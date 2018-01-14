Конте тоже испытывает "презрение" к Моуриньо
Наставник "Челси" Антонио Конте продолжил словесную перепалку со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, заявив, что чувство "презрения", которое испытывает португальский тренер к нему, взаимно.
На протяжении двух последних недель Конте и Моуриньо ведут заочный обмен колкостями. На своей пресс-конференции в пятницу Жозе призвал поставить точку в этой истории, заявив, что теперь ответит Антонио не словами, а молчаливым презрением.
После безголевого матча против "Лестера" в субботу итальянский наставник "синих" заверил, что не потерял сон из-за конфликта с Моуриньо и испытывает ровно те же чувства, что и Жозе к нему.
"Кажется, я сказал, что больше не буду говорить на эту тему. Однако то же самое (презрение) испытываю и я. Я не знаю, обращены ли его слова ко мне. Но меня это не беспокоит. Я сплю очень хорошо", — цитирует Конте Sky Sports.
14.01.2018 06:00
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Последние комментарии:
Конте мужик
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Моуриньо Конте: "Ты дурак".
Конте Моуриньо: "Сам дурак".
Вот и весь уровень юмора этого итальяшки.
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как же у него подгорает от маура)
всё-таки португалец умеет задеть за живое))
вообще, зря Конте во всё это полез))
но наблюдать за этим - жараа)
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