Санчес не поехал на матч с "Борнмутом"

Алексис Санчес "Арсенал" не взял нападающего Алексиса Санчеса на гостевой матч против "Борнмута". По всей видимости, чилиец в скором времени окажется в "Манчестер Юнайтед".

Перед визитом на "Дин Корт" главный тренер "канониров" Арсен Венгер рассказал, что его клуб еще не получал предложений по Санчесу, интерес к которому проявляют оба клуба из Манчестера.

Чуть позже выяснилось, что "Сити" отказался от приобретения Алексиса по финансовым причинам. Соседей "горожан" из "Юнайтед" требования "канониров" и агента Санчеса не отпугнули, в результате чего клуб с "Олд Траффорд" немедленно стал фаворитом в борьбе за 29-летнего игрока.

Сегодня ситуация приняла новый оборот, и "Арсенал" не взял нападающего на гостевой матч с "Борнмутом", сообщает The Guardian. По всей видимости, "Юнайтед" близок к договоренности о приобретении Санчеса, потому "канониры" исключили нападающего из заявки на игру.

Ожидается, что в обратном направлении отправится уже плеймейкер "красных дьяволов" Генрих Мхитарян. Арсенал обхаживал армянина еще летом 2016 года, когда полузащитник решился сменить "Боруссию" на МЮ.




Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 14.01.2018 13:50

Количество просмотров Просмотров: 9708

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Последние комментарии:




  1. benefactor 14.01.2018 18:25 # benefactor
    Игра Орсенала - РАЙСКОЕ наслаждение!

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  2. spartan 14.01.2018 18:25 # spartan
    воспитанник Ливерпуля помог Ливерпулю, нассав на конкурента Ливерпуля
    топ

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  3. joker08 14.01.2018 18:23 # joker08
    стабильность

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  4. admet 14.01.2018 18:23 # admet
    Венгер будь вечно в Арсенале!))

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  5. spartan 14.01.2018 18:23 # spartan
    Венгер бистяра

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  6. electric 14.01.2018 18:23 # electric
    с победой!

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  7. iroquez 14.01.2018 18:22 # iroquez
    как там говносенал?

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  8. windranger 14.01.2018 18:22 # windranger
    ггвп. Санчес - лучший игрок матча.

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  9. kos9k 14.01.2018 18:22 # kos9k
    венгеру контракт на 5 лет! заслужил)

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  10. monsieurgood 14.01.2018 18:21 # monsieurgood
    молодцы

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  11. wengerrrro 14.01.2018 18:15 # wengerrrro
    творят историю

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  12. monsieurgood 14.01.2018 18:14 # monsieurgood
    посоны, а где привозила-монреаль?

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  13. hammersmith 14.01.2018 18:13 # hammersmith
    ван дейк, коутиньо, кейта на поле.
    лфк должны затаскивать.

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  14. leon-britton 14.01.2018 18:12 # leon-britton
    Гейгуннерам водят шершавым мухомором по губам.

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  15. webfoot 14.01.2018 18:12 # webfoot
    Пью Джек Дэниэлс - и в правду классный центр был у Борнмута в прошлом сезонн

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  16. monsieurgood 14.01.2018 18:11 # monsieurgood
    когда ты жека уилшер, и играешь один против 11

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  17. hammersmith 14.01.2018 18:11 # hammersmith
    борнмут топари

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  18. liverfun 14.01.2018 18:10 # liverfun
    кстати, возможно это стартовый состав аснла на следующий сезон, учитывая заканчивающиеся контракты санчеса и озила, непонятку с жиру

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  19. weloveyouarsenal 14.01.2018 18:09 # weloveyouarsenal
    Арсенал превратился в типичный середняк АПЛ! Выше 6 места нескоро поднимутся ещё)

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  20. tursa 14.01.2018 18:09 # tursa
    а где составы? ливскор все еще ожидаемый поставил и кариус должен на раму встать

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