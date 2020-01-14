Клопп рассказал, что мог возглавить "Юнайтед"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ранее в своей карьере у него была возможность возглавить "Манчестер Юнайтед".

В интервью Sky Sports перед матчем Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" Клопп рассказал, что в 2014 году, когда он все еще тренировал дортмундскую "Боруссию", с ним на контакт вышли "красные дьяволы".



В то время "Юнайтед" искал замену уволенному Дэвиду Мойесу, однако Юрген отверг возможность перебраться в Манчестер, заставив "дьяволов" обратиться к кандидатуре Луи Ван Галя.



"Да, ко мне существовал интерес со стороны "Манчестер Юнайтед". Они интересовались мной за год или полтора до моего назначения в "Ливерпуле", но я просто не чувствовал, что это правильно для меня. Я не мог сказать, что "Манчестер Юнайтед" не мой клуб, но это не казалось мне правильным".



"Ко мне обращались многие клубы, и я говорил: "Нет, без шансов. Сейчас мне нужно отдохнуть". Но даже моя жена знала, что я соглашусь, если меня позовет "Ливерпуль".



"Когда меня позвал "Ливерпуль", я не мог отказать. Это было слишком рано относительно моих планов, но я сказал: "Да ладно!" Когда я оказался здесь и немедленно проникся этим духом, то понял, что это идеальное совпадение", — сообщил Клопп.