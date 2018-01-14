Куртуа раскритиковал фанатов "Челси"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подверг критике болельщиков "синих", которые освистали команду во время субботнего матча с "Лестером".
Накануне "Челси" провел уже третью подряд нулевую ничью, поделив очки с командой Клода Пюэля. "Синие" действовали крайне невыразительно и, скорее, заслуживали поражения, чем победы.
Куртуа признал, что его команда была далека от своих лучших образцов, но болельщики только усложнили партнерам жизнь, освистывая их за каждое неудачное действие.
"Когда фанаты освистывают тебя после каждого неточного паса, тебе становится только хуже. Да, мы играли не лучшим образом, но именно в таких матчах мы больше всего нуждаемся в поддержке болельщиков", - сообщил Куртуа Sky Sports.
14.01.2018 13:00
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Последние комментарии:
Лучше бы критиковал руководство, которое проворачивает «топовую» трансферную компанию!
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сначала контракт продли, а потом возмущайся
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оруууу с этих глиномесов
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Дебилюки, у вас есть месяц перед Барселоной
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все комменты сикают на челси. ну что за помойка такая неуважаемая
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Даже длинноносая палка ссыт на щ0льси.
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Какими бы невменяемыми не были люди, болеющие за такую помойку - разве можно их винить? Самые дорогие билеты в АПЛ, трансферы на 400 миллионов, люди приходят посмотреть на яркий футбол, а вся команда сидит в штрафной и отбивается от Лестера 95 минут.
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Куртуос еще не понял, в каком клубе играет.
Пинсы сейчас опять встанут с плакатами о трех крысах. Да и парика своего сольют, так же как и Моуриньо.
Типичные пенсы.
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Единственный стадион в мире у щольси, в котором гости чувствуют себя как дома.Таких тихих болельщиков как у щолись больше нет ни у кого.
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какой клуб такие и болельщики, пенсовские хохлы от пенсов британцев не особо отличаются
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Фонады синей помойки чольсе - огрызок общества.
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