Конте не винит Морату в проблемах "Челси"
Потеряв очки в матче с "Лестером", главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что не винит в проблемах своей команды одного лишь нападающего Альваро Морату.
Не сумев перебороть "Лестер", "синие" устроились на третью подряд нулевую ничью во всех турнирах. Пассивную игру подопечных Конте объяснил усталостью, а проблемы у чужих ворот итальянец не хочет списывать на одного лишь Морату.
"Мы использовали много основных игроков против "Арсенала" (в рамках Кубка Лиги), а уже сегодня нам противостояла очень хорошая команда. Думаю, вы могли заметить, что многие наши игроки выглядели уставшими".
"В первом тайме "Лестер" пробежал больше, чем мы, они владели преимуществом и играли просто лучше. Но мы знали, что нам противостоят сильный соперник - возможно, худший соперник из тех, кто мог бы нам попасться сейчас. Мы буквально страдали до перерыва".
"Отсутствие голов? Я не думаю, что это только проблема Альваро Мораты. Сегодня мы не пропустили, но совсем не создавали моментов", - цитирует Конте BBC.
13.01.2018 20:45
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Последние комментарии:
Лестер взял очко челси. Все что нужно знать в этой новости.
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Себя вини, Вася.
3-4-3 не работает.
Педро вместо Фабра Дринка/Баку в помощь Канте и будет всем счастье
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главное не пропустили...
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надо из старта барсучка убирать, за матч ни одного рывка, ни одного отбора
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А чего винить? Сам понимает, что ему деревяшку купили.
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Пюэль как всегда в своём бронежилете
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