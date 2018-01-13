"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон"
"Тоттенхэм" отпраздновал уверенную победу над "Эвертоном", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Относительно ничьей против "Вест Хэма" в стартовом составе "шпор" появился Мусса Дембеле, заменив Муссу Сиссоко.
Главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс доверил своему новичку Дженку Тосуну место в стартовом составе. Также вернулись в команду Джонджо Кенни, Фил Ягиелка, Джеймс Маккарти, Гульфи Сигурдссон и внезапно выздоровевший Идрисса Гейе.
В начале матча вся борьба велась на отдалении от ворот, хотя преимущество по владению мячом было на стороне хозяев. На 22-й минуте случился первый удар в створ — Уэйн Руни головой поразил цель после скидки Тосуна — однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Отделавшись испугом, "Тоттенхэм" взял себя в руки и начал пристреливаться. И на 26-й минуте счет был открыт! Приняв поперечную передачу, Серж Орье без сопротивления вошел в штрафную площадь по правому краю, после чего пробил. Однако вместо удара у ивуарийца получилась отличная передача к дальней штанге, где Сон Хе Мин подставил ногу — 1:0.
В начале второго тайма "шпорам" удалось удвоить счет. На сей раз Сон ворвался в штрафную по левому краю и выполнил прострел во вратарскую на подключившегося Харри Кейна — 2:0.
"Тотенхэм" полностью доминировал над соперником, и если на 58-й минуте только штанга спасла "Эвертон" от третьего гола после удара Сона, то спустя еще минуту мяч все-таки влетел в ворота. Это Кейн с близкого расстояния подправил прострел Эрика Дайера — 3:0.
На 81-й минуте хозяева установили окончательный счет. Деле Алли пяткой сделал передачу на Кристиана Эриксена, а тот пробил в касание со средней дистанции — 4:0.
"Тоттенхэм" одержал сверхубедительную победу, не позволив "Эвертону" нанести ни одного удара в створ. Благодаря этим трем очкам "шпоры" догнали четвертый "Ливерпуль", которому в воскресенье играть с "Манчестер Сити".
"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче
13.01.2018 22:25
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Последние комментарии:
Таджик, объясни - ну как такой грозный Ливерпуль умудряется быть на 5 месте.
ну каааааак? даже в ЛЧ не проходит
(ответить)
Пельмени предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
запаситесь, подорожает
(ответить)
свой 30-кк коммент посвящу пожалуй маме срапти) умница
(ответить)
ФАПЛ пенсовский фапл Наш!
тут даже ежу понятно, что фапл - наш,
фапл Синий!
Челси - короли!
Арсенал - обычная команда.
Тоттенхэм - дворяне.
Мю - работяге.
Ливерпуль - портовые бичи.
Эвертон - мукомолы. мукоеды.
Бернли - середняки, домоседы.
Мс - купцы, портовые торговцы.
(ответить)
Даже в отсутствии Грита, покорителя женских сердец пенсы обсикают как из шланга всехжелающих своими мощными струями
(ответить)
даже при дурной игре "Челси" занимает третье место.
(ответить)
Тоттенхэм всё-таки играет круче всех команд с 4-го места и ниже в АПл.
ДАже вот не знаю как Ливерпуль сможет им что-либо противопоставить.
Просто мощнейшая игра с чудо-джокером корейцем.
(ответить)
У пенсов до конца февраля по 2 матча в неделю, а они уже после боксинга стухли.
Что еще раз доказывает за счет чего был взят чемпик в прошлом году - норм календарь в апл, нет еврокубков и слитый кал на ранней стадии.
Но ща как всегда понесется звездеж про великий членсе.
(ответить)
Хазрет и Монсье увлажнили друг друга выделениями и теперь обмазавшись всем этим хотят показаться в свет.
Что-то странное происходит.
Такое общение вряд ли к чему-то путному приведёт.
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слабаки спят, как обычно...
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Че за словесный понос у мсье и хазрет. Мой мозг не осилил
(ответить)
khazret я скринов наделал! если что, то будем жаловаться.
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Сане признался, что отказал "Ливерпулю" и Клоппу
Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане признался, что, будучи игроком «Шальке-04», имел возможность продолжить карьеру в «Ливерпуле»:
«До перехода в „Сити“, у меня были переговоры с „Ливерпулем“, это правда. И Юрген Клопп мне звонил.
Он провел отличную работу в „Боруссии“ - я встречал его еще тогда. Это хороший человек, приятный. Он и в „Ливерпуле“ хорошо работает».
пись пись теперь уж и от Сане ))
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https://www.youtube.com/watch?v=myXdQJFPGg8
про щОльсиииииииииииииииииииииииииииииииии
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skatilsya everton nahuy kak tolko pereshel k nim stariy skam
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Мозгов лишенный монсъебут
Был разъебан прямо в мозг.
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Ладно,День Тоттенхема топаря и других середняков прошел, завтра норм матчи будут
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Last win! it
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Арсенал хотя бы Турана попытались бы подписать. Жаль их, все отворачиваются.
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фук эвертон (с) конар марегор
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