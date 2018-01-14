Гвардиола предвкушает выезд к "Ливерпулю"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что с нетерпением ожидает воскресного выезда к "Ливерпулю" в рамках Премьер-Лиги.

В этом сезоне "горожане" до сих пор не потерпели ни одного поражения во внутренних соревнованиях, а в Премьер-Лиге имеют 15 очков преимущества над ближайшим преследователем.



Выезд на "Энфилд" представляется одной из главных угроз надеждам "Сити" пройти всю дистанцию без поражений, однако Гвардиола только приветствует это испытание.



"Мы знаем, насколько сложными бывают выезды на "Энфилд", но надеюсь, мы покажем, кто мы такие. Сражаться вместе со своими игроками во время матча — это все, чего я хочу".



"Мы довольно неплохо ладим с Юргеном Клоппом, мы пересекались с ним в Германии, и я отношусь к нему с большим уважением. Я всегда был поклонником его команд, еще до его прихода в Дортмунд, и мне очень нравится его тренерский подход".



"Конечно, они в гонке, и выезды к "Ливерпулю" — это всегда тяжело. Это всегда большое испытание. Это проверка того, насколько мы готовы к такого рода матчам. Я люблю "Энфилд". Тренеры обожают участвовать в такого рода матчах на такого рода стадионах. Я буду счастлив оказаться там в воскресенье", — сообщил Гвардиола Sky Sports.