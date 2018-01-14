Клопп хочет доказать, что разгром на "Этихад" был случайностью

Гвардиола и Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет доказать, что между его командой и "Манчестер Сити" не такой разницы, как могло показать во время осенней встречи на "Этихад".

Клопп до сих пор утверждает, что главной причиной разгромного поражения в сентябре – "красные" уступили 5:0 – стало удаление вингера Садио Мане. В воскресенье на "Энфилде" немец надеется доказать, что между "Ливерпулем" и "Сити" нет такой пропасти в классе.

"Они великолепно проводят сезон, мы тоже играем неплохо. В таком матче вы должны показать, что можете доставить им проблем – больше, чем все остальные. Вы должны усложнить им жизнь и попытаться выиграть".

"Вот почему вы дважды играете друг против друга: во втором матче ты получаешь возможность навести порядок и разъяснить ситуацию. Если честно, мы уже с нетерпением ждем игры", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.




Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 14.01.2018 00:05

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  1. iskander8sg 14.01.2018 08:18 # iskander8sg
    Интересно будет. Нет коута, есть ван дайк. Робертсон это не мурена и не мильнер, гомез или арни неплохо фланги полосят. Будет хорошее зрелище.
    Сити немного подуставший, есть шансы на 3 поинта. Хотя не известно как уход коута повлияет на игровую схему и настрой состава.

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  2. gidro-met 14.01.2018 03:56 # gidro-met
    манситиюлиан - тупоголовый цыганский дятел.

    даже две фразы из чужих постов грамотно связать не может.

    читай русскую классику, молекула инфузория!

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  3. mancunia-planet 14.01.2018 01:22 # mancunia-planet
    встречаются две самые атакующие команды

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  4. khazret 14.01.2018 00:54 # khazret
    Конечно, случайно. Иначе даже быть не может и сегодня мы это докажем

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  5. mancityman 14.01.2018 00:33 # mancityman
    Пососет шершавый мухомор, случайно, снова.

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