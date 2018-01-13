Измотанный "Челси" сыграл с "Лестером" вничью

Альваро Мората и Харри Магуайр Сыграв на удивление вяло и отдав инициативу сопернику, "Челси" был вынужден довольствоваться ничейным результатом в домашнем противостоянии с "Лестером" — 0:0.

Относительно безголевого матча против "Арсенала" в Кубке Лиги у "синих" произошло лишь два изменения в старте. Вместо Андреаса Кристенсена и Данни Дринкуотера появились Гари Кэхилл и Тьемуэ Бакайоко.

В стартовый состав "лис" после травмы паха вернулся Джейми Варди. Он, Александар Драгович и Бен Чилуэлл заменили Уэса Моргана, Кристиана Фукса и Ислама Слимани.

"Челси" достаточно агрессивно начал матч, но затем и "Лестер" показал зубы. И если Джейми Варди в створ не попал, то удар головой Уилфрида Ндиди пришелся точно по цели — быть бы голу, если бы не прыжок голкипера Тибо Куртуа.

Ставка гостей на резкие атаки показала себя очень эффективной. Хозяева выглядели слишком вяло и не всегда поспевали за соперником, когда тот брал мяч и устремлялся вперед. Первый тайм "лисы" завершили с преимуществом как по владению мячом, так и по ударам.

Второй тайм "Челси" начал еще более удручающим образом, чем провел первый — "Лестер" просто доминировал над "синими". Антонио Конте поспешил внести коррективы в игру, заменив Сеска Фабрегаса с Эденом Азаром и выпустив Виллиана с Педро.

Переломный момент матча случился на 68-й минуте, когда Чилуэлл схлопотал вторую желтую карточку и оставил гостей вдесятером. Преимущество в одного игрока позволило "синим" забрать инициативу, но отражения на опасных моментах это не нашло.

Коцовку матча "синие" провели в атаках, но весьма в пассивных атаках, без скорости. Несмотря на дефицит в одного игрока, "лисам" не составило большого труда удержать ничью.

Кубковый матч с "Арсеналом" посреди недели измотал "Челси". Команде Антонио Конте очень не хватало свежести, а некоторые игроки и вовсе едва волочили ноги, поэтому "Лестер" чувствовал себя практически по-хозяйски на "Стэмфорд Бридж".

"Челси" — "Лестер". Отчет о матче



Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2018 19:55

Количество просмотров Просмотров: 2089

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 13.01.2018 20:33 # mancityman
    щЕльсиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

    (ответить)

  2. kojan 13.01.2018 20:33 # kojan
    позапрошлогодний чемпион возил мордой лица по газону родного стадиона на глазах синих фанов прошлогоднего чемпиона... безвиз напрягает свой геморрой что б явить миру причину синего отскока...

    (ответить)

  3. staryi-eblan 13.01.2018 20:32 # staryi-eblan
    Сейчас пацаны пригласили в футбол погонять, но не пошел. Они в основном в футболках Сити, Баварии и Барселоны играют (т.е. атакующие команды) и если бы я пришел, то обсмеяли и начали издеваться. Хорошо я боксом не занимался и догадался сказать: "Блин, пацаны, колено с обеда болит. Не смогу".

    По матчу: наша синяя помойка опозорилась по полной. Не обыграть у себя + на игрока меньше у соперника - это дикое убожество. Будь на месте Челси Сити, то спокойно бы закатили 2 мяча в ворота Шмейхеля. Прошу прощения, что рядом с убогой нашей игрой ставлю великолепную игру Сити.

    ps Боюсь, что Барселона нас выпотрошит по итогам 2-ух матчей со счетом 7:1 или 9:2

    (ответить)

  4. sher-liverpool 13.01.2018 20:28 # sher-liverpool
    вуахахахахах,где же те долбоящеры пенсы,которые кричали,что Лфк забил лишь 2 гола донному лестеру?Вуахахахахха,вот лохи конченные,орууууууууууууууууууууууууууууууууууу)

    (ответить)

  5. marshmello 13.01.2018 20:28 # marshmello
    Схема с 7 защ и 3 опорниками не канает, Конте нужно пробовать что-то новое (8-2-0 или 6-4-0), помимо xyeв судей.

    (ответить)

  6. knucklesboy 13.01.2018 20:25 # knucklesboy
    Фаворит потерял очки в матче с синей помойкой...

    (ответить)

  7. pauk 13.01.2018 20:24 # pauk
    норм прикинулись ливерпулем

    (ответить)

  8. shearer1 13.01.2018 20:24 # shearer1
    Чёлси ёщё ожидают две игры в лиге и три в кубках в этом месяце. А потом ЛЧ
    Как вы думаете, они это перенесут?

    (ответить)

  9. spartan 13.01.2018 20:20 # spartan
    норм сиканули на пенсов и жиканули

    (ответить)

  10. narcot 13.01.2018 20:19 # narcot
    забавно. но пинсы будут выше портовых шлюх)

    (ответить)

  11. jesus33 13.01.2018 20:18 # jesus33
    Щольси в гонке, Сити будет терять очки.

    (ответить)

  12. ian 13.01.2018 20:17 # ian
    пенсы феерические лошары

    (ответить)

  13. skychnie-oboi 13.01.2018 20:14 # skychnie-oboi
    В ЛЕ думаю у пенсов дела будут не плохо, если пригласят не физрука а спеца вроде Бени.

    (ответить)

  14. khazret 13.01.2018 20:13 # khazret
    Как сказал бы грит:
    "У меня пукан горит"

    (ответить)

  15. thegodfather 13.01.2018 20:12 # thegodfather
    у всех королевских клубов в этом сезоне небольшой кризис.
    ну как у всех, их всего 2 в мире, Челси и Реал

    (ответить)

  16. narcot 13.01.2018 20:12 # narcot
    в усраине свинья напала на мясников, спасая собрата. интересно, какой из двух свиней был безмозг

    (ответить)

  17. hammersmith 13.01.2018 20:11 # hammersmith
    рыал подшконарный

    (ответить)

  18. fc-oil 13.01.2018 20:10 # fc-oil
    Отскочили пенсы.

    (ответить)

  19. moskofidi 13.01.2018 20:10 # moskofidi
    Где гритка, почему он не орет (((
    Наверно в Лондон поехал по безвизу с пенсами разбираться.

    (ответить)

  20. vyrentz 13.01.2018 20:09 # vyrentz
    Надо дождаться окончания завтрашнего матча, тогда можно будет делать какие-то выводы. Если ЛФК не выиграет, то этот результат Челси особо ничего не решает.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: