"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Накануне

С турнирной точки зрения матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" имеет большое значение только для команды Юргена Клоппа, которая имеет возможность догнать "Челси" и на время сравняться с "Манчестер Юнайтед". Но на самом деле грядущее испытание для "горожан" — одно из самых сложных в сезоне, если они ставят цель пройти его без поражений.

Теоретически, именно "Ливерпуль" — самый сложный соперник для "Манчестер Сити" Гвардиолы в Премьер-Лиге. Об этом говорит и статистика встреч, где у "красных" все еще действует 16-матчевая беспроигрышная серия на "Энфилде", и чисто эстетические впечатления от игры "Ливерпуля" в атаке. Команда Клоппа ближе всех в дивизионе подобралась к "Манчестер Сити" по части атакующей мощи, но вот о балансе, который обрел каталонец в Манчестере, в Ливерпуле только мечтают.



Как же быть с теми 5:0, что случились на поле "Манчестер Сити" в первом круге? Как может команда, которая воспринимается как равная "горожанам" по части организации игры в атаке, проигрывать с таким счетом своему конкуренту? Вероятно, то поражение все же стоит списать на форс-мажор, хоть затем у "Ливерпуля" и случился еще одно фиаско с "Тоттенхэмом". Если бы не удаление Мане, кто знает, чем бы все завершилось в том матче, где на карточках висели уже к середине первого тайма Отаменди и Фернандиньо, а испытывавший их на прочность Салах был убран Клоппом с поля с мыслью об игре с "Севильей".



Сейчас у "Ливерпуля" никаких мыслей о грядущих испытаниях нет и быть не может — команда Клоппа может сконцентрироваться на игре, в которой есть шанс приблизиться к "Челси" и "Манчестер Юнайтед", набрав очки с тем соперником, который до сих пор не отдавал ничего никому из представителей топ-6. Ну и попутно — показать, что те 5:0 таки действительно были случайностью, стечением обстоятельств, и разница в классе между "Ливерпулем" и "Сити" не так велика, как могло показаться тогда.



Гвардиола совсем не зря говорит о том, что матч с "Ливерпулем" — это тест для "Сити" на способность показывать конкурентную игру в Лиге Чемпионов. Хоть "горожанам" и играть в 1/8 финала с "Базелем", Гвардиола заглядывает дальше и понимает, что сейчас у него есть уникальный шанс сосредоточиться на выступлениях в Европе без ощутимого ущерба делам в чемпионате. Но у него, как у критически относящегося к происходящему специалиста, есть сомнения на предмет готовности его команды к серьезным испытаниям, усиленные невнятной игрой команды в последнее время. "Ливерпуль" в своем нынешнем вполне боеспособном состоянии — отличная лакмусовая бумажка для европейских амбиций "Сити".



Слова



Юрген Клопп: "Интересно играть против "Сити" — они играют очень хорошо, и если вы не уважаете это, у вас будут проблемы. Но если вы не будете смелыми в своей игре, у вас также будут проблемы. Вам нужно показать себя".



Пеп Гвардиола: "Конечно, если вы хотите добиться чего-то хорошего и выигрывать титулы, вы должны выигрывать такие матчи. В этом сезоне мы смогли это сделать, но нам все равно еще предстоит отправиться на "Энфилд", в гости к "Тоттенхэму", — таких игр, как и раньше, много. Но матч против "Ливерпуля" — настолько важная игра, в которой мы можем понять, готовы ли мы к большим свершениям в этом сезоне на важных этапах Лиги Чемпионов".



Интересные факты



- "Манчестер Сити" не побеждает на "Энфилде" с 2003 года — беспроигрышная серия "Ливерпуля" тут насчитывает 16 матчей во всех соревнованиях;

- последний раз "Сити" выиграл два матча в чемпионате у "Ливерпуля" в сезоне 1936/37, когда опередил "красных" в борьбе за титул;

- победа со счетом 5:0 в первом круге — первый случай, когда "Сити" забил пять или более голов в матче против "красных" с марта 1937 года;

- "Ливерпуль" не проигрывает в этом сезоне уже в 17 матчах во всех турнирах кряду, а это лучшая серия при Клоппе, начавшаяся после поражения 1:4 от "Тоттенхэма" 22 октября;

- в девяти из 13 последних матчей на "Энфилде" "Ливерпуль" не пропускал;

- "Ливерпуль" остается непобедимым в первых 12 домашних матчах сезона впервые с чемпионата 2011/12;

- поражение 5:0 от "Сити" в этом сезоне стало самым тяжелым по счету для Юргена Клоппа в Англии и вторым с разницей в пять мячей после того, как его "Майнц" проиграл "Вердеру" 1:6 в октябре 2006 года;

- в истории английского футбола было только пять более длительных беспроигрышных серий, чем нынешняя серия "Сити", насчитывающая 30 матчей: "Арсенала" в сезоне 2003/04 (49), "Ноттингем Форест" — 1977/78 (42), "Челси" — 2004/05 (40), "Лидса" — 1968/69 (34) и "Ливерпуля" — 1987/88 (31);

- "Сити" может стать первой командой после "Уимблдона" в сезоне 1986/87, выигравшей по ходу одного сезона на поле "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" — "Банда психов" была единственной командой, которой удалось подобное в послевоенное время;

- Серхио Агуэро забивал в шести последних домашних матчах "Сити" против "Ливерпуля", но никогда не отличался на "Энфилде";

- Пеп Гвардиола стал первым тренером в Премьер-Лиге, выигравшим награду Тренеру Месяца четыре раза кряду.



Кадровая ситуация



Самая лучшая новость для "Ливерпуля" — возвращение Мохамеда Салаха, пропустившего два последних матча команды из-за травмы паха. Но в списке травмированных все еще остаются Натаниэль Клайн, Джордан Хендерсон, Альберто Морено и Даниэль Старридж.



Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сможет использовать многих игроков, получивших отдых в поединке против "Бристоль Сити", однако Габриэль Жезус, Венсан Компани и Бенжамен Менди остаются в списке травмированных на долгое время.



Тактика



"Ливерпуль" потерял Филиппе Коутиньо, и будет интересно посмотреть, как Клопп построит игру без бразильца, который был для него важнейшим игроком в больших матчах. Сколько раз Коутиньо забивал из ничего после дальних ударов при равной игре! Судя по тому, что в матче против "Эвертона" в Кубке Англии в основе не оказалось Вейналдума, именно на него рассчитывает Клопп в поединке против "Сити" на позиции левого инсайда. Хоть к Вейналдуму и есть претензии со стороны Клоппа по части тактической выучки, и он чаще других подзывает во время пауз к себе голландца, когда тот находится на поле, но Джорджиньо все же обладает качествами, которые при правильном применении могут оказаться полезными в такой игре.



В первом матче между этими командами "Ливерпуль" проиграл не только из-за помутнения, которое нашло на Садио Мане, но и вследствие ошибок защитников, проваливших ту игру. Сейчас у Клоппа есть Виргил Ван Дейк, способный добавить надежности обороне "Ливерпуля", но как показывает опыт того же "Сити", многое тут зависит не только от защитников, но и от голкипера, который своими уверенными действиями стабилизирует игру обороны. Также важен и находящийся перед центральными защитниками опорник — у "Ливерпуля" есть вопросы, как по вратарскому посту, так и по щиту для защиты в центре поля, и "красные" совсем не зря активизировали попытки заполучить Наби Кейта из "Лейпцига" уже сейчас.



А вот для Симона Миньоле под слухи о возможной покупке Джека Батленда из "Стоука" сейчас наступил очередной период испытаний. В прошлом сезоне бельгиец приблизительно в это время смог взять себя в руки и ответил на критику в своей адрес целым рядом удачных матчей. Но сейчас ему предстоит сыграть против соперника, чьи удачные решения на трансферном рынке как раз и показали важность наличия в команде стабильного, выручающего вратаря. Выручающего не после своих же ляпов, а просто так!



У "Сити" в нынешних условиях, когда травмирован Жезус, особых вопросов по составу нет — Агуэро забивал в трех матчах кряду, и хоть "Энфилд" для него и для всего "Манчестер Сити" — проклятое место, но любую серию можно прервать. Хоть по матчам против "Бернли" и "Бристоль Сити" и нахваливали Зинченко, но место на левом фланге обороны снова должен занять более опытный Фабиан Дельф.



Ориентировочные составы



"Ливерпуль": Миньоле — Гомес, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Джан, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане



"Манчестер Сити": Эдерсон — Уолкер, Отаменди, Стоунс, Дельф — Фернандиньо — Стерлинг, Де Брюйне, Давид Сильва, Сане — Агуэро



Прогноз



Даже без Коутиньо у "Ливерпуля" есть все для того, чтобы победить "Манчестер Сити". "Горожане" заметно сдали в последнее время и выигрывали не без везения и приложения усилий, а вот "Ливерпуль" находится в той форме, что может диктовать сопернику свои условия. Самое главное для Клоппа — сделать так, чтобы его команда избежала ошибок в обороне, допущенных в первой игре. В атаке же "Ливерпуль" способен на многое — с возвращающимся Салахом, набирающим форму Мане и всегда стабильным Фирмино. "Ливерпуль" не проиграет и победит, если не будет дарить сопернику подарков у своих ворот.



