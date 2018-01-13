Измотанный "Челси" сыграл с "Лестером" вничью
Сыграв на удивление вяло и отдав инициативу сопернику, "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Лестером" — 0:0.
Относительно безголевого матча против "Арсенала" в Кубке Лиги у "синих" произошло лишь два изменения в старте. Вместо Андреаса Кристенсена и Данни Дринкуотера появились Гари Кэхилл и Тьемуэ Бакайоко.
В стартовый состав "лис" после травмы паха вернулся Джейми Варди. Он, Александар Драгович и Бен Чилуэлл заменили Уэса Моргана, Кристиана Фукса и Ислама Слимани.
"Челси" достаточно агрессивно начал матч, но затем и "Лестер" показал зубы. И если Джейми Варди в створ не попал, то удар головой Уилфрида Ндиди пришелся точно по цели — быть бы голу, если бы не прыжок голкипера Тибо Куртуа.
Ставка гостей на резкие атаки показала себя очень эффективной. Хозяева выглядели слишком вяло и не всегда поспевали за соперником, когда тот брал мяч и устремлялся вперед. Первый тайм "лисы" завершили с преимуществом как по владению мячом, так и по ударам.
Второй тайм "Челси" начал еще более удручающим образом, чем провел первый — "Лестер" просто доминировал над "синими". Антонио Конте поспешил внести коррективы в игру, заменив Сеска Фабрегаса с Эденом Азаром и выпустив Виллиана с Педро.
Переломный момент матча случился на 68-й минуте, когда Чилуэлл схлопотал вторую желтую карточку и оставил гостей вдесятером. Преимущество в одного игрока позволило "синим" забрать инициативу, но отражения на опасных моментах это не нашло.
Коцовку матча "синие" провели в атаках, но весьма в пассивных атаках, без скорости. Несмотря на дефицит в одного игрока, "лисам" не составило большого труда удержать ничью.
Кубковый матч с "Арсеналом" посреди недели измотал "Челси". Команде Антонио Конте очень не хватало свежести, а некоторые игроки и вовсе едва волочили ноги, поэтому "Лестер" чувствовал себя практически по-хозяйски на "Стэмфорд Бридж".
"Челси" — "Лестер". Отчет о матче
13.01.2018 19:55
Просмотров: 2089
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
щЕльсиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии
(ответить)
позапрошлогодний чемпион возил мордой лица по газону родного стадиона на глазах синих фанов прошлогоднего чемпиона... безвиз напрягает свой геморрой что б явить миру причину синего отскока...
(ответить)
Сейчас пацаны пригласили в футбол погонять, но не пошел. Они в основном в футболках Сити, Баварии и Барселоны играют (т.е. атакующие команды) и если бы я пришел, то обсмеяли и начали издеваться. Хорошо я боксом не занимался и догадался сказать: "Блин, пацаны, колено с обеда болит. Не смогу".
По матчу: наша синяя помойка опозорилась по полной. Не обыграть у себя + на игрока меньше у соперника - это дикое убожество. Будь на месте Челси Сити, то спокойно бы закатили 2 мяча в ворота Шмейхеля. Прошу прощения, что рядом с убогой нашей игрой ставлю великолепную игру Сити.
ps Боюсь, что Барселона нас выпотрошит по итогам 2-ух матчей со счетом 7:1 или 9:2
(ответить)
вуахахахахах,где же те долбоящеры пенсы,которые кричали,что Лфк забил лишь 2 гола донному лестеру?Вуахахахахха,вот лохи конченные,орууууууууууууууууууууууууууууууууууу)
(ответить)
Схема с 7 защ и 3 опорниками не канает, Конте нужно пробовать что-то новое (8-2-0 или 6-4-0), помимо xyeв судей.
(ответить)
Фаворит потерял очки в матче с синей помойкой...
(ответить)
норм прикинулись ливерпулем
(ответить)
Чёлси ёщё ожидают две игры в лиге и три в кубках в этом месяце. А потом ЛЧ
Как вы думаете, они это перенесут?
(ответить)
норм сиканули на пенсов и жиканули
(ответить)
забавно. но пинсы будут выше портовых шлюх)
(ответить)
Щольси в гонке, Сити будет терять очки.
(ответить)
пенсы феерические лошары
(ответить)
В ЛЕ думаю у пенсов дела будут не плохо, если пригласят не физрука а спеца вроде Бени.
(ответить)
Как сказал бы грит:
"У меня пукан горит"
(ответить)
у всех королевских клубов в этом сезоне небольшой кризис.
ну как у всех, их всего 2 в мире, Челси и Реал
(ответить)
в усраине свинья напала на мясников, спасая собрата. интересно, какой из двух свиней был безмозг
(ответить)
рыал подшконарный
(ответить)
Отскочили пенсы.
(ответить)
Где гритка, почему он не орет (((
Наверно в Лондон поехал по безвизу с пенсами разбираться.
(ответить)
Надо дождаться окончания завтрашнего матча, тогда можно будет делать какие-то выводы. Если ЛФК не выиграет, то этот результат Челси особо ничего не решает.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий