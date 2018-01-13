Измотанный "Челси" сыграл с "Лестером" вничью

Сыграв на удивление вяло и отдав инициативу сопернику, "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Лестером" — 0:0.

Относительно безголевого матча против "Арсенала" в Кубке Лиги у "синих" произошло лишь два изменения в старте. Вместо Андреаса Кристенсена и Данни Дринкуотера появились Гари Кэхилл и Тьемуэ Бакайоко.



В стартовый состав "лис" после травмы паха вернулся Джейми Варди. Он, Александар Драгович и Бен Чилуэлл заменили Уэса Моргана, Кристиана Фукса и Ислама Слимани.



"Челси" достаточно агрессивно начал матч, но затем и "Лестер" показал зубы. И если Джейми Варди в створ не попал, то удар головой Уилфрида Ндиди пришелся точно по цели — быть бы голу, если бы не прыжок голкипера Тибо Куртуа.



Ставка гостей на резкие атаки показала себя очень эффективной. Хозяева выглядели слишком вяло и не всегда поспевали за соперником, когда тот брал мяч и устремлялся вперед. Первый тайм "лисы" завершили с преимуществом как по владению мячом, так и по ударам.



Второй тайм "Челси" начал еще более удручающим образом, чем провел первый — "Лестер" просто доминировал над "синими". Антонио Конте поспешил внести коррективы в игру, заменив Сеска Фабрегаса с Эденом Азаром и выпустив Виллиана с Педро.



Переломный момент матча случился на 68-й минуте, когда Чилуэлл схлопотал вторую желтую карточку и оставил гостей вдесятером. Преимущество в одного игрока позволило "синим" забрать инициативу, но отражения на опасных моментах это не нашло.



Коцовку матча "синие" провели в атаках, но весьма в пассивных атаках, без скорости. Несмотря на дефицит в одного игрока, "лисам" не составило большого труда удержать ничью.



Кубковый матч с "Арсеналом" посреди недели измотал "Челси". Команде Антонио Конте очень не хватало свежести, а некоторые игроки и вовсе едва волочили ноги, поэтому "Лестер" чувствовал себя практически по-хозяйски на "Стэмфорд Бридж".



"Челси" — "Лестер". Отчет о матче