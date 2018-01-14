Гвардиола: "Мы еще можем упустить титул"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что он все еще допускает сценарий, по которому титул Премьер-Лиги в этом сезоне выиграет кто-то другой.

Выиграв 20 из первых 22 матчей этого сезона Премьер-Лиги, "горожане" создали 15-очковый задел во главе таблицы. "Сити" выглядит гораздо мощнее и солиднее своих преследователей, однако Гвардиола отказывается признавать, что судьба титула уже предопределена.

"В футболе и спорте случиться может всякое. Конечно, мы еще можем упустить титул, потому что никогда не знаешь, что произойдет в следующие 13-14 матчей, которые тебе предстоит сыграть. Конечно, если мы сохраним свой уровень, стабильность результатов и стиль игры, тогда да, у нас будут шансы. Однако нельзя знать наверняка".

"Если мы начнем сбавлять обороты, потеряем уверенность в себе и не будем регулярно играть хорошо, тогда еще предстоит увидеть, что будет с титулом. Возможно, это и произойдет, и я пожму руку своим соперникам и поздравлю их с чемпионством".

"Однако это простая ситуация — нужно просто быть сосредоточенным на следующем матче. Это лучший совет, что я могу дать своим игрокам", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2018 12:00

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  1. kojan 14.01.2018 20:01 # kojan
    Ман Сити взял АПЛ в очной встрече с МЮ...

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  2. moskofidi 14.01.2018 13:30 # moskofidi
    )) тролль пздц

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  3. fc-oil 14.01.2018 13:11 # fc-oil
    Если упустит, то это будет многовековой позор.

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  4. osivori 14.01.2018 12:18 # osivori
    а физорг шутник однако

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  5. wengerrrro 14.01.2018 12:13 # wengerrrro
    зае6ал троллить

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