Конте тоже испытывает "презрение" к Моуриньо

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте продолжил словесную перепалку со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, заявив, что чувство "презрения", которое испытывает португальский тренер к нему, взаимно.

На протяжении двух последних недель Конте и Моуриньо ведут заочный обмен колкостями. На своей пресс-конференции в пятницу Жозе призвал поставить точку в этой истории, заявив, что теперь ответит Антонио не словами, а молчаливым презрением.

После безголевого матча против "Лестера" в субботу итальянский наставник "синих" заверил, что не потерял сон из-за конфликта с Моуриньо и испытывает ровно те же чувства, что и Жозе к нему.

"Кажется, я сказал, что больше не буду говорить на эту тему. Однако то же самое (презрение) испытываю и я. Я не знаю, обращены ли его слова ко мне. Но меня это не беспокоит. Я сплю очень хорошо", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. mansour 14.01.2018 07:25 # mansour
    Конте мужик

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  2. mr-s1n1st3r 14.01.2018 07:08 # mr-s1n1st3r
    Моуриньо Конте: "Ты дурак".
    Конте Моуриньо: "Сам дурак".
    Вот и весь уровень юмора этого итальяшки.

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  3. skazka 14.01.2018 06:22 # skazka
    как же у него подгорает от маура)
    всё-таки португалец умеет задеть за живое))
    вообще, зря Конте во всё это полез))
    но наблюдать за этим - жараа)

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