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как там говносенал?
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ггвп. Санчес - лучший игрок матча.
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венгеру контракт на 5 лет! заслужил)
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молодцы
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творят историю
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посоны, а где привозила-монреаль?
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ван дейк, коутиньо, кейта на поле.
лфк должны затаскивать.
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Гейгуннерам водят шершавым мухомором по губам.
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Пью Джек Дэниэлс - и в правду классный центр был у Борнмута в прошлом сезонн
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когда ты жека уилшер, и играешь один против 11
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борнмут топари
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кстати, возможно это стартовый состав аснла на следующий сезон, учитывая заканчивающиеся контракты санчеса и озила, непонятку с жиру
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Арсенал превратился в типичный середняк АПЛ! Выше 6 места нескоро поднимутся ещё)
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а где составы? ливскор все еще ожидаемый поставил и кариус должен на раму встать
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