Конте не винит Морату в проблемах "Челси"

Потеряв очки в матче с "Лестером", главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не винит в проблемах своей команды одного лишь нападающего Альваро Морату.

Не сумев перебороть "Лестер", "синие" устроились на третью подряд нулевую ничью во всех турнирах. Пассивную игру подопечных Конте объяснил усталостью, а проблемы у чужих ворот итальянец не хочет списывать на одного лишь Морату.



"Мы использовали много основных игроков против "Арсенала" (в рамках Кубка Лиги), а уже сегодня нам противостояла очень хорошая команда. Думаю, вы могли заметить, что многие наши игроки выглядели уставшими".



"В первом тайме "Лестер" пробежал больше, чем мы, они владели преимуществом и играли просто лучше. Но мы знали, что нам противостоят сильный соперник - возможно, худший соперник из тех, кто мог бы нам попасться сейчас. Мы буквально страдали до перерыва".



"Отсутствие голов? Я не думаю, что это только проблема Альваро Мораты. Сегодня мы не пропустили, но совсем не создавали моментов", - цитирует Конте BBC.