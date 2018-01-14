Клопп хочет доказать, что разгром на "Этихад" был случайностью

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет доказать, что между его командой и "Манчестер Сити" не такой разницы, как могло показать во время осенней встречи на "Этихад".

Клопп до сих пор утверждает, что главной причиной разгромного поражения в сентябре – "красные" уступили 5:0 – стало удаление вингера Садио Мане. В воскресенье на "Энфилде" немец надеется доказать, что между "Ливерпулем" и "Сити" нет такой пропасти в классе.



"Они великолепно проводят сезон, мы тоже играем неплохо. В таком матче вы должны показать, что можете доставить им проблем – больше, чем все остальные. Вы должны усложнить им жизнь и попытаться выиграть".



"Вот почему вы дважды играете друг против друга: во втором матче ты получаешь возможность навести порядок и разъяснить ситуацию. Если честно, мы уже с нетерпением ждем игры", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.