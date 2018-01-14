Конте тоже испытывает "презрение" к Моуриньо

Наставник "Челси" Антонио Конте продолжил словесную перепалку со своим коллегой из "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, заявив, что чувство "презрения", которое испытывает португальский тренер к нему, взаимно.

На протяжении двух последних недель Конте и Моуриньо ведут заочный обмен колкостями. На своей пресс-конференции в пятницу Жозе призвал поставить точку в этой истории, заявив, что теперь ответит Антонио не словами, а молчаливым презрением.



После безголевого матча против "Лестера" в субботу итальянский наставник "синих" заверил, что не потерял сон из-за конфликта с Моуриньо и испытывает ровно те же чувства, что и Жозе к нему.



"Кажется, я сказал, что больше не буду говорить на эту тему. Однако то же самое (презрение) испытываю и я. Я не знаю, обращены ли его слова ко мне. Но меня это не беспокоит. Я сплю очень хорошо", — цитирует Конте Sky Sports.