Конте не винит Морату в проблемах "Челси"

Антонио Конте и Клод Пюэль Потеряв очки в матче с "Лестером", главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не винит в проблемах своей команды одного лишь нападающего Альваро Морату.

Не сумев перебороть "Лестер", "синие" устроились на третью подряд нулевую ничью во всех турнирах. Пассивную игру подопечных Конте объяснил усталостью, а проблемы у чужих ворот итальянец не хочет списывать на одного лишь Морату.

"Мы использовали много основных игроков против "Арсенала" (в рамках Кубка Лиги), а уже сегодня нам противостояла очень хорошая команда. Думаю, вы могли заметить, что многие наши игроки выглядели уставшими".

"В первом тайме "Лестер" пробежал больше, чем мы, они владели преимуществом и играли просто лучше. Но мы знали, что нам противостоят сильный соперник - возможно, худший соперник из тех, кто мог бы нам попасться сейчас. Мы буквально страдали до перерыва".

"Отсутствие голов? Я не думаю, что это только проблема Альваро Мораты. Сегодня мы не пропустили, но совсем не создавали моментов", - цитирует Конте BBC.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.01.2018 20:45

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 14.01.2018 04:17 # mcfc-fantactic
    Лестер взял очко челси. Все что нужно знать в этой новости.

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  2. flash25rus 14.01.2018 01:49 # flash25rus
    Себя вини, Вася.
    3-4-3 не работает.
    Педро вместо Фабра Дринка/Баку в помощь Канте и будет всем счастье

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  3. manutd-20champ 13.01.2018 23:49 # manutd-20champ
    главное не пропустили...

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  4. osivori 13.01.2018 22:44 # osivori
    надо из старта барсучка убирать, за матч ни одного рывка, ни одного отбора

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  5. fc-oil 13.01.2018 21:57 # fc-oil
    А чего винить? Сам понимает, что ему деревяшку купили.

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  6. mancunia-planet 13.01.2018 20:55 # mancunia-planet
    Пюэль как всегда в своём бронежилете

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