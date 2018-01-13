"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон"

Харри Кейн и Уэйн Руни "Тоттенхэм" отпраздновал уверенную победу над "Эвертоном", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Относительно ничьей против "Вест Хэма" в стартовом составе "шпор" появился Мусса Дембеле, заменив Муссу Сиссоко.

Главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс доверил своему новичку Дженку Тосуну место в стартовом составе. Также вернулись в команду Джонджо Кенни, Фил Ягиелка, Джеймс Маккарти, Гульфи Сигурдссон и внезапно выздоровевший Идрисса Гейе.

В начале матча вся борьба велась на отдалении от ворот, хотя преимущество по владению мячом было на стороне хозяев. На 22-й минуте случился первый удар в створ — Уэйн Руни головой поразил цель после скидки Тосуна — однако из-за офсайда гол не был засчитан.

Отделавшись испугом, "Тоттенхэм" взял себя в руки и начал пристреливаться. И на 26-й минуте счет был открыт! Приняв поперечную передачу, Серж Орье без сопротивления вошел в штрафную площадь по правому краю, после чего пробил. Однако вместо удара у ивуарийца получилась отличная передача к дальней штанге, где Сон Хе Мин подставил ногу — 1:0.

В начале второго тайма "шпорам" удалось удвоить счет. На сей раз Сон ворвался в штрафную по левому краю и выполнил прострел во вратарскую на подключившегося Харри Кейна — 2:0.

"Тотенхэм" полностью доминировал над соперником, и если на 58-й минуте только штанга спасла "Эвертон" от третьего гола после удара Сона, то спустя еще минуту мяч все-таки влетел в ворота. Это Кейн с близкого расстояния подправил прострел Эрика Дайера — 3:0.

На 81-й минуте хозяева установили окончательный счет. Деле Алли пяткой сделал передачу на Кристиана Эриксена, а тот пробил в касание со средней дистанции — 4:0.

"Тоттенхэм" одержал сверхубедительную победу, не позволив "Эвертону" нанести ни одного удара в створ. Благодаря этим трем очкам "шпоры" догнали четвертый "Ливерпуль", которому в воскресенье играть с "Манчестер Сити".

"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2018 22:25

Количество просмотров Просмотров: 3820

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 14.01.2018 04:02 # gidro-met
    Таджик, объясни - ну как такой грозный Ливерпуль умудряется быть на 5 месте.


    ну каааааак? даже в ЛЧ не проходит

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  2. tjk4 14.01.2018 03:56 # tjk4
    Пельмени предложили внести в список наследия ЮНЕСКО

    запаситесь, подорожает

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  3. gidro-met 14.01.2018 03:48 # gidro-met
    свой 30-кк коммент посвящу пожалуй маме срапти) умница

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  4. gidro-met 14.01.2018 03:44 # gidro-met
    ФАПЛ пенсовский фапл Наш!

    тут даже ежу понятно, что фапл - наш,

    фапл Синий!

    Челси - короли!

    Арсенал - обычная команда.

    Тоттенхэм - дворяне.

    Мю - работяге.

    Ливерпуль - портовые бичи.

    Эвертон - мукомолы. мукоеды.

    Бернли - середняки, домоседы.

    Мс - купцы, портовые торговцы.

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  5. gidro-met 14.01.2018 03:37 # gidro-met
    Даже в отсутствии Грита, покорителя женских сердец пенсы обсикают как из шланга всехжелающих своими мощными струями

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  6. monsieurgood 14.01.2018 03:30 # monsieurgood
    даже при дурной игре "Челси" занимает третье место.

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  7. gidro-met 14.01.2018 03:28 # gidro-met
    Тоттенхэм всё-таки играет круче всех команд с 4-го места и ниже в АПл.

    ДАже вот не знаю как Ливерпуль сможет им что-либо противопоставить.

    Просто мощнейшая игра с чудо-джокером корейцем.

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  8. imf-tau 14.01.2018 02:53 # imf-tau
    У пенсов до конца февраля по 2 матча в неделю, а они уже после боксинга стухли.

    Что еще раз доказывает за счет чего был взят чемпик в прошлом году - норм календарь в апл, нет еврокубков и слитый кал на ранней стадии.

    Но ща как всегда понесется звездеж про великий членсе.

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  9. gidro-met 14.01.2018 02:52 # gidro-met
    Хазрет и Монсье увлажнили друг друга выделениями и теперь обмазавшись всем этим хотят показаться в свет.

    Что-то странное происходит.

    Такое общение вряд ли к чему-то путному приведёт.

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  10. electric 14.01.2018 02:19 # electric
    слабаки спят, как обычно...

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  11. tjk4 14.01.2018 02:06 # tjk4
    Че за словесный понос у мсье и хазрет. Мой мозг не осилил

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  12. monsieurgood 14.01.2018 01:01 # monsieurgood
    khazret я скринов наделал! если что, то будем жаловаться.

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  13. mancityman 14.01.2018 00:57 # mancityman
    Сане признался, что отказал "Ливерпулю" и Клоппу

    Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане признался, что, будучи игроком «Шальке-04», имел возможность продолжить карьеру в «Ливерпуле»:

    «До перехода в „Сити“, у меня были переговоры с „Ливерпулем“, это правда. И Юрген Клопп мне звонил.

    Он провел отличную работу в „Боруссии“ - я встречал его еще тогда. Это хороший человек, приятный. Он и в „Ливерпуле“ хорошо работает».


    пись пись теперь уж и от Сане ))

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  14. mancityman 14.01.2018 00:28 # mancityman
    https://www.youtube.com/watch?v=myXdQJFPGg8
    про щОльсиииииииииииииииииииииииииииииииии

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  15. chr1s8rown 13.01.2018 23:47 # chr1s8rown
    skatilsya everton nahuy kak tolko pereshel k nim stariy skam

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  16. khazret 13.01.2018 23:42 # khazret
    Мозгов лишенный монсъебут
    Был разъебан прямо в мозг.

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  17. rap-woiska 13.01.2018 23:26 # rap-woiska
    Ладно,День Тоттенхема топаря и других середняков прошел, завтра норм матчи будут

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  18. ezh28 13.01.2018 23:18 # ezh28
    Last win! it

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  19. ian 13.01.2018 23:05 # ian
    Арсенал хотя бы Турана попытались бы подписать. Жаль их, все отворачиваются.

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  20. hammersmith 13.01.2018 23:04 # hammersmith
    фук эвертон (с) конар марегор

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