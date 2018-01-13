"Тоттенхэм" разгромил "Эвертон"

"Тоттенхэм" отпраздновал уверенную победу над "Эвертоном", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Относительно ничьей против "Вест Хэма" в стартовом составе "шпор" появился Мусса Дембеле, заменив Муссу Сиссоко.



Главный тренер "ирисок" Сэм Эллардайс доверил своему новичку Дженку Тосуну место в стартовом составе. Также вернулись в команду Джонджо Кенни, Фил Ягиелка, Джеймс Маккарти, Гульфи Сигурдссон и внезапно выздоровевший Идрисса Гейе.



В начале матча вся борьба велась на отдалении от ворот, хотя преимущество по владению мячом было на стороне хозяев. На 22-й минуте случился первый удар в створ — Уэйн Руни головой поразил цель после скидки Тосуна — однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Отделавшись испугом, "Тоттенхэм" взял себя в руки и начал пристреливаться. И на 26-й минуте счет был открыт! Приняв поперечную передачу, Серж Орье без сопротивления вошел в штрафную площадь по правому краю, после чего пробил. Однако вместо удара у ивуарийца получилась отличная передача к дальней штанге, где Сон Хе Мин подставил ногу — 1:0.



В начале второго тайма "шпорам" удалось удвоить счет. На сей раз Сон ворвался в штрафную по левому краю и выполнил прострел во вратарскую на подключившегося Харри Кейна — 2:0.



"Тотенхэм" полностью доминировал над соперником, и если на 58-й минуте только штанга спасла "Эвертон" от третьего гола после удара Сона, то спустя еще минуту мяч все-таки влетел в ворота. Это Кейн с близкого расстояния подправил прострел Эрика Дайера — 3:0.



На 81-й минуте хозяева установили окончательный счет. Деле Алли пяткой сделал передачу на Кристиана Эриксена, а тот пробил в касание со средней дистанции — 4:0.



"Тоттенхэм" одержал сверхубедительную победу, не позволив "Эвертону" нанести ни одного удара в створ. Благодаря этим трем очкам "шпоры" догнали четвертый "Ливерпуль", которому в воскресенье играть с "Манчестер Сити".



"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче