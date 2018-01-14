Куртуа раскритиковал фанатов "Челси"

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подверг критике болельщиков "синих", которые освистали команду во время субботнего матча с "Лестером".

Накануне "Челси" провел уже третью подряд нулевую ничью, поделив очки с командой Клода Пюэля. "Синие" действовали крайне невыразительно и, скорее, заслуживали поражения, чем победы.

Куртуа признал, что его команда была далека от своих лучших образцов, но болельщики только усложнили партнерам жизнь, освистывая их за каждое неудачное действие.

"Когда фанаты освистывают тебя после каждого неточного паса, тебе становится только хуже. Да, мы играли не лучшим образом, но именно в таких матчах мы больше всего нуждаемся в поддержке болельщиков", - сообщил Куртуа Sky Sports.



Метки Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.01.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 14.01.2018 18:07 # rollik707
    Лучше бы критиковал руководство, которое проворачивает «топовую» трансферную компанию!

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  2. monsieurgood 14.01.2018 14:19 # monsieurgood
    сначала контракт продли, а потом возмущайся

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  3. chr1s8rown 14.01.2018 14:04 # chr1s8rown
    оруууу с этих глиномесов

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  4. ganinilyha 14.01.2018 13:44 # ganinilyha
    Дебилюки, у вас есть месяц перед Барселоной

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  5. spartan 14.01.2018 13:38 # spartan
    все комменты сикают на челси. ну что за помойка такая неуважаемая

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  6. moskofidi 14.01.2018 13:31 # moskofidi
    Даже длинноносая палка ссыт на щ0льси.

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  7. psycho1 14.01.2018 13:16 # psycho1
    Какими бы невменяемыми не были люди, болеющие за такую помойку - разве можно их винить? Самые дорогие билеты в АПЛ, трансферы на 400 миллионов, люди приходят посмотреть на яркий футбол, а вся команда сидит в штрафной и отбивается от Лестера 95 минут.

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  8. fc-oil 14.01.2018 13:14 # fc-oil
    Куртуос еще не понял, в каком клубе играет.
    Пинсы сейчас опять встанут с плакатами о трех крысах. Да и парика своего сольют, так же как и Моуриньо.
    Типичные пенсы.

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  9. jesus33 14.01.2018 13:09 # jesus33
    Единственный стадион в мире у щольси, в котором гости чувствуют себя как дома.Таких тихих болельщиков как у щолись больше нет ни у кого.

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  10. rap-woiska 14.01.2018 13:07 # rap-woiska
    какой клуб такие и болельщики, пенсовские хохлы от пенсов британцев не особо отличаются

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  11. electric 14.01.2018 13:02 # electric
    Фонады синей помойки чольсе - огрызок общества.

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