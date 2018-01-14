Куртуа раскритиковал фанатов "Челси"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа подверг критике болельщиков "синих", которые освистали команду во время субботнего матча с "Лестером".

Накануне "Челси" провел уже третью подряд нулевую ничью, поделив очки с командой Клода Пюэля. "Синие" действовали крайне невыразительно и, скорее, заслуживали поражения, чем победы.



Куртуа признал, что его команда была далека от своих лучших образцов, но болельщики только усложнили партнерам жизнь, освистывая их за каждое неудачное действие.



"Когда фанаты освистывают тебя после каждого неточного паса, тебе становится только хуже. Да, мы играли не лучшим образом, но именно в таких матчах мы больше всего нуждаемся в поддержке болельщиков", - сообщил Куртуа Sky Sports.